Őrült fogyókúrás szokások a múltból: ezeket a bizarr módszereket alkalmazták régen a magyarok

Bár a szépségideál folyamatosan változik és időnként elfogadottabbá, sőt, vonzóbbá válik a telt alkat is, az európai nők a történelem folyamán jellemzően arra törekedtek, hogy minél vékonyabbak legyenek – vagy legalábbis annak tűnjenek. A hőn áhított darázsderéknak azonban nagy ára volt, ugyanis ezt az állapotot fűző, illetve szigorú fogyókúra nélkül szinte lehetetlen volt elérni. Ezúttal annak jártunk utána, milyen durva diétás, fogyókúrás módszereket alkalmaztak régen a magyarok, hogy minél több súlyfeleslegtől szabadulhassanak meg – te bevállalnád valamelyiket?

Túl vagyunk vízkereszten, avagy azon a napon, amikor a hagyományőrző magyarok lebontják a karácsonyfát – ezzel hivatalosan is vége az ünnepi időszaknak, amikor még azok is hajlamosak elereszteni a gyeplőt, akik az év javában szigorúan számolják a kalóriákat. Az ünnepek után rengetegen kezdenek fogyókúrázni vagy diétázni, hogy visszarázódjanak a megszokott kerékvágásba – ennek apropóján megvizsgáltuk, milyen módszereket alkalmaztak régen a magyarok. Az egyik legvisszafogottabb receptet mi is kipróbáltuk: máris bemutatjuk, hogyan készül a káposztaleves diéta alapjául szolgáló – egyébként meglehetősen finom – magyaros fogásunk.

Régi diétás, fogyókúrás módszerek nyomában

Az emberiség legősibb gyógymódjai közé tartoznak a különböző diéták, amelyeket sokan hajlamosak összekeverni a fogyókúrás módszerek fogalmával – azonban fontos tisztázni a köztük lévő különbségeket, ugyanis a két kifejezés nem pontosan ugyanarra vonatkozik. Amikor valaki „diétázik”, orvosi vagy életmódbeli okokból kifolyólag hosszútávon megváltoztatja táplálkozási szokásait. A diétának nem feltétlenül a fogyás a célja, rengeteg különböző probléma megoldása lehet a célkitűzése (pl. vércukorszint vagy koleszterinszint csökkentése, vérszegénység megelőzése, széklelési problémák megszüntetése, gluténérzékenység kizárása stb.).

Ezzel szemben a fogyókúra konkrét célja egyértelműen a testsúly csökkentése, ami általában nem életmódváltást foglal magában, helyette inkább időszakos jellegű megszorításként tekintenek rá (pl. nyári bikiniszezon előtti testsúlymérséklés vagy a karácsonyi túlevés megböjtölése). A diéta és a fogyókúra fogalma a régmúltban gyakran összemosódott, és mivel sokan nem voltak teljes mértékben tisztában azzal, hogyan hatnak az emberi szervezetre a táplálkozást érintő korlátozások, rengeteg félreértés, sőt, akár életveszélyes rossz szokás keveredett a hatékony és egészséges módszerek közé.

Ezeket a hajmeresztő fogyókúrákat alkalmazták régen a magyarok

A fogyókúrázás messze nem 21. századi szokás, azonban míg ma már jól ismerjük, hogyan hatnak a különböző megvonások egészségünkre, régen - kiváltképp a modern orvostudomány elterjedését megelőzően - egészen meghökkentő diétás módszerek és böjtkúrák váltak népszerűvé, nem beszélve a táplálék drasztikus megvonásáról és a mondvacsinált csodaszerekről. A történelem során a következő módszereket gyakran alkalmazták a magyarok is, ha meg akartak szabadulni súlyfeleslegüktől:

ecetdiéta: régen úgy hitték, hogy az ecetes-vizes italok elveszik az étvágyat és elégetik a zsírt, ezért gyakran fogyasztottak például borecetes vagy almaecetes keverékeket reggelente vagy konkrét étkezések helyett is;

régen úgy hitték, hogy az ecetes-vizes italok elveszik az étvágyat és elégetik a zsírt, ezért gyakran fogyasztottak például borecetes vagy almaecetes keverékeket reggelente vagy konkrét étkezések helyett is; hagymadiéta: úgy tartották, hogy a nyers hagymafélék fogyasztása gyorsítja az anyagcserét és segít megszabadulni a felesleges kilóktól;

úgy tartották, hogy a nyers hagymafélék fogyasztása gyorsítja az anyagcserét és segít megszabadulni a felesleges kilóktól; káposztadiéta: a káposzta köztudottan nem tartozott a hizlaló ételek közé, sőt, hashajtó hatást is tulajdonítottak neki (különösen a savanyú káposztának), így gyakran alkalmaztak káposztakúrát fogyasztásra, méregtelenítésre;

a káposzta köztudottan nem tartozott a hizlaló ételek közé, sőt, hashajtó hatást is tulajdonítottak neki (különösen a savanyú káposztának), így gyakran alkalmaztak káposztakúrát fogyasztásra, méregtelenítésre; keserű teák: rengeteg olyan „gyógyteát”, keserű főzetet készítettek, melyeknek célja az étvágy csökkentése volt – ugyanígy készítettek vízhajtó, izzasztó, hashajtó készítményeket is;

rengeteg olyan „gyógyteát”, keserű főzetet készítettek, melyeknek célja az étvágy csökkentése volt – ugyanígy készítettek vízhajtó, izzasztó, hashajtó készítményeket is; mérgező csodaszerek: a 19. században fogyókúrás célzattal fogyasztottak például arzént vagy sztrichnint, melyek fogyókúrás célzatú túladagolása életveszélybe sodorhatta a fogyókúrázókat;

a 19. században fogyókúrás célzattal fogyasztottak például arzént vagy sztrichnint, melyek fogyókúrás célzatú túladagolása életveszélybe sodorhatta a fogyókúrázókat; izzasztás: meleg ruhákat viseltek a hétköznapokban vagy munka közben, hogy izzadás útján csökkentsék testsúlyukat;

meleg ruhákat viseltek a hétköznapokban vagy munka közben, hogy izzadás útján csökkentsék testsúlyukat; vallási böjt: a legszigorúbb böjti szokások is vezethettek fogyáshoz, különösen akkor, ha a böjtölők minden állati eredetű élelmiszert elhagytak;

a legszigorúbb böjti szokások is vezethettek fogyáshoz, különösen akkor, ha a böjtölők minden állati eredetű élelmiszert elhagytak; alvásdiéta: hogy elkerüljék az étkezéseket, a 20. században sokan inkább lefeküdtek aludni, ami a koplalás egyik formája volt;

hogy elkerüljék az étkezéseket, a 20. században sokan inkább lefeküdtek aludni, ami a koplalás egyik formája volt; bélféregdiéta: az 1800-as, 1900-as években hódított a bélféreg peték (pl. galandféreg) elfogyasztásán alapuló diéta is – a belekben kikelt férgek elfogyasztották a bevitt tápanyagot, ezzel valóban fogyást okoztak, azonban eltávolítani őket már jóval nehezebb volt, mint lenyelni.

Mondanunk sem kell, a felsorolt fogyókúrás módszerek – kiváltképp akkor, ha hosszú távon is alkalmazták őket – többet ártottak, mint használtak. Még a szolidabb népies diéták, gyógynövénykúrák esetében is nagy tévedések éltek a köztudatban: hiába hitték azt, hogy egyes módszerekkel fogyni lehet, azok valójában nem égették a zsírt, csak vízhajtó hatásuk miatt értek el velük átmeneti testsúlycsökkenést.

Mi állt Sisi királyné darázsdereka hátterében?

A fogyókúrás módszerek önmagukban sokszor nem voltak elegendők a kívánt testalkat elérése során, különösen a minél keskenyebb derékra vágyó nőknél, akik öltözködésükkel is arra törekedtek, hogy vékonyságukat hangsúlyozzák. A fűzőviselet Magyarországon nyugat-európai mintára először a nemesség körében terjedt el, még az 1700-as években, a városi polgárság körében azonban csak az 1800-as években, illetve az 1900-as évek elején volt társadalmi elvárás és a nőiesség szimbóluma.

A magyar történelem egyik leghíresebb szépségideálja volt Sisi királyné, akinek a korabeli mondák szerint mindössze 51 cm volt a derékbősége. Sisi hírhedt volt drasztikus fogyókúrás módszereiről: a szoros fűzők viselete mellett folyamatosan tornázott, rengeteg húst evett, sőt, a nyers hús kifacsart levét is megitta. Állítólag az uralkodónő kedvelte a tejtermékeket és a tojást, továbbá kipróbálta a narancsdiétát is, azonban az édességekről nem mondott le.

Való igaz, hogy a hiúságáról is híres Sisi egész életében sikeresen megőrizte darázsderekát, azonban mindez közel sem jelentette azt, hogy egészséges is volt. A királynénak valószínűsíthetően több, éppen a szélsőséges diétázására visszavezethető egészségügyi panasza is volt: reumás jellegű problémait például feltételezhetően a túlzásba vitt húsevés és a nyers húsléfogyasztás okozhatta.

