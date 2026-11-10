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Súlyos rongálás történt a Keletiben: két Railjet étkezőkocsiját is feltörték, utasok százai jártak rosszul
Két Railjet szerelvény étkezőkocsiját is feltörték ismeretlen elkövetők a Keleti pályaudvaron kedd éjszaka. A rongálás miatt a vonatokat reggel nem tudták menetrend szerint forgalomba állítani, így utasok százainak okoztak kellemetlenséget. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint az elkövetők az utasterekben is károkat okoztak. Az ügyben rendőrségi helyszínelés zajlik, a vasúttársaság pedig saját vizsgálatot is indít.
Komoly fennakadást okozott a vasúti közlekedésben a Keleti pályaudvaron történt éjszakai rongálás: ismeretlenek két Railjet szerelvény étkezőkocsiját is feltörték. A károkozás miatt a vonatok kedd reggel nem tudtak a tervezett menetrend szerint elindulni.
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán számolt be az esetről. Tájékoztatása szerint az elkövetők nemcsak az étkezőkocsikban, hanem az utasterekben is károkat okoztak. Emiatt a szerelvényeket reggel nem lehetett menetrend szerint forgalomba állítani, ami utasok százainak okozott bosszúságot, késéseket és felborult utazási terveket.
A rendőri intézkedés miatt a reggel 6:30-kor Bécs és Sargans felé induló Railjet egyáltalán nem közlekedett. A 9:30-kor Münchenbe induló járat pedig 30 perces késéssel tudott elindulni.
Az ügyben rendőrségi helyszínelés zajlik, emellett a MÁV is vizsgálatot indít a történtek miatt.
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