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Gazdaság

Nagyot fordult a hangulat a magyar tőzsdén: az OTP esése az egész piacot magával húzta

Pénzcentrum
2026. november 10. 18:52 2 perc

A hétfői meredek emelkedés után korrigált az OTP árfolyama kedden, a bankpapír az amerikai inflációs jelentés után került lejtőre és húzta le a BUX-ot - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1477,82 pontos, 1,01 százalékos csökkenéssel, 144 586,39 ponton zárt kedden.

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A részvénypiac forgalma 31,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az elemző kifejtette: a vártnál magasabb amerikai inflációs adatok után estek a tengerentúli tőzsdék, erősödött a dollár és gyengült a forint, ami kedvezőtlenül hatott a hazai részvénypiacra.

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Az európai börzék ezzel szemben pluszban álltak. A befektetők az MI-papírok körül bizonytalanság miatt tőkéjük egy részét a kedvezőbb árazású európai piacok felé csoportosítják át - mondta Takács András. A szerda reggel negyedéves jelentését publikáló Richter árfolyamát támogatta, hogy a menedzsment felfelé módosította idei eredményvárakozását.

  • A Mol 56 forinttal, 1,16 százalékkal 4782 forintra csökkent, 3,5 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 740 forinttal, 1,73 százalékkal 42 060 forintra esett, forgalmuk 22,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2926 forintra erősödött, forgalma 853,4 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,31 százalékkal 13 000 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8527,46 ponton zárt kedden, ez 28,7 pontos, 0,34 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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