Kellemetlen igazság derült ki Donald Trump állításairól: tovább bővül a közel-keleti fegyverarzenál

Az amerikai és izraeli légicsapások ellenére Irán továbbra is havonta mintegy ötven ballisztikus rakétát képes előállítani, és jelentős, 1700 darabos arzenált tart fenn. A nyugati hírszerzési adatok élesen ellentmondanak azoknak a hivatalos amerikai kijelentéseknek, amelyek az idén tavaszi háború óta az iráni hadiipar teljes megsemmisüléséről szólnak.

A Bloomberg által idézett források szerint az Irán elleni támadások ugyan nagyrészt felőrölték az ország hagyományos haderejét, a ballisztikusrakéta-kapacitás azonban korántsem szűnt meg. Ezt támasztja alá az is, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda a napokban videófelvételt tett közzé egy új, föld alatti rakétabázisról.

Jim Lamson korábbi CIA-elemző, a londoni King's College kutatója szerint a légicsapások ugyan visszavetették a tömeggyártást, de Teherán a konfliktus előtt felhalmozott alkatrészekből továbbra is képes fegyvereket összeszerelni. Emellett az iráni haderő arzenáljában még mindig több ezer Sahed típusú csapásmérő drón lehet - tudósított a Portfolio.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy nyugati tisztviselők információi alapján Oroszország is ellátja támadófegyverekkel a perzsa államot, bár a szállítmányok pontos típusa és mennyisége egyelőre ismeretlen. A most kiszivárgott adatok így komolyan megkérdőjelezik azokat a Donald Trump amerikai elnök és más vezetők által a tavaszi harcok lezárulta óta hangoztatott állításokat, miszerint az iráni fegyvergyártást és a rakétaállományt maradéktalanul felszámolták.