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Gazdaság

Új helyzetet teremthet a vagyonadó: egészen más szerepbe kerülhetnek a milliárdos családok feleségei

Pénzcentrum
2026. november 10. 20:33 4 perc

A tervezett vagyonadó egy váratlan következménnyel is járhat: a családi vagyonok tulajdonosi megosztása miatt a feleségek és más női családtagok szerepe a vagyonkezelési döntésekben is biztosan felértékelődik. De vajon a tulajdonosi szerep erősödésével mennyiben jár együtt a valódi döntési jogkörök bővülése? A női vagyonépítés, a vezetői karrierutak és a családi vagyon generációkon átívelő megőrzésének kérdéseiről tartottak közös női vezetői fórumot.

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A női vezetők gazdasági szerepének erősödése ma már messze túlmutat az esélyegyenlőségen: a vállalkozások versenyképessége, a vagyonkezelés fejlődése és a családi vagyonok jövője is múlhat rajta.

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A női vezetői és vállalkozói szerepvállalásról akkor is beszélnünk kell, ha személyesen nem tapasztalunk hátrányos megkülönböztetést. „Az OPTEN adatai szerint Magyarországon a vegyes tulajdonú társas vállalkozások aránya már 38 százalék alá csökkent, miközben a kizárólag női tulajdonú cégeké még mindig csak megközelíti a 17 százalékot. Ugyanakkor biztató, hogy a Z generációhoz tartozó női cégtulajdonosok száma egyetlen év alatt közel 8 százalékkal nőtt.” – hangsúlyozta Lukács Zsuzsanna, a Gazdasági és energetikai minisztérium helyettes államtitkára.

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A női szakemberek számára a valódi kihívás sokszor nem a munkahely megtartása, hanem az előrelépés lehetősége. A gazdasági és pénzügyi szektorban a felsővezetői pozíciókba vezető út különösen a gyermekvállalást követően válhat nehezebbé – a karrierút kiépítése továbbra is tudatos szervezeti támogatást igényel.

„A Blochamps női vezetői találkozói jól rávilágítanak arra, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. A felsővezetésbe vezető út sokszor éppen akkor szűkül be, amikor a szakmai tapasztalat már alkalmassá tenné a nőket a szintlépésre. Ehhez tudatos karrierépítésre, mentorálásra és olyan vállalati kultúrára van szükség, amely a családi élethelyzeteket nem tekinti a vezetői alkalmasság akadályának” – fogalmazott Kamasz Melinda a Jazzy Business Class szerkesztő-gazdasági újságírója.

A Blochamps Capital és a Parragi Ügyvédi Iroda fórumán szó esett a vezetői siker kevésbé mérhető összetevőiről is. A kapcsolati tőke, a szakmai reputáció, a felhalmozott tudás és a bizalom nem jelenik meg a vállalati mérlegekben, mégis komoly gazdasági értéket képvisel. Ezek tudatos építése és továbbadása a vállalkozások hosszú távú versenyképességének is fontos feltétele lehet.

A női szerepvállalás erősödése a vagyon feletti döntéshozatalt is átalakíthatja. A nők egyre hangsúlyosabb szerepet tölthetnek be önálló vállalkozóként, vagyonépítőként és a családi vagyonok kezelésében egyaránt. Ez a privátbanki szolgáltatóktól is személyre szabottabb tanácsadást és az ügyfelek eltérő élethelyzetéhez igazodó kommunikációt kíván meg.

„Magyarországon a gazdasági befolyás átrendeződése a nők vagyonkezelési döntésekben betöltött szerepét is erősítheti. Tapasztalatom szerint a női ügyfelek döntési mátrixa, előkészítési folyamatai és tanácsadói elvárásai több ponton eltérhetnek az uraknál megszokott mintáktól. Erre a vagyonkezelőknek is fel kell készülniük. Sőt, érdekes párhuzam, hogy a politikában is erősen emelkedik a női szerepvállalás. E kettő folyamat jelentősen ki fogja egyenlíteni a mai napig meglévő anyagi és hatalmi gender különbségeket” – hangsúlyozta Katona Ildikó az iPrivateBanking családi vagyonkezelője.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„A gyermekeinknek nemcsak anyagi biztonságot, hanem hosszú távú gondolkodást és tudatos döntéshozatalt is szeretnénk továbbadni. A pénzügyi tudatosság nem pusztán vagyonépítés: a saját biztonságunk és választási szabadságunk megteremtéséről is szól” – emelte ki Staár Beatrix a MET marketingigazgatója.

A fórumon ezért a generációváltás kérdése is hangsúlyosan megjelent. A családi vállalkozások és vagyonok tovább örökítésében nem elegendő a jogi és pénzügyi struktúrák kialakítása: a következő generáció felkészítése, az értékek átadása és a családtagok döntéshozatalba történő bevonása legalább ilyen fontos.

„A családi vagyon hosszú távú stabilitása és jogbiztonsága azon is múlik, hogy megfelelő teret adunk-e a női tehetségeknek a döntéshozatalban és a vagyonépítésben. A női vezetők integrálása és értékalapú mentorálása nem csupán elvi kérdés, hanem a vállalati jövőképesség és a tudatos generációváltás egyik fontos záloga” – emelte ki Parragi Edina ügyvéd, családi vagyonszakértő, az esemény társ-házigazdája.

„A vagyonhoz való viszonyt sokszor nem a nemek közötti különbségek, hanem a vagyon eredete határozza meg. Aki maga építette fel a vállalkozását, annak a cég gyakran az identitása része. Az irányítás átadása ezért nem pusztán pénzügyi döntés: a kontroll és a korábbi szerep részleges feladását is jelenti” – mutatott rá Fekete Emese, a Forbes szerkesztő-újságírója.

A családi vagyonok tudatos kezelésének jelentőségét a tervezett vagyonadó is új megvilágításba helyezheti – hívta fel a figyelmet Karagich István. „A vagyonadó körüli vita egy eddig kevésbé hangsúlyos kérdésre is ráirányítja a figyelmet: a családi vagyonból kinek mennyi a sajátja, és ki rendelkezik róla valójában. A feleségek és a női családtagok szerepe ezért a vagyonkezelési döntésekben is egészen biztosan felértékelődik. A jövőben nemcsak az számít majd, mekkora vagyont épített fel egy család, hanem az is, hogyan oszlik meg a tulajdon és a felelősség a családtagok között” – fogalmazott a Blochamps Capital ügyvezetője.
Címlapkép: Getty Images
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