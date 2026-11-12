Olyan sokan szeretnék megismerni saját vagy hozzátartozóik állambiztonsági iratait, hogy már biztosan egy évnél hosszabb várakozási időre kell számítaniuk az igénylőknek.
Komoly lépésekre van szükség a magyar vízhiány ellen: több mint 200 milliárdos terv készül, a Velencei-tó jövője a tét
Tíz hazai nemzetipark-igazgatóság élére kerestek új vezetőket, a nyílt pályázatokra pedig mintegy százhúszan jelentkeztek – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető emellett beszámolt az országos fásítási és vízmegtartási tervekről, az akkumulátorgyárakat érintő szigorításokról, a hamarosan a döntéshozók elé kerülő új klímatörvényről, valamint a januártól felálló zöldőrségről is.
Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszter többek között arról is beszélt, hogy az országfásítási program keretében évente legalább hárommillió fát ültetnek el. Az új erdők telepítése mellett húszezer kilométernyi csatornapart fásítása és egy települési zöldítési program is elindul. A miniszter azt is szorgalmazza, hogy az iskolák udvarain a betonburkolatok egy részét konyhakertek és árnyékot adó fák váltsák fel.
A sokat vitatott fakivágások kapcsán elismerte a civil szervezetek aggodalmait, hangsúlyozva, hogy az elmúlt évszázad felelőtlen erdőirtásai és egy 2022-es, szinte korlátlan fakitermelést engedélyező jogszabály komoly károkat okoztak. A fakivágások azonnali, teljes leállítását ugyanakkor a lakossági tűzifaigények és a faipar működése jelenleg nem teszi lehetővé. Ezzel együtt élesen bírálta a faanyag exportját és biomassza-erőművekben történő elégetését, mondván, fával áramot termelni nem észszerű gyakorlat.
A vízmegtartási akcióterv kapcsán kiemelte, hogy a Velencei-tó megmentése a kevés csapadék miatt már csak dunai vízpótlással oldható meg, amelyre a kormány biztosítani fogja a szükséges forrásokat. Bár a Balaton nincs közvetlen veszélyben, a minisztérium már ott is megkezdte a vízpótlási lehetőségek vizsgálatát. A beavatkozások során a természetes megoldásokat – például a meglévő vízelvezetők tisztítását és a csatornák folyásirányának megfordítását – részesítik előnyben a nagyszabású műtárgyak építésével szemben.
Az akkumulátorgyárakra kiszabott jelentős bírságokról szólva tisztázta, hogy a kormány nem iparellenes, de megköveteli a környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartását és a lakosság biztonságának garantálását. A problémák fő okának azt látja, hogy ezek a beruházások korábban a környezeti szempontok és a helyi erőforrások figyelmen kívül hagyásával valósultak meg. A megemelt bírságok most rákényszerítik az ipari szereplőket a szabályos működésre.
A hamarosan tárgyalandó klímatörvényt a miniszter "környezetvédelmi alkotmánynak" nevezte, amely jelentős részben a civilek javaslataira épül. A fő cél a szén-dioxid-kibocsátás ötvenszázalékos csökkentése 2035-ig, valamint a klímasemlegesség elérése 2050-re. Gajdos határozottan felszólalt a műanyag- és avarégetés ellen is, mivel ezek súlyos egészségügyi és környezeti károkat okoznak. A probléma szociális hátterét a kormány célzott tűzifa-támogatással próbálja enyhíteni.
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A tervek szerint jövő januártól megkezdi működését a zöldőrség, amely rendvédelmi és természetvédelmi jogkörrel fellépve intézkedhet többek között az illegális autóbontók ellen vagy állatviadalok esetén. A hazai természetvédelem intézményi reformjának részeként a napokban lezajlott a nemzetipark-igazgatóságok vezetői posztjaira kiírt pályázatok elbírálása is. Az új rendszer szakít a korábbi, közvetlen kinevezéses gyakorlattal. A tíz igazgatói hely iránt nagy volt az érdeklődés, előfordult olyan intézmény is, amelynek vezetésére negyvenen jelentkeztek.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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