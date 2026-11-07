2026. november 7. szombat Rezső
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy boldog anya és gyermeke, akik a napsütötte őszi erdőben sétálva távoli irányba mutatnak, élénk sárga fák között, és együtt élvezik a kalandos pillanatot. Életerő
HelloVidék

60 milliárd forintot osztanak szét vidéken: rengeteg magyar település újul meg a gigantikus kormányzati tervvel

Pénzcentrum
2026. november 7. 14:59 1 perc

Közel 60 milliárd forintos keretösszeggel indítja el az Országfásítási és Települészöldítési Programot a TISZA-kormány, amelynek keretében 12 millió facsemetét ültetnek el a következő években – jelentette be Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A héten elfogadott, a korábbiaknál jóval nagyobb volumenű kezdeményezés költségvetésének jelentős részét, 39,6 milliárd forintot a hazai települések zöldítésére fordítják. A beruházás részeként legalább 1320 hektárnyi új állami erdőterületet hoznak létre, emellett négymillió csemete elültetésével összesen 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz mentén végeznek fásítást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A program az erdőtüzek megelőzéséhez szükséges feladatok elvégzésére is kiterjed. A mennyiségi gyarapítás mellett a minőségi erdőgazdálkodás is nagy hangsúlyt kap a tervekben.

Nemcsak erdeink területét növeljük, hanem azok természetességének megőrzésére és javítására is odafigyelünk. Épp ezért fokozatosan bővítjük az örökerdő-üzemmódban kezelt erdők arányát is

– emelte ki bejegyzésében a miniszter.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #vidék #környezetvédelem #fa #erdő #erdőtűz #hellovidék #erdőgazdálkodás #települések #természetvédelem
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
14:59
14:30
14:01
13:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
Pénzcentrum
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
Wekerle Plusz helyett: kamatmentes lakáshitelt adnak ezek az önkormányzatok, egy forint kamat sincs rajta, de nem mindenki kaphatja meg
Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”
Így kerülhetik el a nagy bukást a magyar megtakarítók: ezekről a tippekről mindenkinek érdemes tudnia
NAPTÁR
Tovább
2026. november 7. szombat
Rezső
45. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
5 napja
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
3
1 hete
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
4
1 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
5
2 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 14:30
Egyre többen hagyják ott a Nike-ot: két márka viszi el a vevőket, amire kevesen számítottak
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 13:33
Ennyire családbarát 2026-ban a budapesti adventi vásár: Bécsben ez is olcsóbb, nem is kicsit
Agrárszektor  |  2026. november 7. 14:03
Végzetes hiba: ezt rontják el rengetegen a karácsonyi kaktusz gondozásakor