Toronto, Canada - February 22, 2025: AI virtual assistant apps on a smartphone - DeepSeek, xAI Grok, and OpenAI ChatGPT.
Tech

Kész, vége! Ez volt az utolsó csepp a pohárban, betiltották a népszerű AI-chatbotot

Pénzcentrum
2026. január 10. 20:04

Indonézia ideiglenesen letiltotta Elon Musk Grok chatbotját a mesterséges intelligencia által generált pornográf tartalmak kockázata miatt, ezzel az első országgá vált, amely megtagadta a hozzáférést ehhez az AI eszközhöz - számolt be a Reuters.

A lépés azután következett, hogy Európától Ázsiáig számos kormány és szabályozó hatóság elítélte a szexualizált tartalmakat az alkalmazásban, és néhányan vizsgálatot is indítottak ezzel kapcsolatban.

A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé, miközben igyekszik kijavítani azokat a biztonsági hiányosságokat, amelyek lehetővé tették szexualizált tartalmak, köztük hiányos öltözetű gyermekek ábrázolásának létrehozását.

"A kormány a nem konszenzuális szexuális deepfake-ek gyakorlatát az emberi jogok, a méltóság és az állampolgárok digitális térben való biztonságának súlyos megsértésének tekinti" - nyilatkozta Meutya Hafid kommunikációs és digitális miniszter.

A minisztérium az X képviselőit is beidézte az ügy megvitatására.

Musk az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy aki a Grokot illegális tartalom készítésére használja, ugyanolyan következményekkel fog szembesülni, mintha illegális tartalmat töltött volna fel.

Az xAI a Reuters kommentkérésére egy automatizáltnak tűnő választ küldött: "Legacy Media Lies" (A hagyományos média hazudik). Az X nem reagált azonnal a megkeresésre.

Indonézia, a világ legnagyobb muszlim népességével rendelkező országa, szigorú szabályokkal tiltja az obszcénnek minősített tartalmak online megosztását.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #online #szabályozás #betiltás #alkalmazás #közösségi média #mesterséges intelligencia #ai #elon musk

