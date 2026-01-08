2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-6 °C Budapest
Blizzard az úton. Felvétel készült 07. februar 2013 in Slovakia Europe town Liptovsky Mikulas. A heves havazás több órára megbénította a közlekedést.
HelloVidék

Sorra csúsznak az árokba az autók Székesfehérvár térségében: videón a káosz

HelloVidék
2026. január 8. 09:18

Csúszósak az utak Székesfehérvár térségében, több jármű is árokba csúszott a Zámoly–Székesfehérvár szakaszon a havazás miatt. Bár az érintett út járható, a közlekedés lassú, a hatóságok óvatosságra intenek.

A Feol.hu beszámolója szerint míg a Csákvár és Zámoly közötti útszakasz a hó miatt helyenként alig járható, addig Zámoly és Székesfehérvár között már lehet közlekedni, igaz, csak csökkentett sebességgel. Az úttest csúszós, az elmúlt időszakban több autó is az árokban kötött ki, többen segítségre várnak.

A közútkezelő állítólag folyamatosan takarítja az utat, kamionok, személyautók és autóbuszok is haladnak a vonalon. A forgalom lassú, 40–50 km/órás tempó számít reálisnak. A friss videón az is látszik, hogy az elmúlt fél–egy órában több baleset történt, ugyanakkor a hóeltakarítás előrehaladtával az út állapota javult - írta a lap.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy aki teheti, halassza el az indulást, illetve fokozott figyelemmel és a körülményeknek megfelelő sebességgel közlekedjen.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #havazás #időjárás #hó #forgalom #székesfehérvár #autóbaleset #hellovidék