Egy visszafogottabb módszer: íme, a káposztaleves diéta

A hajmeresztő régi századi diétás módszereken felül természetesen léteztek jóval visszafogottabb fogyókúrák is. A 20. század második felében – amikor már az átlagember is egyre több egészségügyi tudással rendelkezett – váltak elterjedtté a zsírszegény és alacsony kalóriatartalmú ételeken alapuló diéták. Ezek között az egyszerű módszerek között akadtunk rá a káposztaleves diétára is, amelyet mi magunk is kipróbáltunk, hátha segít megszabadulni az ünnepek alatt felszedett súlyfeleslegtől.

Káposztaleves diéta

Ez a módszer leginkább az 1980-as és 90-es években volt elterjedt, azonban sokan ma is esküsznek a hatékonyságára. A diéta alapja egy egyszerű káposztás zöldségleves, amelyet egy héten keresztül, naponta legfeljebb háromszor lehet fogyasztani, mellé kiegészítő táplálék gyanánt zöldségeket, gyümölcsöket és egy kevés sovány húst ehetünk.

A káposztaleves diéta időtartama a legelterjedtebb ajánlás szerint 7 nap – ez idő alatt állítólag akár 9 kilót is fogyhatunk, ha táplálkozásunkat javarészben erre a levesre szorítjuk. Ez idő alatt tilos krumplit, alkoholt, cukrot, kenyeret vagy olajban sült ételt fogyasztani – helyettük cukrozatlan gyümölcsleveket, szénsavmentes vizet, nyers vagy párolt zöldséget, gyümölcsöt szabad enni, sovány tejtermékekkel, minimális szénhidráttal (pl. rizs).

Recept: Fogyókúrás káposztaleves

Azoknak, akik szívesen megpróbálkoznának egy régimódi fogyókúrás módszerrel, a lenti káposztaleves receptet ajánljuk. Az étellel és a diétával kapcsolatban hangsúlyozzuk: bár a módszer hívei már egy hét alatt drasztikus fogyást ígérnek, semmi sem garantálja, hogy esetünkben is ekkora súlycsökkenésre lehet számítani – ahogy azt sem, hogy a módszer egészségesebb bármely más alacsony kalóriabevitelen alapuló diétánál.

Káposztaleves

Hozzávalók (1 heti adaghoz)

1 nagy fej édeskáposzta

6 db vöröshagyma

6 gerezd fokhagyma

2-3 ek paradicsompüré

2 db zöldpaprika

4 db sárgarépa

1 db zellergumó

1 csokor petrezselyemzöld

4 db leveskocka

só, bors ízlés szerint

A káposztaleves elkészítése

A tisztítsuk meg alaposan a hozzávalókat, majd egy éles kés vagy egy káposztagyalu segítségével szeleteljük őket egyforma vastagságúra. Tegyük az összes hozzávalót egyszerűen egy jó nagy fazékba, ízesítsük paradicsompürével, sóval, borssal és leveskockával, majd főzzük addig, míg az összes hozzávaló meg nem puhul (kb. 45-60 perc). A finomra aprított petrezselyemzöldet a végén adjuk hozzá. Fogyasszuk melegen, kenyér nélkül.

Valóban hatásos a káposztaleves diéta?

A diéta mellett szól, hogy a levesből annyit ehetünk, amennyi csak jólesik, a kiegészítőként fogyasztott gyümölcsök és zöldségek pedig rengeteg rostot és vitamint tartalmaznak - viszont a fogyókúra hetében drasztikus mértékben korlátozzuk a kalóriabevitelünket. Bár a diétával eltöltött hét végén a mérleg valóban kevesebbet mutathat, a káposztaleves diétával ugyanaz a probléma, mint például a hagymadiétával vagy az ecetdiétával: csak átmenetileg csökkenti a kilókat és inkább a felesleg víz, illetve a hasznos izomtömeg csökken, mintsem a szervezetben elraktározódott zsír.

A táplálkozás- és életmód-tanácsadók nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy a rövidtávú, drasztikus fogyókúrás megoldások helyett mennyivel hatékonyabb és egészségesebb a tartós életmódváltás és a mértékletes, ám kiegyensúlyozott táplálkozás. Szintén fontos kiemelnünk, hogy tartós testsúlycsökkenést egészségesen kizárólag akkor érhetünk el, ha táplálkozásunk mellett a rendszeres és kielégítő testmozgásra is odafigyelünk.

