2026. január 10. szombat Melánia
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nő keze fából készült merőkanállal kanalazza a pitypangmézet.
HelloVidék

Meglepő méztrendek 2026-ra: az akácon túl is van élet – így változott a magyarok ízlése

HelloVidék
2026. január 10. 14:31

A méz szerepe az elmúlt években látványosan átalakult. Már nem csupán egy természetes édesítőszer, amely a reggeli teába vagy a pirítósra kerül, hanem egyre inkább tudatos választás, gasztronómiai élmény és életmódbeli döntés. A BeoBee Mézmanufaktúra alapítója is azt jósolja, hogy 2026-ban új szintre lép a mézfogyasztás: a fogyasztók nyitottabbak, kíváncsibbak, és szívesen fedezik fel a mézek sokszínű világát. Méztrendek nyomában.

A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak. Már szeretnek kérdezni, kóstolni és összehasonlítani, nem elégszenek meg azzal, hogy egyféle méz mindenhez jó. Összegzi a méz trendeket Gál Attila, a BeoBee vezetője, második generációs méhész: „Öröm látni, hogy egyre több vásárló már nemcsak mézet vásárol, hanem tanul is róla, és felismeri; egy jól megválasztott mézfajta teljesen új élményt adhat.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Különbség méz és méz között - a tudatos mézválasztás kora

A 2026-os méztrendek egyik legfontosabb üzenete, hogy nem minden méz való mindenhez. Az igazi rajongók egyre inkább felismerik, hogy akár jelentős ízbeli eltérések is lehetnek az egyes fajtamézek között, és ezeket érdemes tudatosan használni. Sütéshez továbbra is a klasszikus virágméz és akácméz lesz a legnépszerűbb választás, hiszen jól kiszámítható, letisztult ízvilágot adnak, és szinte minden receptben megbízhatóan működnek. Különlegesebb ételekhez, kreatív fogásokhoz viszont egyre gyakrabban kerülnek elő az intenzívebb aromájú mézek, mint az erdei méz vagy a selyemfűméz.

Mézritkaságok éve

A szakértők azt jósolják, hogy 2026-ban tovább erősödik az érdeklődés a különleges, limitált mennyiségben elérhető mézek iránt is. Egyre többen keresik azokat a mézfajtákat, amelyeknek karakterük van, amelyek nem tömegtermékként kerülnek a boltok polcaira. A magyar vásárlók különösen nyitottak a markáns, pikáns ízvilágú termékek kipróbálására, ilyen például gesztenyeméz. De gazdag, összetett aromákat is kedvelik, amelyek évjáratról évjáratra új arcukat mutatják, mint amilyen a Hortobágyi BIO vadvirágméz. Ezeket a fajtamézeket egyre többen használják már sajtok mellé, salátákhoz, húsételekhez vagy akár desszertekhez, és élvezik, ahogy egy jól megválasztott mézfajta új réteget ad az ízekhez. A méz tehát egyre inkább gasztronómiai alapanyaggá válik.

A klasszikus mézfajták maradnak

Az izgalmas új ízek mellett a klasszikus mézfajták sem mennek ki a divatból, és 2026-ban is biztosan helyet kapnak a legtöbb magyar konyhában. Az akácméz letisztult karaktere, a virágméz sokoldalúsága vagy a jellegzetes hársméz régóta része a magyar népi konyhának és a népi gyógyászatnak. Ezek a mézek nem a trendek miatt népszerűek, hanem azért, mert mindenki számára ismerős az ízük, jól beváltak, és rengeteg élethelyzetben bevethetőek.

Fontos szempont az átláthatóság

A magyar eredet, a termelői minőség és a fenntartható szemlélet ugyancsak egyre erősebb szempont a mézvásárlás során. Egyre többen figyelnek arra, honnan származik a méz, milyen környezetben gyűjtötték a méhek, és hogyan készült a termék. A vásárlók ma már nemcsak ízt választanak, hanem értékrendet is: fontos számukra a fenntarthatóság, a magyar eredet és termelői méhészet támogatása. Így válik a mézválasztás tudatos döntéssé.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Méhészeti termékek: a mézen túl is van élet

A méz mellett a méhészeti termékek is egyre nagyobb figyelmet kapnak a hazai vásárlóktól. A 2026-os trendek szerint a méhpempő továbbra is az egyik legkeresettebb táplálékkiegészítő lesz, amely természetes szuperélelmiszerként hódít tovább, míg a propolisz tinktúrát praktikussága, könnyen felhasználhatósága teszi népszerűvé. Ezek a termékek különösen elterjedtek azok körében, akik természetes megoldásokat keresnek, és szeretnék tudatosan, mégis kíméletesen támogatni a szervezetüket.

A 2026-os méztrendek azt mutatják, hogy egyre többen választunk tudatosan mézet: fontosabbá válik a minőség, az eredet és a mézfajtánként változó felhasználási mód is. “A méz ma már nem csak egy gyorsan elfogyó alapanyag, hanem olyan természetes kincs, amely mögött értékes tartalom, odafigyelés és szakértelem áll. Örülünk, hogy ezt egyre többen fel és elismerik.” - teszi hozzá Gál Attila, a BeoBee Mézmanufaktúra tulajdonosa.

 
Címlapkép: Getty Images
#élelmiszer #gasztronómia #méz #magyar termék #fenntarthatóság #trend #táplálékkiegészítő #tudatos vásárlás #hellovidék #hortobágy #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:31
14:15
14:02
13:30
Pénzcentrum
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
NAPTÁR
Tovább
2026. január 10. szombat
Melánia
2. hét
Január 10.
A magyarországi német önkormányzatok napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
1 napja
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
4
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 10. 14:45
Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták
Pénzcentrum  |  2026. január 10. 14:02
Óriási változás jön hamarosan minden európai repülőtéren: ennek egy utas sem fog örülni
Agrárszektor  |  2026. január 10. 14:04
Olyan súlyos a helyzet a magyar tejágazatban, hogy telepbezárások is jöhetnek