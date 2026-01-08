A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Sorra csúsznak az árokba az autók Székesfehérvár térségében: videón a káosz
Csúszósak az utak Székesfehérvár térségében, több jármű is árokba csúszott a Zámoly–Székesfehérvár szakaszon a havazás miatt. Bár az érintett út járható, a közlekedés lassú, a hatóságok óvatosságra intenek.
A Feol.hu beszámolója szerint míg a Csákvár és Zámoly közötti útszakasz a hó miatt helyenként alig járható, addig Zámoly és Székesfehérvár között már lehet közlekedni, igaz, csak csökkentett sebességgel. Az úttest csúszós, az elmúlt időszakban több autó is az árokban kötött ki, többen segítségre várnak.
A közútkezelő állítólag folyamatosan takarítja az utat, kamionok, személyautók és autóbuszok is haladnak a vonalon. A forgalom lassú, 40–50 km/órás tempó számít reálisnak. A friss videón az is látszik, hogy az elmúlt fél–egy órában több baleset történt, ugyanakkor a hóeltakarítás előrehaladtával az út állapota javult - írta a lap.
A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy aki teheti, halassza el az indulást, illetve fokozott figyelemmel és a körülményeknek megfelelő sebességgel közlekedjen.
Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén.
Életükben először játszottak a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – a mókás pillanatokat videón is megörökítették.
Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa
Komoly figyelmeztetést adott ki a rendőrség: az erős havazás miatt egyes térségekben hólánc nélkül veszélyes útnak indulni.
A hóhelyzet miatt az ország több iskolája is jelezte: a szülők dönthetnek, hogy otthon maradjon-e gyermekük. Összegyűjtöttük az érintett intézményeket.
Nem hagynák annyiban,civil kezdeményezésként ggyűjtést indított az egyik hazai vár, hogy megünnepelhesse várvédésének 400. évfordulóját.
Vallott a neves borász: veszélyben a magyar bor – az import mellett egy új trend is fenyegeti a termelőket
A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.
Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk?
A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között.
Egy 5–8 méter átmérőjű kráter tátong Vizslás határában, miután beszakadt a föld egy korábbi bányaművelés miatt. A helyszín életveszélyes, a területet lezárták, a hatóságokat értesítették.
Egy 60 év feletti férfi rosszul lett, és a hosszan tartó újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette az áruházban.
Napokon belül összefüggő jégtakaró alakulhat ki a Balaton nyílt vízfelületén, ám a jég vastagsága és minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást.
Egy elkederedett posztból indult, mára pedig kézzelfogható kezdeményezéssé vált: elkészült a Tejtermelők Térképének első, prototípus verziója.
Tömeges mérgezés lett a diákcsínyből: közel 40 lettek rosszul egy zalaegerszegi iskolában - a rendőrség is nyomoz
Egy rosszul elsült „diákcsíny” miatt hétfőn közel negyven diák és dolgozó lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban, többeket kórházba kellett szállítani.
Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását.