Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget.
Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt – itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton
Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak. Frissülő cikkünkben összegyűjtjük, hol nem kell bemenni az iskolába.
A rendkívüli hideg és a péntek délutánra várt ónos eső miatt több iskolában már pénteken is rövidített tanítási rendet vezettek be, illetve online órákra álltak át. Eközben sorra jelentik be az oktatási intézmények, hogy a munkanapnak számító január 10-i szombatra rendkívüli tanítási szünetet rendelnek el - írta a Blikk.
Az iskolák bezárásáról az intézmény igazgatója, a település jegyzője vagy az illetékes hivatal is dönthet. A szombat munkaszüneti nappá nyilvánításának kérdése a csütörtöki kormányinfón is felmerült, ám egyelőre nem készül ilyen lépésre a kabinet De addig is, itt a lista, ezekben az iskolákban nem lesz tanítás holnap:
Baranya
"A január 10-i szombati munkanapon az időjárási körülmények miatt rendkívüli tanítási szünet lesz. Az elmaradt tanítási nap későbbi időpontban lesz pótolva" – jelentette be közösségi oldalán a pécsváradi II. Béla Középiskola.
Szintén rendkívüli szünet lesz a pécsi Meszesi Általános Iskolában, amely a Facebook-oldalán azt írta, hogy a tanulók biztonsága érdekében az iskola szombatra ügyeletet biztosít azoknak, akik ezt igénylik.
A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola is jelezte, hogy január 10-én tanítás nélküli munkanap lesz, amelyet február 14-én, szombaton kell majd ledolgozni. A tanítás elmaradása ellenére szombaton is biztosítanak ügyeletet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A pécsi PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolája és a Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskolája is jelezte már, hogy szombatra rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.
Már csütörtök óta nincs jelenléti oktatás a szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában, ahol a tanulók számára a pedagógusok online feladatokat biztosítanak a KRÉTA rendszeren keresztül.
Zala
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum az időjárási helyzet miatt már korábban jelezte, hogy az intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, ezért arra kérték a diákokat, hogy ne induljanak el az iskolába.
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljesen felszerelt konyhával és berendezéssel.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.
A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.
A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.
Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik...
A hazai szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Azt is elárulta, milyen növények vannak a legnagyobb veszélyben.
Járható, de csúszós az út több Fehérvár felé vezető úton. Ahogy a videón is látszik majd, az elmúlt időszakban több autó is árokban kötött ki.
Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén.
Régi mondás szerint az első hóban meg kell mosakodni, hogy egész évben szépek legyünk – de nemcsak a bőrünknek, a szőnyegünknek is jót tesz a...
Életükben először játszottak a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – a mókás pillanatokat videón is megörökítették.
Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa
Komoly figyelmeztetést adott ki a rendőrség: az erős havazás miatt egyes térségekben hólánc nélkül veszélyes útnak indulni.
A hóhelyzet miatt az ország több iskolája is jelezte: a szülők dönthetnek, hogy otthon maradjon-e gyermekük. Összegyűjtöttük az érintett intézményeket.
Nem hagynák annyiban,civil kezdeményezésként ggyűjtést indított az egyik hazai vár, hogy megünnepelhesse várvédésének 400. évfordulóját.
Vallott a neves borász: veszélyben a magyar bor – az import mellett egy új trend is fenyegeti a termelőket
A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.
Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk?
A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között.