Nagyot fordult a hangulat a magyar tőzsdén: az OTP esése az egész piacot magával húzta

A hétfői meredek emelkedés után korrigált az OTP árfolyama kedden, a bankpapír az amerikai inflációs jelentés után került lejtőre és húzta le a BUX-ot - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1477,82 pontos, 1,01 százalékos csökkenéssel, 144 586,39 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 31,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az elemző kifejtette: a vártnál magasabb amerikai inflációs adatok után estek a tengerentúli tőzsdék, erősödött a dollár és gyengült a forint, ami kedvezőtlenül hatott a hazai részvénypiacra.

Az európai börzék ezzel szemben pluszban álltak. A befektetők az MI-papírok körül bizonytalanság miatt tőkéjük egy részét a kedvezőbb árazású európai piacok felé csoportosítják át - mondta Takács András. A szerda reggel negyedéves jelentését publikáló Richter árfolyamát támogatta, hogy a menedzsment felfelé módosította idei eredményvárakozását.

A Mol 56 forinttal, 1,16 százalékkal 4782 forintra csökkent, 3,5 milliárd forintos forgalomban.

56 forinttal, 1,16 százalékkal 4782 forintra csökkent, 3,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 740 forinttal, 1,73 százalékkal 42 060 forintra esett, forgalmuk 22,3 milliárd forintot tett ki.

ára 740 forinttal, 1,73 százalékkal 42 060 forintra esett, forgalmuk 22,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2926 forintra erősödött, forgalma 853,4 millió forint volt.

árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2926 forintra erősödött, forgalma 853,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,31 százalékkal 13 000 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8527,46 ponton zárt kedden, ez 28,7 pontos, 0,34 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.