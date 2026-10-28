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Újabb 100 milliós bírságot kapott az iváncsai akkugyár, két évre elesik az állami támogatásoktól
Újabb 100 millió forintos bírságot szabtak ki az iváncsai SK On Hungary Kft.-re környezetkárosítás, a felszín alatti vizek szennyezése és az engedélyben rögzített előírások megszegése miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a hatóság a szennyezést okozó csővezetékek és aknák használatát is felfüggesztette. A vállalatnak intézkedési tervet kell készítenie, és két évig nem részesülhet állami támogatásban. A céget augusztusban szintén 100 millió forintra bírságolták, akkor a munkavállalók egészségét veszélyeztető szabálytalanságok miatt.
Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyárat működtető SK On Hungary Kft. – közölte Facebook-oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A büntetést környezetkárosítás, a felszín alatti vizek szennyezése és az engedélyben szereplő előírások megszegése miatt szabták ki.
A hatóság a szennyezést okozó csővezetékek és aknák használatának felfüggesztéséről is döntött, emellett arra kötelezte a vállalatot, hogy készítsen intézkedési tervet a szennyezés megszüntetésére. A cég két évig nyilvánosan szerepel a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők között, és ez idő alatt semmilyen állami támogatásban nem részesülhet.
Nem ez az első jelentős bírság, amelyet idén kiszabtak a vállalatra. Augusztusban szintén 100 millió forint megfizetésére kötelezték, mert a hatóság szerint a cég 65 munkavállaló egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztette.
Az akkori ellenőrzés során megállapították, hogy a munkáltató nem végezte el az előírt éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi rendelkezésre álló mérés a nikkel esetében határérték-túllépést mutatott ki, ezt azonban nem vették figyelembe a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor. A nikkel rákkeltő anyag, ezért a mulasztás különösen súlyos kockázatot jelentett a dolgozók számára. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozása nem volt megfelelő.
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Címlapi kép: Kovács Attila, MTI/MTVA
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