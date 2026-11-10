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Gyengült a forint kedd estére: így áll most az euróval és dollárral szemben

MTI
2026. november 10. 18:38 1 perc

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,12 forintról 364,50 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,94 forint és 364,72 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 393,69 forintról 395,51 forintra ment fel, míg a dolláré 322,37 forintról 326,83 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1224 dollárról 1,1152 dollárra változott.

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Címlapkép: Getty Images
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