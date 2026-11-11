Fontos döntés előtt áll Európa: Zelenszkij szerint már a november 19-i berlini csúcson meg kell nevezni a tárgyalót.
Fontos megállapodás született Brüsszelben: a válságkezelésre és Ukrajna támogatására is jutnak milliárdok
Megszületett az alku az Európai Unió 2027-es költségvetéséről. Az Európai Parlament és az uniós tagállamok kormányait képviselő Tanács tárgyalói szerda hajnalban állapodtak meg a jövő évi büdzséről, amely összesen 199,7 milliárd eurónyi kötelezettségvállalással és 211,5 milliárd eurónyi kifizetéssel számol. A pénzek jelentős része a kohéziós politikára, a környezetvédelemre és az uniós programok finanszírozására jut. A megállapodást azonban még hivatalosan is jóvá kell hagyni.
A 2027-es költségvetés a 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keret utolsó éves büdzséje. Az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek a tárgyalói november 11-én jutottak egyezségre, amely szerint az unió jövőre 199,7 milliárd eurónyi kötelezettségvállalást tehet, a tényleges kifizetések összege pedig elérheti a 211,5 milliárd eurót.
A két szám nem ugyanazt jelenti. A kötelezettségvállalás olyan jogi ígéret, amelynek teljesítése akár több pénzügyi éven keresztül is történhet. A kifizetések ezzel szemben a jelenlegi és a korábbi években vállalt kötelezettségekhez kapcsolódó tényleges kiadásokat fedezik.
Az uniós intézmények közlése szerint a büdzsének úgy kell biztosítania a közös politikák és programok finanszírozását, hogy közben az EU képes legyen reagálni a folyamatban lévő válságokra, az ukrajnai és közel-keleti helyzetre, valamint az előre nem látható kihívásokra is.
A kohéziós politika kapja a legnagyobb összeget
A kifizetési előirányzatok alapján a legnagyobb tételt a kohézió, a reziliencia és az uniós értékek területe jelenti, erre 81,8 milliárd eurót fordíthatnak. A természeti erőforrásokra és a környezetvédelemre 61,3 milliárd euró jut, míg az egységes piac, az innováció és a digitalizáció 22,9 milliárd eurós kerettel szerepel a büdzsében.
A szomszédságpolitika és a világ többi részével kapcsolatos uniós programok 16,7 milliárd eurót kaphatnak. Az uniós intézmények működésére 13,9 milliárd eurót fordítanának, a speciális eszközök kerete pedig 8,3 milliárd euró lehet. A migráció kezelésére és a határigazgatásra 3,9 milliárd eurót, a védelemre és a biztonságra 2,2 milliárd eurót irányoztak elő. Ukrajna támogatására a költségvetésben 650 millió eurós hitel szerepel.
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Válsághelyzetekre is tartalékot képeznek
A költségvetésben külön forrást biztosítanak az előre nem látható helyzetek kezelésére is. A speciális eszközök kifizetési kerete 8,3 milliárd euró, amely többek között a váratlan válságokra és vészhelyzetekre adhat pénzügyi mozgásteret.
Az uniós Tanács tájékoztatása szerint a megállapodás mellett további 710,1 millió eurót is rendelkezésre tartanak a jelenlegi többéves pénzügyi keret kiadási plafonjain belül, hogy az EU reagálni tudjon az előre nem látható szükségletekre. Bár a politikai alku megszületett, a költségvetés elfogadása még nem zárult le. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 14 napon belül hivatalosan is jóvá kell hagynia a megállapodást.
Az uniós Tanács várhatóan november 23-án szavazhat a végleges elfogadásról, ehhez minősített többség szükséges. A mostani egyezség tehát fontos lépés, de a 2027-es költségvetés csak a hivatalos jóváhagyást követően válik véglegessé.
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