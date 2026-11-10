2026. november 10. kedd Réka
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy üzletember a tőzsdei adatokat ellenőrzi
Megtakarítás

Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye

Pénzcentrum
2026. november 10. 17:43 6 perc

Az Nvidia zuhanása és a vártnál magasabb amerikai infláció nyomta rá a bélyegét a keddi tőzsdei kereskedésre, miközben a Lucid részvénye folytatta látványos szárnyalását. A Wall Street mínuszban nyitott, a BUX kora délutánra elveszítette reggeli nyereségét, az olajárak pedig több mint kéthavi mélypontra süllyedtek. A technológiai szektorban eközben az Anthropic jövő hétre tervezett, gigantikus méretű tőzsdei bevezetése (IPO) került a befektetők fókuszába.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Késő délutánra 6 százalékos mínuszba került az Nvidia, így az árfolyam március vége óta nem látott szintre süllyedt a vezérigazgató körül kirobbant botrány nyomán. Ezzel szemben a Lucid az amerikai kereskedés első órájában közel 12 százalékkal, 4,06 dollárra ugrott. A vezető amerikai indexek a hétfői rali után lefordulással kezdtek kedden: a nyitást követően a Nasdaq Composite 1, az S&P 500 0,7, a Dow Jones pedig 0,5 százalékos mínuszban állt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar tőzsdén is elfogyott a lendület. A BUX délelőtt még 0,4 százalékkal emelkedett, kora délutánra azonban 0,2 százalékos mínuszba fordult. A blue chipek közül ekkor a Mol vezette az esést a csökkenő olajárak mellett. A kedvező reggeli gyorsjelentést követően a Richter korábban 2,2 százalékos pluszban is járt, kora délutánra viszont mindössze 0,3 százalék maradt meg az emelkedéséből.

Európában a délelőtti adatok még kedvezőbb piaci hangulatot mutattak. A Stoxx 600 0,8 százalékkal került feljebb, a milánói FTSE MIB 1,6, a madridi IBEX 35 pedig 1,4 százalékkal erősödött. A DAX 1,2, a CAC 40 1, a londoni FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban állt.

Az olajpiacon folytatódott a lejtmenet. Délelőtt a Brent 2,7 százalékkal, hordónként 92 dollárra, a WTI 2,4 százalékkal, 84,8 dollárra gyengült. A Brent ezzel augusztus vége óta nem látott szintre került, és már mintegy 22 százalékkal maradt el az október végi, 119 dolláros csúcsától.

Az infláció ismét nehezíti a Fed dolgát

Októberben havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek az amerikai fogyasztói árak, meghaladva a várt 0,3 százalékos ütemet. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció 0,3 százalékon stagnált, miközben az elemzők 0,2 százalékra lassulást vártak. Hivatalos éves összehasonlítás nem készült, mivel a tavaly októberi kormányzati leállás miatt hiányzik a szükséges bázisadat.

Az adat közlése után a kétéves amerikai állampapír hozama 4,71 százalékig emelkedett. A vártnál magasabb infláció és a feszes munkaerőpiaci adatok a decemberi kamatemelés melletti érveket erősítik, a döntés kimenetele azonban korántsem egyértelmű. Az olajárak zuhanása ugyanakkor enyhítheti az árnyomást, miközben a mesterségesintelligencia-beruházások esetleges lassulása a gazdasági növekedést veszélyeztetheti.

Az olajpiaci feszültség enyhülését Donald Trump hétfői kijelentése segítette, amely szerint egyelőre nem tartja szükségesnek az Irán elleni újabb katonai csapásokat. A Hormuzi-szoros tengeri blokádja ugyanakkor érvényben maradt, ezért az ellátási kockázatok továbbra is fennállnak. Az árakat emellett az OPEC kitermelésének növekedése is lefelé szorította.

Vizsgálatok az Nvidiánál, fellélegezhet a Lucid

Az Nvidia keddi zuhanása a hétfői 4,3 százalékos korrekciót követte. A befektetőket olyan, egyelőre hivatalosan meg nem erősített értesülések nyugtalanítják, amelyek szerint Jensen Huang vezérigazgató és egy feltételezett kínai hírszerző kapcsolata révén kínai vállalatok legalább 7,5 milliárd dollár értékben juthattak Nvidia-chipekhez.

Az igazgatóság a hétvégén független vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy Huang külföldi hírszerzési művelet célpontjává vált-e. Donald Trump közlése szerint az FBI is vizsgálatot indított az ügyben. Az állítások valóságtartalmát és a chipgyártó esetleges felelősségét a vizsgálatok hivatottak feltárni.

Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben
EZ IS ÉRDEKELHET
Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben
Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe.

A Lucidnál ezzel szemben a közvetlen likviditási és finanszírozási kockázatok enyhülése hajtotta fel az árfolyamot. A legnagyobb tulajdonos, a szaúdi állami vagyonalap (PIF) 1,75 milliárd dollárral növelte meg az elektromosautó-gyártó hitelkeretét. A rendelkezésre álló likviditás így 3,75 milliárd dollárra ugrott, ami a menedzsment közlése alapján 2027 negyedik negyedévéig biztosítja a működési és a tőkeberuházási költségek fedezetét.

A részvény a pénteki 10,4 és a hétfői 9,4 százalékos emelkedéssel együtt már mintegy 35 százalékkal szárnyalta túl a múlt csütörtöki záróárat. A készpénzégetés (cash burn) üteme ugyanakkor továbbra is magas: bár negyedéves alapon 30 százalékkal mérséklődött, a működési és beruházási kiadások után fennmaradó szabad cash flow (FCF) a harmadik negyedévben így is 1,04 milliárd dolláros deficitet mutatott.

