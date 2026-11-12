2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Gazdaság

Komoly lépésekre van szükség a magyar vízhiány ellen: több mint 200 milliárdos terv készül, a Velencei-tó jövője a tét

Pénzcentrum
2026. november 12. 08:36 3 perc

Tíz hazai nemzetipark-igazgatóság élére kerestek új vezetőket, a nyílt pályázatokra pedig mintegy százhúszan jelentkeztek – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető emellett beszámolt az országos fásítási és vízmegtartási tervekről, az akkumulátorgyárakat érintő szigorításokról, a hamarosan a döntéshozók elé kerülő új klímatörvényről, valamint a januártól felálló zöldőrségről is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszter többek között arról is beszélt, hogy az országfásítási program keretében évente legalább hárommillió fát ültetnek el. Az új erdők telepítése mellett húszezer kilométernyi csatornapart fásítása és egy települési zöldítési program is elindul. A miniszter azt is szorgalmazza, hogy az iskolák udvarain a betonburkolatok egy részét konyhakertek és árnyékot adó fák váltsák fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sokat vitatott fakivágások kapcsán elismerte a civil szervezetek aggodalmait, hangsúlyozva, hogy az elmúlt évszázad felelőtlen erdőirtásai és egy 2022-es, szinte korlátlan fakitermelést engedélyező jogszabály komoly károkat okoztak. A fakivágások azonnali, teljes leállítását ugyanakkor a lakossági tűzifaigények és a faipar működése jelenleg nem teszi lehetővé. Ezzel együtt élesen bírálta a faanyag exportját és biomassza-erőművekben történő elégetését, mondván, fával áramot termelni nem észszerű gyakorlat.

A vízmegtartási akcióterv kapcsán kiemelte, hogy a Velencei-tó megmentése a kevés csapadék miatt már csak dunai vízpótlással oldható meg, amelyre a kormány biztosítani fogja a szükséges forrásokat. Bár a Balaton nincs közvetlen veszélyben, a minisztérium már ott is megkezdte a vízpótlási lehetőségek vizsgálatát. A beavatkozások során a természetes megoldásokat – például a meglévő vízelvezetők tisztítását és a csatornák folyásirányának megfordítását – részesítik előnyben a nagyszabású műtárgyak építésével szemben.

Az akkumulátorgyárakra kiszabott jelentős bírságokról szólva tisztázta, hogy a kormány nem iparellenes, de megköveteli a környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartását és a lakosság biztonságának garantálását. A problémák fő okának azt látja, hogy ezek a beruházások korábban a környezeti szempontok és a helyi erőforrások figyelmen kívül hagyásával valósultak meg. A megemelt bírságok most rákényszerítik az ipari szereplőket a szabályos működésre.

Kapcsolódó cikkeink:

A hamarosan tárgyalandó klímatörvényt a miniszter "környezetvédelmi alkotmánynak" nevezte, amely jelentős részben a civilek javaslataira épül. A fő cél a szén-dioxid-kibocsátás ötvenszázalékos csökkentése 2035-ig, valamint a klímasemlegesség elérése 2050-re. Gajdos határozottan felszólalt a műanyag- és avarégetés ellen is, mivel ezek súlyos egészségügyi és környezeti károkat okoznak. A probléma szociális hátterét a kormány célzott tűzifa-támogatással próbálja enyhíteni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tervek szerint jövő januártól megkezdi működését a zöldőrség, amely rendvédelmi és természetvédelmi jogkörrel fellépve intézkedhet többek között az illegális autóbontók ellen vagy állatviadalok esetén. A hazai természetvédelem intézményi reformjának részeként a napokban lezajlott a nemzetipark-igazgatóságok vezetői posztjaira kiírt pályázatok elbírálása is. Az új rendszer szakít a korábbi, közvetlen kinevezéses gyakorlattal. A tíz igazgatói hely iránt nagy volt az érdeklődés, előfordult olyan intézmény is, amelynek vezetésére negyvenen jelentkeztek.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#Balaton #víz #tűzifa #gazdaság #környezetvédelem #erdő #klímaváltozás #velencei-tó #nemzeti park #természetvédelem #akkumulátorgyár
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:14
09:03
08:52
08:44
08:36
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
november 11. 10:34 Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 11. 16:50
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Kiszámoló  |  2026. november 11. 18:45
Lakástakarék vagy állampapír?
Lakástakarék vagy állampapír? Állami támogatás vagy magasabb kamat? Január elsejétől indul az új lak...
Holdblog  |  2026. november 11. 07:00
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 mil...
Bankmonitor  |  2026. november 10. 11:30
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Er...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 10. 10:30
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
2026. november 11.
Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak
2026. november 11.
Itt a világ legdrágább úti céljainak listája: nem hiszed el, mennyibe kerül egy kiruccanás a világ végére
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2
4 napja
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
3
3 napja
Olyan részletet árult el Orbán Viktor testvéréről az NVVH, ami minden képzeletet felülmúl: ezért hallgatták ki ma Orbán Áront
4
1 hete
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
5
1 hete
Kilőtt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
PÉNZÜGYI KISOKOS
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 06:30
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 05:40
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
Agrárszektor  |  2026. november 12. 08:13
Akkora eső jön ma, hogy erre az 5 megyére már kiadták a figyelmeztetést