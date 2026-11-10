Új helyzetet teremthet a vagyonadó: egészen más szerepbe kerülhetnek a milliárdos családok feleségei

A tervezett vagyonadó egy váratlan következménnyel is járhat: a családi vagyonok tulajdonosi megosztása miatt a feleségek és más női családtagok szerepe a vagyonkezelési döntésekben is biztosan felértékelődik. De vajon a tulajdonosi szerep erősödésével mennyiben jár együtt a valódi döntési jogkörök bővülése? A női vagyonépítés, a vezetői karrierutak és a családi vagyon generációkon átívelő megőrzésének kérdéseiről tartottak közös női vezetői fórumot.

A női vezetők gazdasági szerepének erősödése ma már messze túlmutat az esélyegyenlőségen: a vállalkozások versenyképessége, a vagyonkezelés fejlődése és a családi vagyonok jövője is múlhat rajta.

A női vezetői és vállalkozói szerepvállalásról akkor is beszélnünk kell, ha személyesen nem tapasztalunk hátrányos megkülönböztetést. „Az OPTEN adatai szerint Magyarországon a vegyes tulajdonú társas vállalkozások aránya már 38 százalék alá csökkent, miközben a kizárólag női tulajdonú cégeké még mindig csak megközelíti a 17 százalékot. Ugyanakkor biztató, hogy a Z generációhoz tartozó női cégtulajdonosok száma egyetlen év alatt közel 8 százalékkal nőtt.” – hangsúlyozta Lukács Zsuzsanna, a Gazdasági és energetikai minisztérium helyettes államtitkára.

A női szakemberek számára a valódi kihívás sokszor nem a munkahely megtartása, hanem az előrelépés lehetősége. A gazdasági és pénzügyi szektorban a felsővezetői pozíciókba vezető út különösen a gyermekvállalást követően válhat nehezebbé – a karrierút kiépítése továbbra is tudatos szervezeti támogatást igényel.

„A Blochamps női vezetői találkozói jól rávilágítanak arra, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. A felsővezetésbe vezető út sokszor éppen akkor szűkül be, amikor a szakmai tapasztalat már alkalmassá tenné a nőket a szintlépésre. Ehhez tudatos karrierépítésre, mentorálásra és olyan vállalati kultúrára van szükség, amely a családi élethelyzeteket nem tekinti a vezetői alkalmasság akadályának” – fogalmazott Kamasz Melinda a Jazzy Business Class szerkesztő-gazdasági újságírója.

A Blochamps Capital és a Parragi Ügyvédi Iroda fórumán szó esett a vezetői siker kevésbé mérhető összetevőiről is. A kapcsolati tőke, a szakmai reputáció, a felhalmozott tudás és a bizalom nem jelenik meg a vállalati mérlegekben, mégis komoly gazdasági értéket képvisel. Ezek tudatos építése és továbbadása a vállalkozások hosszú távú versenyképességének is fontos feltétele lehet.

A női szerepvállalás erősödése a vagyon feletti döntéshozatalt is átalakíthatja. A nők egyre hangsúlyosabb szerepet tölthetnek be önálló vállalkozóként, vagyonépítőként és a családi vagyonok kezelésében egyaránt. Ez a privátbanki szolgáltatóktól is személyre szabottabb tanácsadást és az ügyfelek eltérő élethelyzetéhez igazodó kommunikációt kíván meg.

„Magyarországon a gazdasági befolyás átrendeződése a nők vagyonkezelési döntésekben betöltött szerepét is erősítheti. Tapasztalatom szerint a női ügyfelek döntési mátrixa, előkészítési folyamatai és tanácsadói elvárásai több ponton eltérhetnek az uraknál megszokott mintáktól. Erre a vagyonkezelőknek is fel kell készülniük. Sőt, érdekes párhuzam, hogy a politikában is erősen emelkedik a női szerepvállalás. E kettő folyamat jelentősen ki fogja egyenlíteni a mai napig meglévő anyagi és hatalmi gender különbségeket” – hangsúlyozta Katona Ildikó az iPrivateBanking családi vagyonkezelője.

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„A gyermekeinknek nemcsak anyagi biztonságot, hanem hosszú távú gondolkodást és tudatos döntéshozatalt is szeretnénk továbbadni. A pénzügyi tudatosság nem pusztán vagyonépítés: a saját biztonságunk és választási szabadságunk megteremtéséről is szól” – emelte ki Staár Beatrix a MET marketingigazgatója.

A fórumon ezért a generációváltás kérdése is hangsúlyosan megjelent. A családi vállalkozások és vagyonok tovább örökítésében nem elegendő a jogi és pénzügyi struktúrák kialakítása: a következő generáció felkészítése, az értékek átadása és a családtagok döntéshozatalba történő bevonása legalább ilyen fontos.

„A családi vagyon hosszú távú stabilitása és jogbiztonsága azon is múlik, hogy megfelelő teret adunk-e a női tehetségeknek a döntéshozatalban és a vagyonépítésben. A női vezetők integrálása és értékalapú mentorálása nem csupán elvi kérdés, hanem a vállalati jövőképesség és a tudatos generációváltás egyik fontos záloga” – emelte ki Parragi Edina ügyvéd, családi vagyonszakértő, az esemény társ-házigazdája.

„A vagyonhoz való viszonyt sokszor nem a nemek közötti különbségek, hanem a vagyon eredete határozza meg. Aki maga építette fel a vállalkozását, annak a cég gyakran az identitása része. Az irányítás átadása ezért nem pusztán pénzügyi döntés: a kontroll és a korábbi szerep részleges feladását is jelenti” – mutatott rá Fekete Emese, a Forbes szerkesztő-újságírója.

A családi vagyonok tudatos kezelésének jelentőségét a tervezett vagyonadó is új megvilágításba helyezheti – hívta fel a figyelmet Karagich István. „A vagyonadó körüli vita egy eddig kevésbé hangsúlyos kérdésre is ráirányítja a figyelmet: a családi vagyonból kinek mennyi a sajátja, és ki rendelkezik róla valójában. A feleségek és a női családtagok szerepe ezért a vagyonkezelési döntésekben is egészen biztosan felértékelődik. A jövőben nemcsak az számít majd, mekkora vagyont épített fel egy család, hanem az is, hogyan oszlik meg a tulajdon és a felelősség a családtagok között” – fogalmazott a Blochamps Capital ügyvezetője.