Óriási IPO-ra készül az Anthropic

Az Anthropic és a meglévő részesedésüket értékesítő tulajdonosok 825 millió darab részvényt visznek piacra, 70–78 dolláros indikatív ársávban. A tranzakció összértéke így elérheti a 64,35 milliárd dollárt, a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat piaci kapitalizációja pedig az 1405 milliárd dollárt, szemben a májusi 965 milliárdos értékeltséggel.

A menetrend szerint a végleges árazás november 18-án történhet meg, a kereskedés pedig november 19-én indulhat el a Nasdaqon, ANT ticker alatt. A felkínált részvények mintegy ötödét a lakossági befektetőknek allokálják, ami jóval meghaladja az első nyilvános részvénykibocsátásoknál megszokott 5–10 százalékos arányt.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezzel párhuzamosan az AMD, a Broadcom, a Google, a Micron, a Microsoft, az Nvidia és a TSMC összesen 26 milliárd dollár értékben jegyezne részvényeket zártkörű tőkeemelés keretében. Ezekre a stratégiai befektetőkre nem vonatkozna a főszervező bankokkal kötött, kötelező részvényeladási tilalom (lock-up időszak).

A társaság első kilenchavi bevétele a bázisidőszak tizenkétszeresére, 33,24 milliárd dollárra ugrott. A nettó veszteség ugyanakkor 104 milliárd dollárra mélyült, elsősorban bizonyos finanszírozási kötelezettségek nem pénzbeli, számviteli átértékelése miatt, ami nem jelent közvetlen készpénzkiáramlást.

A tőzsdére lépés piaci környezete mindazonáltal kifejezetten kihívást jelentő: a magas hozamkörnyezet drágítja az AI-infrastruktúra kiépítését, miközben a múlt heti félidős választások eredményei és az adatközpont-beruházásokkal szembeni helyi lakossági tiltakozások érdemi szabályozási bizonytalanságot szülnek.

Óvatosabb optimizmus az AI-szektorban

A Wells Fargo negatívról semlegesre minősítette fel az amerikai AI-infrastruktúrát építő vállalatok szektorát. A bankház szerint a félvezetőrészvények júniusi csúcshoz mért mintegy 38 százalékos korrekcióját követően a hozam-kockázat arány lényegesen vonzóbbá vált.

Az elemzők álláspontja szerint az árazások immár nagyrészt tükrözik az eredménynövekedés várható kifulladását. A lefelé mutató kockázatok ugyanakkor továbbra is jelentősek: a beruházási hullám 2027-ben még kitarthat, 2028-ban azonban a megugró amortizáció és a potenciális kapacitásfelesleg komoly nyomást helyezhet az egy részvényre jutó eredményre (EPS).

Tartáson maradt a Magyar Telekom

Az MBH Befektetési Bank fenntartotta a Magyar Telekom részvényeire vonatkozó tartás ajánlását, 2850 forintos, 12 hónapos célár mellett. A távközlési papír hétfőn 2924 forinton, vagyis 2,5 százalékkal a célár felett fejezte be a kereskedést, miután az év eleje óta közel 60 százalékos felértékelődést produkált.

A cég harmadik negyedéves árbevétele 7,4 százalékkal, 261 milliárd forintra, nettó profitja pedig 6,9 százalékkal, 61,4 milliárd forintra hízott. Az elemzőház szerint a javuló fundamentumok többsége már beárazódott, a részvény defenzív vonzerejét a jövőben leginkább a részvényesi javadalmazás (osztalék és saját részvény visszavásárlás) támaszthatja alá.

A társaság igazgatósága egyúttal 2030. június 30-ig meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói mandátumát. A Telekom szervezeti átalakítást is bejelentett: önálló informatikai területet hoz létre, melynek vezetését 2027 januárjától Takács Gergely veszi át vezérigazgató-helyettesként.

Új figyelmeztetés a népszerű fogyasztószereknél

Az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) új biztonsági figyelmeztetés feltüntetését írta elő a GLP-1 receptor agonista típusú, diabétesz és elhízás kezelésére szolgáló készítményeknél. A döntés a Novo Nordisk és az Eli Lilly kulcstermékeit is érinti egy ritka, hirtelen látásvesztéssel összefüggő szembetegség kockázata miatt.

A felügyelet kiemelte, hogy közvetlen ok-okozati kapcsolatot egyelőre nem igazoltak a vizsgálatok. A Citi elemzői mindössze marginális bevételkiesésre számítanak, meglátásuk szerint ugyanis a mellékhatás extrém ritkasága és a terápia terápiás előnyei miatt az orvosok felírási hajlandósága nem fog érdemben visszaesni.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #infláció #tőzsde #donald trump #bux #részvénypiac #mesterséges intelligencia #olajár #fed #amerikai tőzsde #nvidia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:59
17:43
17:29
17:15
17:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 10. 16:50
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 10. 11:30
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Er...
Holdblog  |  2026. november 10. 11:22
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB te...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 10. 10:30
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
Összkép  |  2026. november 7. 19:30
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
2026. november 10.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
2
1 hete
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
3
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 november: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
4
3 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
5
3 hete
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:59
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:29
Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített
Agrárszektor  |  2026. november 10. 17:34
Külföldi zöldségekkel vannak itt tele a boltok: csak úgy ömlenek be