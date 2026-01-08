2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
taken in Leeds, West Yorkshire, England
HelloVidék

Riadót fújt a hazai sztárkertész: tövig elfagyhatnak a kertekben ezek a növények - így védekezz!

HelloVidék
2026. január 8. 10:27

Kétségtelenül a tél eddigi leghidegebb reggelére ébredtünk csütörtökön reggelA péntek hajnal lehet a legkritikusabb – erre figyelmeztetett Facebook-oldalán Harcz Endre, becsehelyi gyümölcstermesztő és különleges növényekkel foglalkozó kertész. A hazai szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Azt is elárulta, mely növények vannak a legnagyobb veszélyben.

Kétségtelenül a tél eddigi leghidegebb reggelére ébredtünk csütörtökön reggel. Míg az ország nagy részén „szokványos” téli fagyok uralkodtak, az ország nyugati, északi és északnyugati vidékein extrém hideggel indult a nap.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nyugat-Dunántúlon több helyen -15 fok alá süllyedt a hőmérséklet, a havazás pedig olyan időjárási helyzetet teremtett, amely a következő napokban még durvább lehűlést hozhat. A péntek hajnal lehet a legkritikusabb – erre figyelmeztetett Facebook-oldalán Harcz Endre, becsehelyi gyümölcstermesztő és különleges növényekkel foglalkozó kertész.

Nem a hideg önmagában a legveszélyesebb

Harcz Endre szerint a csütörtök reggeli fagyok még nem feltétlenül okoznak komoly károkat, a valódi veszély a havazás utáni kiderülésben rejlik. Mint írta, a -15 fok alatti hőmérsékletekhez négy feltételnek kell egyszerre teljesülnie: vastag hótakaró, sarkvidéki eredetű hideg levegő, derült ég és szélcsend.

Ez a helyzet péntek hajnalra különösen a Dunától keletre eső országrészben állhat elő, miután csütörtök délután ott is megszűnik a hóesés, kiderül az ég, és leáll a szél. Nyugat felől ugyanakkor estére felhősödés érkezhet, ami ott mérsékelheti a lehűlést.

Ezek a növények vannak a legnagyobb veszélyben

Harcz Endre gyümölcstermesztő Facebook-oldalán figyelmeztetett arra, hogy azokon a területeken, ahol a hőmérséklet -15 fok alá süllyed, a fügefák és fügebokrok, a káki (datolyaszilva) fák, a gránátalma és a selyemmirtusz, valamint a múlt évben ültetett kivi tövek különösen veszélyeztetettek: ezek súlyos fagykárt szenvedhetnek, szélsőséges esetben akár tövig is elfagyhatnak.

A kertész szerint ezeknél a növényeknél most még van lehetőség a védekezésre, de csak akkor, ha az valóban szakszerűen történik.

A hó most életmentő lehet a kertben

A szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Egy többméteres fügefánál például már az is sokat segít, ha másfél méter magasságig felkupacoljuk hóval – addig a pontig a növény biztosan nem fagy el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • Az indián banán alapvetően jól bírja a hideget, legfeljebb a tavaly ültetett példányokat érdemes betakarni. A kifejlett kivi sem kerül veszélybe, az 1–2 éves, főként nyáron vagy ősszel ültetett töveket viszont le kell hajtani a földre, és hóval betakarni, majd a fagyok elmúltával visszaállítani.

Egy gyakori hiba, ami mindent tönkretehet

Harcz Endre külön kiemelte: fagy idején nem szabad szellőzőrést hagyni a takaráson.

Mint fogalmazott, sokan attól tartanak, hogy a növény „megfullad”, ezért résnyire nyitva hagyják a védelmet, holott a növények nem lélegeznek úgy, mint az ember. Egy egyhetes, teljesen zárt takarást gond nélkül kibírnak – a -18 fokos levegőt viszont nem.

Újabb havazás jön, utána ismét fagyhat

A pénteki fagyos reggel után a hétvégén újabb havazás várható, ezért a takarást úgy kell kialakítani, hogy elbírja a hó súlyát is. A friss hótakarót követően pedig ismét 1–2 napos komoly fagy érkezhet.

Harcz Endre jelezte: a következő napokban tovább pontosítja az előrejelzést, mivel a tényleges minimumhőmérsékletet jelentősen befolyásolja a hótakaró vastagsága, a felhőzet és az adott terület fekvése. A fagyzugokban jóval hidegebb lehet, míg belvárosokban és dombtetőkön enyhébb maradhat az idő.
Címlapkép: Getty Images
#havazás #időjárás #hőmérséklet #hó #kert #fagy #hideg #fagykár #kertészkedés #hellovidék #növények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:57
10:50
10:31
10:27
10:14
Pénzcentrum
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
24 órája
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
3
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
4
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 10:14
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 10:01
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Agrárszektor  |  2026. január 8. 10:26
Problémás élelmiszert találtak a Tescóban: ha te is vettél, meg ne edd