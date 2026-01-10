Kész, vége! Ez volt az utolsó csepp a pohárban, betiltották a népszerű AI-chatbotot

Indonézia ideiglenesen letiltotta Elon Musk Grok chatbotját a mesterséges intelligencia által generált pornográf tartalmak kockázata miatt, ezzel az első országgá vált, amely megtagadta a hozzáférést ehhez az AI eszközhöz - számolt be a Reuters.

A lépés azután következett, hogy Európától Ázsiáig számos kormány és szabályozó hatóság elítélte a szexualizált tartalmakat az alkalmazásban, és néhányan vizsgálatot is indítottak ezzel kapcsolatban.

A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé, miközben igyekszik kijavítani azokat a biztonsági hiányosságokat, amelyek lehetővé tették szexualizált tartalmak, köztük hiányos öltözetű gyermekek ábrázolásának létrehozását.

"A kormány a nem konszenzuális szexuális deepfake-ek gyakorlatát az emberi jogok, a méltóság és az állampolgárok digitális térben való biztonságának súlyos megsértésének tekinti" - nyilatkozta Meutya Hafid kommunikációs és digitális miniszter.

A minisztérium az X képviselőit is beidézte az ügy megvitatására.

Musk az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy aki a Grokot illegális tartalom készítésére használja, ugyanolyan következményekkel fog szembesülni, mintha illegális tartalmat töltött volna fel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az xAI a Reuters kommentkérésére egy automatizáltnak tűnő választ küldött: "Legacy Media Lies" (A hagyományos média hazudik). Az X nem reagált azonnal a megkeresésre.

Indonézia, a világ legnagyobb muszlim népességével rendelkező országa, szigorú szabályokkal tiltja az obszcénnek minősített tartalmak online megosztását.