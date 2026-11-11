Teljesen átírnák a választási rendszert Magyarországon: jöhet a digitális szavazás, levélben is lehetne voksolni

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján. A tervezet olyan érdemi újításokat szorgalmaz, mint az elektronikus szavazás és ajánlásgyűjtés bevezetése, a külföldi voksolás egységesítése, valamint a voksturizmus jogi kiskapuinak bezárása.

A javaslatcsomag egyik leghangsúlyosabb eleme a választási eljárás digitalizációja. Az NVI a papíralapú ajánlásgyűjtés visszaszorítását vagy teljes megszüntetését javasolja. Helyette a választók a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) vagy az Ügyfélkapu+ használatával, elektronikusan támogathatnák a jelölteket, a pártlistákat és a népszavazási kezdeményezéseket - írja a hvg.hu.

Szintén radikális újítás az elektronikus szavazás bevezetésének terve. Ez a költséghatékonyabb megoldás nemcsak a voksolás folyamatát egyszerűsítené le és zárná ki az emberi hibákat, hanem a részvételi hajlandóságot is növelhetné, miközben érdemi segítséget nyújtana a külföldön élőknek. Arra az esetre, ha a papíralapú rendszer részben megmaradna, az iroda a többes ajánlás eltörlését szorgalmazza.

Az NVI olyan, korábban tabunak számító szabályokhoz is hozzányúlna, amelyeket még a Fidesz-kétharmad vezetett be A tervezet megszüntetné a külföldön szavazók indokolatlan megkülönböztetését, és egységesítené a voksolást, így minden külföldön tartózkodó állampolgár számára azonos feltételeket biztosítanának, elérhetővé téve a levélszavazást, a külképviseleti voksolást vagy akár mindkettőt.

A választásokba vetett közbizalom erősítése érdekében a levélszavazók eddigi tízéves regisztrációs érvényességét ötévesre csökkentenék, vagy választásonként kötelezően megújítandóvá tennék. Emellett az iroda visszavonná azt a sokat bírált 2021-es törvénymódosítást is, amely a fiktív lakcímek legalizálásával teremtett lehetőséget a tömeges voksturizmusra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

László Róbert, a Political Capital választási szakértője az anyagot értékelve rámutatott, hogy a hivatal ezúttal túllépett a puszta technikai finomításokon, és kifejezetten innovatív elképzelésekkel állt elő. A most megfogalmazott, a korábbiaknál jóval bátrabb javaslatok egyértelműen jelzik, hogy az NVI a megváltozott politikai környezetben jóval nagyobb fogadókészségre számít a reformok iránt, mint amilyenre az Orbán-rendszer éveiben esélye lett volna.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA