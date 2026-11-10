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Osztrák nyugdíjast rabolt el egy magyar férfi: 3 napig egy kisbuszban kínozta, hogy pénzt csaljon ki tőle
Súlyos emberrablás történt Győrújbarát közelében: egy 41 éves magyar férfi három napon át tartott fogva egy 62 éves osztrák nyugdíjast, hogy pénzt csaljon ki tőle. A férfi kirándulásra hívta ismerősét, majd egy erdős területen leütötte, megkötözte és egy kisbusz rakterébe zárta. Az áldozatot később visszavitte Ausztriába, de súlyos sérüléseket szenvedett, és kórházi ellátásra szorult. A gyanúsítottat végül az osztrák Cobra különleges rendőri egység fogta el, írja a Kronen Zeitung.
Egy 41 éves magyar férfi három napon keresztül tartotta fogva osztrák nyugdíjas ismerősét. A 62 éves, a felső-ausztriai Innviertel régióban élő nőt a férfi egy győrújbaráti kirándulásra hívta el, ám a program egészen más fordulatot vett, mint amire az áldozat számított. Érkezése után egy erdős területen leütötte, megkötözte, majd egy kisbusz rakterébe zárta, ahol három napig fogva tartotta. Eközben többször is megfenyegette, és pénzt követelt tőle.
A nyomozás során kiderült, hogy a nő a közelmúltban egy ingatlan értékesítéséből jelentős összeghez jutott. A férfi feltehetően ezt a pénzt akarta megszerezni. Végül visszavitte áldozatát Ausztriába, és szabadon engedte, de a megfélemlített nőt még ekkor sem hagyta békén: súlyos erőszakkal fenyegette meg arra az esetre, ha feljelentést tenne. A családja időközben szintén megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot.
Az áldozat azonban végül a rendőrséghez fordult. A külföldi nyomozás segítségével sikerült azonosítani a gyanúsítottat, akit a felső-ausztriai Maria Schmolln egyik lakóházában fogtak el. Az akcióban az osztrák Cobra különleges rendőri egysége is részt vett. A nő az elrablás során súlyos zúzódásokat, vérömlenyeket és a megkötözésből származó sérüléseket szenvedett, ezért kórházi ellátásra szorult.
A magyar férfi beismerő vallomást tett. Mivel a bűncselekmények mindegyikét Magyarország területén követte el, az ügyészség kezdeményezte, hogy az eljárást Magyarországra helyezzék át. A férfi ellen személyi szabadság megsértése, súlyos kényszerítés, testi sértés, veszélyes fenyegetés és súlyos zsarolás gyanúja miatt folyik nyomozás.
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