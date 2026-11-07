60 milliárd forintot osztanak szét vidéken: rengeteg magyar település újul meg a gigantikus kormányzati tervvel

Közel 60 milliárd forintos keretösszeggel indítja el az Országfásítási és Települészöldítési Programot a TISZA-kormány, amelynek keretében 12 millió facsemetét ültetnek el a következő években – jelentette be Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.

A héten elfogadott, a korábbiaknál jóval nagyobb volumenű kezdeményezés költségvetésének jelentős részét, 39,6 milliárd forintot a hazai települések zöldítésére fordítják. A beruházás részeként legalább 1320 hektárnyi új állami erdőterületet hoznak létre, emellett négymillió csemete elültetésével összesen 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz mentén végeznek fásítást.

A program az erdőtüzek megelőzéséhez szükséges feladatok elvégzésére is kiterjed. A mennyiségi gyarapítás mellett a minőségi erdőgazdálkodás is nagy hangsúlyt kap a tervekben.

Nemcsak erdeink területét növeljük, hanem azok természetességének megőrzésére és javítására is odafigyelünk. Épp ezért fokozatosan bővítjük az örökerdő-üzemmódban kezelt erdők arányát is

– emelte ki bejegyzésében a miniszter.