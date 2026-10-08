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Budapest, 2026. augusztus 10.Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 10-én.MTI/Kovács Attila
Gazdaság

Figyelmeztetett a miniszter: egymillió magyar család kerülhet bajba, komoly következménye lehet a fakitermelési moratóriumnak

Pénzcentrum
2026. október 8. 15:29

Gajdos László szerint a fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetné. Az élő környezetért felelős miniszter úgy véli, akár egymillió család is krízishelyzetbe kerülhetne, ha megszűnne a fakitermelés. Közlése szerint több védett erdőrészletben és a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőkben továbbra is érvényben marad a tilalom. A kormány közben az erdőgazdálkodás teljes átalakítását tervezi, és a lakossági fatüzelés jelentős csökkentését célozza.

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A fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetné, és akár egymillió család kerülhetne krízishelyzetbe - írta Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook-oldalán, reagálva a kormányt ért kritikákra, amiért nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt fakitermelési moratóriumot.

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A politikus közölte: az előző kormány idején a biomassza-erőművekkel kötött hosszú távú szerződések korlátozzák a jelenlegi kabinet mozgásterét. A szerződések felmondása a biomassza-erőművekkel és faipari cégekkel szemben több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna.

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Tájékoztatása szerint 1441 védett erdőrészlet 35 százalékában továbbra is tilos lesz a fakivágás, és a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű moratórium marad érvényben.

Kiemelte: a kormány célja a moratórium elrendelésével az volt, hogy időt nyerjen és áttekintse a helyzetet. A felmérés szerint az állami erdőgazdaságok évente mintegy 4 millió köbméter fát termelnek. Ebből 1,3 millió köbméter a tűzifa, 1,4 millió köbméter a faiparba kerül, 700 ezer köbméter erőművekbe, 600 ezer köbméter pedig exportra megy - ismertette. Hangsúlyozta, hogy mintegy másfél millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtési forma, így a kitermelés megszűnésével közel egymillió család kerülhetne krízishelyzetbe.

Az új minisztérium felállítása után új szemlélet is szükséges az erdőgazdálkodásban. Ennek egyik alapeleme, hogy az állami erdészeti társaságoknak a profitorientált működésről nonprofit alapú működésre kell átállniuk, emellett az erdőgazdálkodás módjában is változásra van szükség. Az állami erdőgazdaságok új struktúrája "sok szakmai és gazdasági racionalizálást" eredményez - írta Gajdos László.

A cél a természetközelibb gazdálkodás, a folyamatos erdőkép kialakítása, valamint az erdők hosszú távú ökológiai működőképességének és a klímaváltozással szembeni ellenálló képességének erősítése.

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Mint fogalmazott, a klímaváltozás miatt egyes állományok fenntarthatósága bizonytalanná válhat, ezért az erdőgazdálkodást a termőhely- és klímaalapú adaptáció felé kell elmozdítani.

A miniszter közölte: egy több évtizedes, illetve évszázados rendszer átalakítása nem hajtható végre egyetlen döntéssel. Az átállásnak egyszerre kell biztosítania az ökológiai és társadalmi célokat. A cél az új erdőgazdálkodási rendszer kialakítása a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a ciklus végére – hangoztatta.

Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fatüzelésű energiatermelést. Szerinte az energiabiztonságot más forrásokkal kell biztosítani, és a lakossági fatüzelést radikálisan csökkenteni kell.
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