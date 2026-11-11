2026. november 11. szerda Márton
5 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Miskolc, 2026. július 13. Megsemmisített áprilisi országgyûlési választás iratai a miskolci önkormányzat épületében 2026. július 13-án. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény szerint a szavazás után a választási iratokat kile
Gazdaság

Teljesen átírnák a választási rendszert Magyarországon: jöhet a digitális szavazás, levélben is lehetne voksolni

Pénzcentrum
2026. november 11. 08:44 2 perc

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján. A tervezet olyan érdemi újításokat szorgalmaz, mint az elektronikus szavazás és ajánlásgyűjtés bevezetése, a külföldi voksolás egységesítése, valamint a voksturizmus jogi kiskapuinak bezárása.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A javaslatcsomag egyik leghangsúlyosabb eleme a választási eljárás digitalizációja. Az NVI a papíralapú ajánlásgyűjtés visszaszorítását vagy teljes megszüntetését javasolja. Helyette a választók a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) vagy az Ügyfélkapu+ használatával, elektronikusan támogathatnák a jelölteket, a pártlistákat és a népszavazási kezdeményezéseket - írja a hvg.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szintén radikális újítás az elektronikus szavazás bevezetésének terve. Ez a költséghatékonyabb megoldás nemcsak a voksolás folyamatát egyszerűsítené le és zárná ki az emberi hibákat, hanem a részvételi hajlandóságot is növelhetné, miközben érdemi segítséget nyújtana a külföldön élőknek. Arra az esetre, ha a papíralapú rendszer részben megmaradna, az iroda a többes ajánlás eltörlését szorgalmazza.

Kapcsolódó cikkeink:

Az NVI olyan, korábban tabunak számító szabályokhoz is hozzányúlna, amelyeket még a Fidesz-kétharmad vezetett be A tervezet megszüntetné a külföldön szavazók indokolatlan megkülönböztetését, és egységesítené a voksolást, így minden külföldön tartózkodó állampolgár számára azonos feltételeket biztosítanának, elérhetővé téve a levélszavazást, a külképviseleti voksolást vagy akár mindkettőt.

A választásokba vetett közbizalom erősítése érdekében a levélszavazók eddigi tízéves regisztrációs érvényességét ötévesre csökkentenék, vagy választásonként kötelezően megújítandóvá tennék. Emellett az iroda visszavonná azt a sokat bírált 2021-es törvénymódosítást is, amely a fiktív lakcímek legalizálásával teremtett lehetőséget a tömeges voksturizmusra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

László Róbert, a Political Capital választási szakértője az anyagot értékelve rámutatott, hogy a hivatal ezúttal túllépett a puszta technikai finomításokon, és kifejezetten innovatív elképzelésekkel állt elő. A most megfogalmazott, a korábbiaknál jóval bátrabb javaslatok egyértelműen jelzik, hogy az NVI a megváltozott politikai környezetben jóval nagyobb fogadókészségre számít a reformok iránt, mint amilyenre az Orbán-rendszer éveiben esélye lett volna.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #választások #országgyűlési választások #gazdaság #ügyfélkapu #szavazás #választás #törvénymódosítás #politika #dáp
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:34
10:26
10:00
09:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 11. 10:34 Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 10. 16:50
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Holdblog  |  2026. november 11. 07:00
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 mil...
Bankmonitor  |  2026. november 10. 11:30
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Er...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 10. 10:30
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
Összkép  |  2026. november 7. 19:30
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 11.
Kiderült, ha ennyit keresel, már tehetősnek számítasz Magyarországon: havi 100 ezerből tengődik az ország 20%-a
2026. november 10.
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
2026. november 10.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
NAPTÁR
Tovább
2026. november 11. szerda
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2
3 napja
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
3
2 napja
Olyan részletet árult el Orbán Viktor testvéréről az NVVH, ami minden képzeletet felülmúl: ezért hallgatták ki ma Orbán Áront
4
1 hete
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
5
1 hete
Új szakaszba lép a magyar diplomácia: rendkívüli csúcstalálkozóra készül Magyar Péter
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 11. 10:00
Kiderült, ha ennyit keresel, már tehetősnek számítasz Magyarországon: havi 100 ezerből tengődik az ország 20%-a
Pénzcentrum  |  2026. november 11. 08:27
Nagy célt tűzött ki az új magyar költségvetés: Bod Péter Ákos szerint mégis komoly veszélyek leselkednek ránk
Agrárszektor  |  2026. november 11. 10:31
Vallott a balatoni borász: így nem tud tovább működni a hazai borágazat