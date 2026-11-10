Letartóztathatják Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és három társát, miután a hatóságok bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őket.
Gyengült a forint kedd estére: így áll most az euróval és dollárral szemben
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,12 forintról 364,50 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,94 forint és 364,72 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 393,69 forintról 395,51 forintra ment fel, míg a dolláré 322,37 forintról 326,83 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1224 dollárról 1,1152 dollárra változott.
Új helyzetet teremthet a vagyonadó: egészen más szerepbe kerülhetnek a milliárdos családok feleségei
A tervezett vagyonadó miatt átalakulhat a családi vagyonok tulajdonosi megosztása, a nők döntési szerepe is erősödhet.
A hétfői meredek emelkedés után korrigált az OTP árfolyama kedden, a bankpapír az amerikai inflációs jelentés után került lejtőre és húzta le a BUX-ot.
Még nincs vége az áremelkedésnek: az elemzők szerint több tényező is felfelé hajthatja az inflációt 2027-ben.
A nemzetközi üzemanyagárak miatt nőtt az infláció, de a kormányzati várakozásokon egyelőre nem változtatnak.
A kereskedők szerint a friss inflációs adatok már nem indokolják az árrésstop fenntartását, minden további hét károkat okoz.
Új főigazgatót nevezett ki Magyar Péter a titkosszolgálati csúcsszerv élére, a megbízatás november 10-én lép életbe.
Közel 8 százalékot zuhant a gáz ára, de Európa gáztartalékai aggasztóan alacsony szinten vannak.
Tényleg 9 milliárd volt Seszták Miklós széfjében? Elkészült a szakvélmény, újabb vizsgálatot kezdeményez az NVVH
A védelem sérelmezi, hogy a nyomozást árnyaló dokumentum már a döntés előtt rendelkezésre állt, mégsem vették figyelembe.
Emelkedéssel nyithat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Olcsóbb lett az élelmiszerek többsége, de a benzin, a taxi és több szolgáltatás ára tovább emelkedett.
Hatalmas menetelésben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
A dollár és az euró is kevesebbe került reggelre, a forint pedig novemberben és az év egészében is erősödött.
Október 23-ra ígérték az egyhavi jutalmat, de novemberben még mindig nem kapták meg a pénzt az érintett vízügyesek.
Akár háromméteres vízszintemelkedés is jöhet a Tiszán, de árvízvédelmi készültségre egyelőre nem kell számítani.
Környezetvédelmi, munkavédelmi és emberi jogi vállalásokat tettek a hazai koreai akkumulátoripari vállalatok.
Mindhárom fontos devizával szemben erősödött a forint hétfőn estére, a svájci frank árfolyama közel 394 forintra süllyedt.
Erős napot zárt a budapesti tőzsde, az OTP közel 4 százalékot emelkedett, a befektetők a gyorsjelentést várják.
Olyan részletet árult el Orbán Viktor testvéréről az NVVH, ami minden képzeletet felülmúl: ezért hallgatták ki ma Orbán Áront
Megszólalt az NVVH: politikai kapcsolataira hivatkozva kért jogtalan előnyt az elfogott személy egy cégvezetőtől.
Őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét: megszólalt az ex-miniszterelnök a letartóztatásról, itt vannak a részletek
A volt miniszterelnök az eseményekre reagálva úgy fogalmazott, hogy valójában ő a célpont, az öccse pedig csupán eszköz a hatóságok kezében.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.