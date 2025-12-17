A siófoki Sió-zsilip világszintű elismerést kapott: az Archello Awards 2025 nemzetközi építészeti világversenyen a köztér kategória zsűridíját nyerte el.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
„Kérem, ne betonozzák le!” – több helyi nyaralótulajdonos is aggodalmát fejezte ki a Kisfaludy sétány jövője miatt Balatonakarattyán. A képviselő-testület döntése szerint a sétány térkövezést kap, miközben a terület kizárólag sétány funkciót tölthet be, hogy a Balaton ikonikus erkélyeként továbbra is kellemes és élhető hely maradjon.
Pár napja, december 15-én a balatonakarattyai önkormányzat testülete az ikonikus magasparti sétány jövőjéről tárgyalt. Ahogy a Facebookon is írták: alapvető célként rögzítették, hogy a Kisfaludy sétány (Magaspart) Balatonakarattya ikonikus helyszíne maradjon, a Balaton erkélye, ugyanakkor szeretnék letérkövezni a meseszép panorámájú partszakaszt.
Az előterjesztés anyagát az önkormányzat honlapján is megtaláltuk
A dokumentum szerint a sétány korábban a Balatoni Bringakör tervezett nyomvonalába tartozott, jogerős építési engedély is született 2020-ban, ám ez az engedély 2025-re lejárt.
Az új képviselő-testület prioritásként a Kisfaludy sétány valódi sétánnyá alakítását tűzte ki, mivel a Bringakör nyomvonala nem összeegyeztethető a sétány nyugodt, rekreációs jellegével. A testület indoklása szerint a kerékpáros forgalom a gyalogosok, babakocsit toló szülők és kisgyermekek biztonságát veszélyeztetné, baleset- és konfliktusveszélyt okozva.
A határozati javaslat fontos pontjai ezek:
- A Kisfaludy sétány kizárólag sétány funkciót szolgáljon, a Balaton ikonikus „erkélyeként”.
- A Civil Fórum egyhangúlag támogatta, hogy a sétány ne legyen része a Bringakörnek, és a sétány térkő burkolatot kapjon.
- A polgármester felhatalmazása, hogy térkő árajánlatokat kérjen be a burkolat kialakításához, és előkészítse a sétány fejlesztését.
- A határozat célja tehát, hogy a sétány nyugodt, gyalogosbarát, rekreációs területként működjön, miközben a térkőburkolat biztosítja a rendezett, biztonságos és fenntartható sétálási élményt.
Ennek szellemében zajlott a decemberi testületi ülés
December 15-én a balatonakarattyai önkormányzat újra megerősítette, hogy a Kisfaludy sétányt valódi sétánnyá szeretnék átalakítani. Ahogy írták: "a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Kisfaludy sétány kizárólag sétány funkciót szolgálhat és méltó kialakítása érdekében mindent el kell követni.".
A testületi azt is kiemelte, hogy nem támogatja, hogy a sétány a Balatoni Bringakör része legyen, hangsúlyozva, hogy a különleges panorámájú hely eztán is csak sétány funkciót tölthet be.
A változás viszont nem marad el - ahhoz, hogy igazi sétány legyen, le kell térkövezni
A döntés értelmében a polgármester feladata lesz a térkő beszerzésére vonatkozó ajánlatok bekérése és a szükséges források felkutatása. Emellett a testület ígéretet tett arra, hogy a sétány rendezett, élhető és mindenki számára kellemes hely maradjon, ahol jó sétálni és kikapcsolódni.
Közölték még: "Célunk, hogy a sétány a jövőben is egy rendezett, élhető és mindenki számára kellemes hely maradjon – ahol jó sétálni, találkozni, kikapcsolódni. A következő időszakban tervek fognak készülni az út és a szakadó part közötti részre is, amit a lakossággal közösen fogunk megvitatni."
Térkő vagy hagyományos sétány? Balatonakarattyán megosztotta a lakókat az új terv
A helyiek véleménye megoszlik, de sokan aggodalmukat fejezték ki a sétány jövője miatt. Ahogy egy olvasó a Facebookon írta: „Kérem, ne betonozzák le a sétányt!”, míg mások hasonlóan reagáltak: „Minek a sok beton?” Egy hozzászóló pedig így fogalmazott: „Nekem úgy tetszik, ahogy van. Az emberek többsége inkább a füves részen tartózkodik. Ez jó ötlet volt, hogy ne lehessen autóval bejönni.”
Több helyi nyaralótulajdonos is azt jelezte a HelloVidéknek, hogy a térkövezés nem jó irány, mert teljesen elveszi a sétány mostani, jellegzetes hangulatát. Sokkal inkább azt szeretnék, ha a sétány megőrizné eredeti, természetes jellegét, ahol a gyepes és fás részek dominálnak, és ahol a séta, a pihenés és a páratlan balatoni panoráma maradna a fő élmény.
Ezt kell tudni a Balaton keleti magaspartjának ikonikus panorámájú Magaspartjáról
A Balaton keleti medencéjét a meredeken leszakadó, látványos magaspartok uralják, amelyek közül a legszebb és legismertebb Balatonakarattyán található, a Kisfaludy sétány környékén. Innen hosszan, a tó teljes keleti végéig gyönyörködhetünk a magyar tengerben, a Tihanyi-félszigetig, és tiszta időben még a Badacsony vonulata is látható. A jellegzetes löszfalak valójában az egykori Pannon-tó üledékeiből állnak, formálódásukat a hullámverés és kisebb csuszamlások alakították ki. A magaspart akár 30 méterrel emelkedik a víz fölé, alatta keskeny sáv maradt a strandoknak, nyaralóknak, a települések pedig a part fölött épültek ki.
A Kisfaludy sétány több mint egy kilométer hosszan követi a magaspartot, széles kavicsos úttal és mellette füves területtel, ahol korzózhatunk, miközben megcsodálhatjuk a Balaton változó színeit. A sétány déli végén található a fedett Kisfaludy-kilátó, ahonnan meredek lépcső vezet le a parthoz, így a látogatók különböző napszakokban és évszakokban is élvezhetik a páratlan panorámát. A sétány egész évben szabadon látogatható, és ingyenesen látogatható, így tökéletes helyszín a pihenésre, sétára és a balatoni táj szépségeinek felfedezésére.
