Ma már inkább ínyenc csemegeként gondolunk az aszalt gyümölcsökre, holott a hagyományos magyar konyhában fontos téli élelmiszernek számítottak.
60 milliárd forintot osztanak szét vidéken: rengeteg magyar település újul meg a gigantikus kormányzati tervvel
Közel 60 milliárd forintos keretösszeggel indítja el az Országfásítási és Települészöldítési Programot a TISZA-kormány, amelynek keretében 12 millió facsemetét ültetnek el a következő években – jelentette be Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.
A héten elfogadott, a korábbiaknál jóval nagyobb volumenű kezdeményezés költségvetésének jelentős részét, 39,6 milliárd forintot a hazai települések zöldítésére fordítják. A beruházás részeként legalább 1320 hektárnyi új állami erdőterületet hoznak létre, emellett négymillió csemete elültetésével összesen 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz mentén végeznek fásítást.
A program az erdőtüzek megelőzéséhez szükséges feladatok elvégzésére is kiterjed. A mennyiségi gyarapítás mellett a minőségi erdőgazdálkodás is nagy hangsúlyt kap a tervekben.
Nemcsak erdeink területét növeljük, hanem azok természetességének megőrzésére és javítására is odafigyelünk. Épp ezért fokozatosan bővítjük az örökerdő-üzemmódban kezelt erdők arányát is
– emelte ki bejegyzésében a miniszter.
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