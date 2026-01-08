Riadót fújt a hazai sztárkertész: tövig elfagyhatnak a kertekben ezek a növények - így védekezz!

Kétségtelenül a tél eddigi leghidegebb reggelére ébredtünk csütörtökön reggelA péntek hajnal lehet a legkritikusabb – erre figyelmeztetett Facebook-oldalán Harcz Endre, becsehelyi gyümölcstermesztő és különleges növényekkel foglalkozó kertész. A hazai szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Azt is elárulta, mely növények vannak a legnagyobb veszélyben.

Kétségtelenül a tél eddigi leghidegebb reggelére ébredtünk csütörtökön reggel. Míg az ország nagy részén „szokványos” téli fagyok uralkodtak, az ország nyugati, északi és északnyugati vidékein extrém hideggel indult a nap.

A Nyugat-Dunántúlon több helyen -15 fok alá süllyedt a hőmérséklet, a havazás pedig olyan időjárási helyzetet teremtett, amely a következő napokban még durvább lehűlést hozhat. A péntek hajnal lehet a legkritikusabb – erre figyelmeztetett Facebook-oldalán Harcz Endre, becsehelyi gyümölcstermesztő és különleges növényekkel foglalkozó kertész.

Nem a hideg önmagában a legveszélyesebb

Harcz Endre szerint a csütörtök reggeli fagyok még nem feltétlenül okoznak komoly károkat, a valódi veszély a havazás utáni kiderülésben rejlik. Mint írta, a -15 fok alatti hőmérsékletekhez négy feltételnek kell egyszerre teljesülnie: vastag hótakaró, sarkvidéki eredetű hideg levegő, derült ég és szélcsend.

Ez a helyzet péntek hajnalra különösen a Dunától keletre eső országrészben állhat elő, miután csütörtök délután ott is megszűnik a hóesés, kiderül az ég, és leáll a szél. Nyugat felől ugyanakkor estére felhősödés érkezhet, ami ott mérsékelheti a lehűlést.

Ezek a növények vannak a legnagyobb veszélyben

Harcz Endre gyümölcstermesztő Facebook-oldalán figyelmeztetett arra, hogy azokon a területeken, ahol a hőmérséklet -15 fok alá süllyed, a fügefák és fügebokrok, a káki (datolyaszilva) fák, a gránátalma és a selyemmirtusz, valamint a múlt évben ültetett kivi tövek különösen veszélyeztetettek: ezek súlyos fagykárt szenvedhetnek, szélsőséges esetben akár tövig is elfagyhatnak.

A kertész szerint ezeknél a növényeknél most még van lehetőség a védekezésre, de csak akkor, ha az valóban szakszerűen történik.

A hó most életmentő lehet a kertben

A szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Egy többméteres fügefánál például már az is sokat segít, ha másfél méter magasságig felkupacoljuk hóval – addig a pontig a növény biztosan nem fagy el.

Az indián banán alapvetően jól bírja a hideget, legfeljebb a tavaly ültetett példányokat érdemes betakarni. A kifejlett kivi sem kerül veszélybe, az 1–2 éves, főként nyáron vagy ősszel ültetett töveket viszont le kell hajtani a földre, és hóval betakarni, majd a fagyok elmúltával visszaállítani.

Egy gyakori hiba, ami mindent tönkretehet

Harcz Endre külön kiemelte: fagy idején nem szabad szellőzőrést hagyni a takaráson.

Mint fogalmazott, sokan attól tartanak, hogy a növény „megfullad”, ezért résnyire nyitva hagyják a védelmet, holott a növények nem lélegeznek úgy, mint az ember. Egy egyhetes, teljesen zárt takarást gond nélkül kibírnak – a -18 fokos levegőt viszont nem.

Újabb havazás jön, utána ismét fagyhat

A pénteki fagyos reggel után a hétvégén újabb havazás várható, ezért a takarást úgy kell kialakítani, hogy elbírja a hó súlyát is. A friss hótakarót követően pedig ismét 1–2 napos komoly fagy érkezhet.

Harcz Endre jelezte: a következő napokban tovább pontosítja az előrejelzést, mivel a tényleges minimumhőmérsékletet jelentősen befolyásolja a hótakaró vastagsága, a felhőzet és az adott terület fekvése. A fagyzugokban jóval hidegebb lehet, míg belvárosokban és dombtetőkön enyhébb maradhat az idő.