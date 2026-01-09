2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Kisiskolás fiú általános iskolás fiú, aki hóesés közben sétál az iskolába. Kora reggel és havas utcák a városban. Diák hátizsákkal vagy táskával színes téli ruhákban.
HelloVidék

Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt – itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton

HelloVidék
2026. január 9. 14:18

Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak. Frissülő cikkünkben összegyűjtjük, hol nem kell bemenni az iskolába.

A rendkívüli hideg és a péntek délutánra várt ónos eső miatt több iskolában már pénteken is rövidített tanítási rendet vezettek be, illetve online órákra álltak át. Eközben sorra jelentik be az oktatási intézmények, hogy a munkanapnak számító január 10-i szombatra rendkívüli tanítási szünetet rendelnek el - írta a Blikk.

Az iskolák bezárásáról az intézmény igazgatója, a település jegyzője vagy az illetékes hivatal is dönthet. A szombat munkaszüneti nappá nyilvánításának kérdése a csütörtöki kormányinfón is felmerült, ám egyelőre nem készül ilyen lépésre a kabinet  De addig is, itt a lista, ezekben az iskolákban nem lesz tanítás holnap:

Baranya

"A január 10-i szombati munkanapon az időjárási körülmények miatt rendkívüli tanítási szünet lesz. Az elmaradt tanítási nap későbbi időpontban lesz pótolva" – jelentette be közösségi oldalán a pécsváradi II. Béla Középiskola.

Szintén rendkívüli szünet lesz a pécsi Meszesi Általános Iskolában, amely a Facebook-oldalán azt írta, hogy a tanulók biztonsága érdekében az iskola szombatra ügyeletet biztosít azoknak, akik ezt igénylik.

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola is jelezte, hogy január 10-én tanítás nélküli munkanap lesz, amelyet február 14-én, szombaton kell majd ledolgozni. A tanítás elmaradása ellenére szombaton is biztosítanak ügyeletet.

pécsi PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolája és a Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskolája is jelezte már, hogy szombatra rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.

Már csütörtök óta nincs jelenléti oktatás a szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában, ahol a tanulók számára a pedagógusok online feladatokat biztosítanak a KRÉTA rendszeren keresztül.

Zala

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum az időjárási helyzet miatt már korábban jelezte, hogy az intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, ezért arra kérték a diákokat, hogy ne induljanak el az iskolába.
Címlapkép: Getty Images
#iskola #oktatás #időjárás #online #tél #ónos eső #diákok #közoktatás #baranya #hellovidék #zala megye

