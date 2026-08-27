Magyar Péter nagy változásokat jelentett be: ősszel több fontos ügyben is lép a kormány

Magyar Péter szerint új korszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. A miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az Országgyűlésben arról beszélt, hogy ősszel az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait is a parlament elé terjesztik. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát és védelmét, valamint a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint azokat a beruházásokat is áttekintik, amelyeknek már korábban el kellett volna indulniuk.

Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt Magyar Péter csütörtökön napirend előtt az Országgyűlésben.

Magyar Péter közölte, hogy ősszel az Országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, valamint a vízgazdálkodás új szabályait is. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát és védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Ha szükséges, ezeket bővíteni fogják.

A kormányfő arról is beszélt, hogy áttekintik azokat a beruházásokat, amelyeket már évekkel korábban el kellett volna indítani. Azt is ki akarják vizsgálni, miért nem valósultak meg ezek a fejlesztések.

Magyar Péter kitért a paksi munkálatokra is, és kijelentette, hogy az egész ország hálás azoknak, akik részt vettek a beruházásban. Az ülésteremben ekkor a Tisza-frakció tagjai felállva tapsoltak.

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Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán