Téli zsidó ünnepek 2026-ban és 2027-ben: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások kapcsolódanak hozzá?

A hanuka a zsidó vallás egyik legismertebb ünnepe, amelyhez gyertyagyújtás, családi együttlétek és különleges hanuka ételek kapcsolódnak. A hanuka 2026-ban december 4. és 12. között lesz, de a közelgő zsidó ünnepek sora ezzel nem ér véget. Cikkünkben bemutatjuk a téli zsidó ünnepek 2026-2027-es ünnepnaptárának legfontosabb dátumait, és azt is, milyen történelmi és vallási hagyományok állnak az egyes ünnepek mögött.

Téli zsidó ünnepek 2026-ban és 2027-ben: itt az ünnepnaptár

A zsidó ünnepek időpontját a héber naptár határozza meg, amely a Hold és a Nap járásához igazodik. Emiatt az ünnepek dátuma a Magyarországon használt Gergely-naptár szerint évről évre változik. A téli zsidó ünnepek közül a legismertebb a hanuka, de december és február között más ünnepek és emléknapok is helyet kapnak a zsidó vallási naptárban.

A zsidó ünnepek 2026 végén és 2027 elején a következő időpontokra esnek:

Hanuka – 2026. december 4–12.: A fény ünnepe, amely a jeruzsálemi Szentély újbóli felszentelésére és az olajcsoda hagyományára emlékeztet. A nyolcnapos ünnep december 4-én, pénteken napnyugtakor kezdődik.

A fény ünnepe, amely a jeruzsálemi Szentély újbóli felszentelésére és az olajcsoda hagyományára emlékeztet. A nyolcnapos ünnep december 4-én, pénteken napnyugtakor kezdődik. Tévét 10. böjtje – 2026. december 20.: Jeruzsálem babiloni ostromának kezdetére emlékező böjtnap. A böjt hajnaltól az esti sötétedésig tart.

Jeruzsálem babiloni ostromának kezdetére emlékező böjtnap. A böjt hajnaltól az esti sötétedésig tart. Tu bisvát – 2027. január 23.: A fák újéve, amely január 22-én este kezdődik. Hagyományosan gyümölcsök fogyasztásával ünneplik, napjainkban pedig a természetvédelemhez és a faültetéshez is kapcsolódik.

A fák újéve, amely január 22-én este kezdődik. Hagyományosan gyümölcsök fogyasztásával ünneplik, napjainkban pedig a természetvédelemhez és a faültetéshez is kapcsolódik. Purim kátán – 2027. február 21.: A kis Purim február 20-án este kezdődik. A zsidó naptárban az ádár az év egyik hónapja, amelyre a Purim ünnepe esik. Szökőévekben azonban két ádár hónap van: az elsőben a kis Purimot, a másodikban a hagyományos Purimot tartják. Utóbbi 2027-ben március 22-én este kezdődik, és március 23-án ér véget.

A zsidó ünnepek 2027 eleji időpontjainál fontos figyelembe venni, hogy a zsidó vallási napok napnyugtakor kezdődnek. A téli zsidó ünnepek 2027 során a januári tu bisvát és a februári purim kátán mellett a következő hanuka is az év végére esik: 2027. december 24-én kezdődik, és 2028. január 1-jén ér véget.

Mikor van hanuka 2026-ban és 2027-ben?

A hanuka 2026-ban december 4-én, pénteken este kezdődik, és december 12-én, szombaton este ér véget. A nyolcnapos ünnep első gyertyáját december 4-én gyújtják meg, az utolsót pedig december 11-én. Mivel mindkét nap péntekre esik, a hanukai gyertyákat a szombat kezdete előtt, tehát még napnyugta előtt kell meggyújtani. 2026. december 5-én, szombaton a második gyertyát csak a szombat elmúltával gyújtják meg.

2027-ben a hanuka december 24-én kezdődik, és 2028. január 1-jén ér véget. Ez azt jelenti, hogy az ünnep egybeesik a keresztény karácsonyi ünnepkörrel, első estéje szentestére, utolsó napja pedig újév napjára esik. Az ilyen egybeesés viszonylag ritka, hiszen a hanuka általában korábban kezdődik, 2027-et követően legközelebb 2035-ben esik majd hanuka első estéje a karácsonyi ünnepnapok egyikére.

Az, hogy hanuka mikor van, azért változik évről évre, mert a zsidó naptár a Hold és a Nap járásához igazodik. Az ünnep mindig a kiszlév nevű zsidó hónap 25. napján kezdődik, ami a Gergely-naptár szerint november végére vagy decemberre eshet. A zsidó vallási napok napnyugtakor kezdődnek, ezért az ünnepek első estéje és első teljes naptári napja eltér egymástól.

Mit ünneplünk hanukakor?

A hanuka ünnep a zsidó vallás egyik legismertebb örömünnepe, amelyet a fény ünnepének is neveznek. A jeruzsálemi Szentély újbóli felszentelésére emlékeznek vele, amelyre az időszámításunk előtti 2. században, a Makkabeusok felkelését követően került sor. Ebben az időszakban Júdea a Szeleukida Birodalom uralma alatt állt, és IV. Antiokhosz Epiphanész király korlátozta a zsidó vallás gyakorlását. Ám a Makkabeusok vezette felkelők végül visszafoglalták Jeruzsálemet, és helyreállították a korábban megszentségtelenített Szentélyt.

A zsidó vallási hagyomány szerint a Szentély újrafelszentelésekor mindössze egyetlen napra elegendő megszentelt olajat találtak a szentélyi lámpás meggyújtásához. Az olaj azonban csodálatos módon nyolc napon át égett, így elegendő idő maradt arra, hogy újabb, a vallási előírásoknak megfelelő tisztaságú olajat készítsenek. Erre az olajcsodára emlékeztet a hanuka nyolc napja és az ünnep legismertebb szokása, a gyertyagyújtás.

Bár a hanuka időpontja közel esik a karácsonyhoz, a két ünnepnek nincs közös vallási eredete. A hanuka nem a karácsony zsidó megfelelője, hanem önálló történelmi és vallási hagyományokra épülő ünnep.

Hanuka gyertya és menora: hogyan zajlik a gyertyagyújtás?

A hanuka legfontosabb hagyománya a gyertyagyújtás, amellyel a nyolc napon át égő olaj csodájára emlékeznek. Az ünnep minden estéjén eggyel több gyertyát gyújtanak meg, így az első este egy, az utolsón pedig már nyolc láng ég. A hanuka gyertya fénye nem egyszerű világításra szolgál: a vallási hagyomány szerint a csodára való emlékezést jelképezi. Ezért a gyertyatartót gyakran az ablakba helyezik, hogy a fények kívülről is láthatók legyenek.

Mi a különbség a menóra és a hanuka gyertyatartó között?

A zsidó vallás egyik legismertebb jelképe a menora, amely hagyományosan hétágú, és eredetileg olajjal működő lámpás volt. Ilyet használtak egykor a jeruzsálemi Szentélyben is. Hanukakor azonban egy másik, kilenc lánghellyel rendelkező gyertyatartót, a hanukiát használják.

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A hétköznapi szóhasználatban a hanukiát is gyakran menórának nevezik, de a két gyertyatartó eredete és rendeltetése eltér egymástól. A hanuka gyertytartó nyolc gyertyája az ünnep nyolc napját jelképezi, a kilencedik pedig a sámesz, vagyis a szolgagyertya. Ezzel gyújtják meg a többi gyertyát, ezért a sámesz általában magasabban vagy a többi lángtól elkülönítve helyezkedik el.

Hogyan történik a nyolc hanuka gyertya meggyújtása?

A hanukai gyertyagyújtásnak meghatározott sorrendje van. Az első estén egy gyertyát helyeznek a hanukia jobb szélére, majd minden következő estén eggyel többet tesznek mellé, balra haladva. Meggyújtáskor viszont fordított a sorrend: mindig az aznap hozzáadott, bal szélső gyertyával kezdenek, majd jobbra haladnak tovább. A gyertyákat a sámesszal gyújtják meg, és előtte áldásokat mondanak: az első estén hármat, a további estéken kettőt.

A gyertyagyújtásra általában napnyugta után kerül sor, a lángoknak pedig legalább fél órán át kell égniük az esti sötétedést követően. Kivételt jelent a péntek, amikor a hanukai gyertyákat még a szombat beállta előtt kell meggyújtani. Szombat este viszont csak a szombat elmúltával kerülhet sor a gyertyagyújtásra.

Milyen szokások kapcsolódnak a hanuka ünnepéhez?

A hanuka nemcsak vallási megemlékezés, hanem a családi és közösségi együttlétek időszaka is. A nyolc nap alatt sok családban közös étkezéseket, játékokat és ünnepi összejöveteleket tartanak, a zsidó közösségek pedig nyilvános gyertyagyújtásokat is szerveznek. Az ünnephez több olyan hagyomány kapcsolódik, amely különösen a gyerekek körében népszerű.

Trenderli: négyoldalú pörgettyűvel játszott társasjáték, amellyel édességet vagy aprópénzt lehet nyerni. Az oldalain látható héber betűk a hanukai olajcsodára utalnak.

négyoldalú pörgettyűvel játszott társasjáték, amellyel édességet vagy aprópénzt lehet nyerni. Az oldalain látható héber betűk a hanukai olajcsodára utalnak. Hanukapénz: régi szokás, hogy a gyerekek pénzt kapnak az ünnep alkalmából. A hagyományhoz az adakozás és a pénz felelős felhasználásának tanítása is kapcsolódik. Manapság gyakran csokoládéból készült, aranyszínű fóliába csomagolt pénzérmékkel is megajándékozzák a gyerekeket.

régi szokás, hogy a gyerekek pénzt kapnak az ünnep alkalmából. A hagyományhoz az adakozás és a pénz felelős felhasználásának tanítása is kapcsolódik. Manapság gyakran csokoládéból készült, aranyszínű fóliába csomagolt pénzérmékkel is megajándékozzák a gyerekeket. Hanukai ajándékozás: egyes családokban a hanuka nyolc napján kisebb ajándékokat is adnak egymásnak. Ez azonban nem ősi vallási előírás, és nem minden zsidó közösségben egyformán elterjedt hagyomány.

egyes családokban a hanuka nyolc napján kisebb ajándékokat is adnak egymásnak. Ez azonban nem ősi vallási előírás, és nem minden zsidó közösségben egyformán elterjedt hagyomány. Ünnepi énekek: a gyertyagyújtást sok helyen közös éneklés követi. Az egyik legismertebb hanukai ének a Máoz Cur, amely a zsidó nép történelmi megmeneküléseire emlékezik.

a gyertyagyújtást sok helyen közös éneklés követi. Az egyik legismertebb hanukai ének a Máoz Cur, amely a zsidó nép történelmi megmeneküléseire emlékezik. Közösségi ünnepségek: a zsinagógákban, közösségi házakban és köztereken tartott rendezvényeken közösen gyújtanak gyertyát, énekelnek és ünnepelnek. Magyarországon is rendszeresen szerveznek nyilvános hanukai programokat.

A hanukai szokások családonként és közösségenként eltérhetnek. Vannak, akik elsősorban a vallási hagyományokat követik, míg másoknál a közös játékok, az ajándékozás és a családi együttlétek kapnak nagyobb hangsúlyt.

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Hagyományos hanuka ételek: mit esznek az ünnepen?

A hanuka ételek között különösen fontos szerepet kapnak az olajban sült fogások, amelyek szintén a nyolc napon át égő olaj csodájára emlékeztetnek. A hagyományos finomságok családonként és országonként eltérhetnek, de vannak olyan ételek, amelyek szinte összeforrtak az ünneppel.

Latkesz: olajban sült, ropogós burgonyalepény, amelyet gyakran tejföllel vagy almaszósszal tálalnak. Elsősorban az askenázi, vagyis a közép- és kelet-európai zsidó konyha jellegzetes fogása.

olajban sült, ropogós burgonyalepény, amelyet gyakran tejföllel vagy almaszósszal tálalnak. Elsősorban az askenázi, vagyis a közép- és kelet-európai zsidó konyha jellegzetes fogása. Szufgánia: lekvárral töltött, porcukorral megszórt fánk, amely különösen Izraelben népszerű hanukai édesség. Ma már csokoládés és krémes változatokban is készítik.

lekvárral töltött, porcukorral megszórt fánk, amely különösen Izraelben népszerű hanukai édesség. Ma már csokoládés és krémes változatokban is készítik. Sajtos és tejes ételek: egyes zsidó közösségekben sajtos süteményeket, palacsintákat és más tejtermékekből készült fogásokat is fogyasztanak. Ez a hagyomány Judit történetéhez kapcsolódik, aki a legenda szerint sajttal és borral győzte le az ellenséges hadvezért.

A hanukai étkezéseknek nincs mindenki számára kötelező menüsora. Az ünnepi asztalra sokféle fogás kerülhet, a hagyományos ételek mellett pedig a családok saját kedvencei is helyet kaphatnak. A közös étkezések elsősorban arra adnak alkalmat, hogy a családtagok együtt ünnepeljenek, és továbbadják a hanukához kapcsolódó szokásokat.

Bár a hanuka hagyományai közösségenként eltérhetnek, az ünnep központi üzenete mindenhol ugyanaz: a fény, a kitartás és a remény jelentősége. A gyertyagyújtás, a közös játékok és az ünnepi ételek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a több mint kétezer éves történet emléke nemzedékről nemzedékre fennmaradjon.