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A börtönben bilincsben lévő férfi, akinek a kezeit a háta mögé bilincselték
Gazdaság

Orbán Áron és társai letartóztatását indítványozza az ügyészség

Pénzcentrum
2026. november 10. 16:54 2 perc

Letartóztathatják Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és három társát, miután a hatóságok bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őket. A nyomozás adatai szerint a csoport több mint száz vietnámi állampolgárnak segített illegálisan Nyugat-Európába jutni. A Fővárosi Főügyészség már indítványozta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését.

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A 24.hu információi szerint a főügyészség azért kéri mind a négy gyanúsított letartóztatását, mert álláspontjuk szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye. A gyanúsítottakat – köztük egy élettársi kapcsolatban élő párt – a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a kihallgatásuk után őrizetbe vette. A bíróság hamarosan dönt a kényszerintézkedés elrendeléséről, bár Orbán Áron védője szerint ügyfele esetében mind az elfogás, mind a letartóztatás indokolatlan.

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A megalapozott gyanú egy 2024-ben zajlott bűncselekmény-sorozatra épül. A hatóságok szerint a csoport hónapokon át úgynevezett toborzási díj ellenében segített vietnámi állampolgároknak schengeni vízumhoz jutni a magyar külképviseleteken keresztül. A hivatalosan rövid távú magyarországi mikroképzésekre érkező külföldiek valójában nem vettek részt az oktatáson, és a vízumuk lejárta után sem hagyták el az országot. Valódi céljuk az volt, hogy a jobb megélhetés reményében Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jussanak.

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A volt miniszterelnök az eseményekre reagálva úgy fogalmazott, hogy valójában ő a célpont, az öccse pedig csupán eszköz a hatóságok kezében.

A nyomozó hatóságok a Terrorelhárítási Központ (TEK) bevonásával négy helyszínen tartottak házkutatást, így Budapesten, valamint Fóton és Dunakeszin, amelyek közül az utóbbi helyszínek Orbán Áron lakhelyéhez és cégéhez, a Multi Shoot Zrt.-hez köthetők. A többórás akció során a gyanúsítottakat bilincsben vezették el, a nyomozók pedig iratokat, elektronikus adatokat és egyéb bizonyítékokat foglaltak le.

Az embercsempészés mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) befolyással üzérkedés miatt is eljárást folytat az ügyben. A gyanú szerint az egyik férfit felbujtóként vonhatják felelősségre, mivel politikai kapcsolataira hivatkozva kérhetett jogtalan előnyt egy munkaerő-kölcsönző cég vezetőjétől.

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Megszólalt az NVVH: politikai kapcsolataira hivatkozva kért jogtalan előnyt az elfogott személy egy cégvezetőtől.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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