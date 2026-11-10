Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye

Az Nvidia zuhanása és a vártnál magasabb amerikai infláció nyomta rá a bélyegét a keddi tőzsdei kereskedésre, miközben a Lucid részvénye folytatta látványos szárnyalását. A Wall Street mínuszban nyitott, a BUX kora délutánra elveszítette reggeli nyereségét, az olajárak pedig több mint kéthavi mélypontra süllyedtek. A technológiai szektorban eközben az Anthropic jövő hétre tervezett, gigantikus méretű tőzsdei bevezetése (IPO) került a befektetők fókuszába.

Késő délutánra 6 százalékos mínuszba került az Nvidia, így az árfolyam március vége óta nem látott szintre süllyedt a vezérigazgató körül kirobbant botrány nyomán. Ezzel szemben a Lucid az amerikai kereskedés első órájában közel 12 százalékkal, 4,06 dollárra ugrott. A vezető amerikai indexek a hétfői rali után lefordulással kezdtek kedden: a nyitást követően a Nasdaq Composite 1, az S&P 500 0,7, a Dow Jones pedig 0,5 százalékos mínuszban állt.

A magyar tőzsdén is elfogyott a lendület. A BUX délelőtt még 0,4 százalékkal emelkedett, kora délutánra azonban 0,2 százalékos mínuszba fordult. A blue chipek közül ekkor a Mol vezette az esést a csökkenő olajárak mellett. A kedvező reggeli gyorsjelentést követően a Richter korábban 2,2 százalékos pluszban is járt, kora délutánra viszont mindössze 0,3 százalék maradt meg az emelkedéséből.

Európában a délelőtti adatok még kedvezőbb piaci hangulatot mutattak. A Stoxx 600 0,8 százalékkal került feljebb, a milánói FTSE MIB 1,6, a madridi IBEX 35 pedig 1,4 százalékkal erősödött. A DAX 1,2, a CAC 40 1, a londoni FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban állt.

Az olajpiacon folytatódott a lejtmenet. Délelőtt a Brent 2,7 százalékkal, hordónként 92 dollárra, a WTI 2,4 százalékkal, 84,8 dollárra gyengült. A Brent ezzel augusztus vége óta nem látott szintre került, és már mintegy 22 százalékkal maradt el az október végi, 119 dolláros csúcsától.

Az infláció ismét nehezíti a Fed dolgát

Októberben havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek az amerikai fogyasztói árak, meghaladva a várt 0,3 százalékos ütemet. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció 0,3 százalékon stagnált, miközben az elemzők 0,2 százalékra lassulást vártak. Hivatalos éves összehasonlítás nem készült, mivel a tavaly októberi kormányzati leállás miatt hiányzik a szükséges bázisadat.

Az adat közlése után a kétéves amerikai állampapír hozama 4,71 százalékig emelkedett. A vártnál magasabb infláció és a feszes munkaerőpiaci adatok a decemberi kamatemelés melletti érveket erősítik, a döntés kimenetele azonban korántsem egyértelmű. Az olajárak zuhanása ugyanakkor enyhítheti az árnyomást, miközben a mesterségesintelligencia-beruházások esetleges lassulása a gazdasági növekedést veszélyeztetheti.

Az olajpiaci feszültség enyhülését Donald Trump hétfői kijelentése segítette, amely szerint egyelőre nem tartja szükségesnek az Irán elleni újabb katonai csapásokat. A Hormuzi-szoros tengeri blokádja ugyanakkor érvényben maradt, ezért az ellátási kockázatok továbbra is fennállnak. Az árakat emellett az OPEC kitermelésének növekedése is lefelé szorította.

Vizsgálatok az Nvidiánál, fellélegezhet a Lucid

Az Nvidia keddi zuhanása a hétfői 4,3 százalékos korrekciót követte. A befektetőket olyan, egyelőre hivatalosan meg nem erősített értesülések nyugtalanítják, amelyek szerint Jensen Huang vezérigazgató és egy feltételezett kínai hírszerző kapcsolata révén kínai vállalatok legalább 7,5 milliárd dollár értékben juthattak Nvidia-chipekhez.

Az igazgatóság a hétvégén független vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy Huang külföldi hírszerzési művelet célpontjává vált-e. Donald Trump közlése szerint az FBI is vizsgálatot indított az ügyben. Az állítások valóságtartalmát és a chipgyártó esetleges felelősségét a vizsgálatok hivatottak feltárni.

A Lucidnál ezzel szemben a közvetlen likviditási és finanszírozási kockázatok enyhülése hajtotta fel az árfolyamot. A legnagyobb tulajdonos, a szaúdi állami vagyonalap (PIF) 1,75 milliárd dollárral növelte meg az elektromosautó-gyártó hitelkeretét. A rendelkezésre álló likviditás így 3,75 milliárd dollárra ugrott, ami a menedzsment közlése alapján 2027 negyedik negyedévéig biztosítja a működési és a tőkeberuházási költségek fedezetét.

A részvény a pénteki 10,4 és a hétfői 9,4 százalékos emelkedéssel együtt már mintegy 35 százalékkal szárnyalta túl a múlt csütörtöki záróárat. A készpénzégetés (cash burn) üteme ugyanakkor továbbra is magas: bár negyedéves alapon 30 százalékkal mérséklődött, a működési és beruházási kiadások után fennmaradó szabad cash flow (FCF) a harmadik negyedévben így is 1,04 milliárd dolláros deficitet mutatott.

Óriási IPO-ra készül az Anthropic

Az Anthropic és a meglévő részesedésüket értékesítő tulajdonosok 825 millió darab részvényt visznek piacra, 70–78 dolláros indikatív ársávban. A tranzakció összértéke így elérheti a 64,35 milliárd dollárt, a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat piaci kapitalizációja pedig az 1405 milliárd dollárt, szemben a májusi 965 milliárdos értékeltséggel.

A menetrend szerint a végleges árazás november 18-án történhet meg, a kereskedés pedig november 19-én indulhat el a Nasdaqon, ANT ticker alatt. A felkínált részvények mintegy ötödét a lakossági befektetőknek allokálják, ami jóval meghaladja az első nyilvános részvénykibocsátásoknál megszokott 5–10 százalékos arányt.

Ezzel párhuzamosan az AMD, a Broadcom, a Google, a Micron, a Microsoft, az Nvidia és a TSMC összesen 26 milliárd dollár értékben jegyezne részvényeket zártkörű tőkeemelés keretében. Ezekre a stratégiai befektetőkre nem vonatkozna a főszervező bankokkal kötött, kötelező részvényeladási tilalom (lock-up időszak).

A társaság első kilenchavi bevétele a bázisidőszak tizenkétszeresére, 33,24 milliárd dollárra ugrott. A nettó veszteség ugyanakkor 104 milliárd dollárra mélyült, elsősorban bizonyos finanszírozási kötelezettségek nem pénzbeli, számviteli átértékelése miatt, ami nem jelent közvetlen készpénzkiáramlást.

A tőzsdére lépés piaci környezete mindazonáltal kifejezetten kihívást jelentő: a magas hozamkörnyezet drágítja az AI-infrastruktúra kiépítését, miközben a múlt heti félidős választások eredményei és az adatközpont-beruházásokkal szembeni helyi lakossági tiltakozások érdemi szabályozási bizonytalanságot szülnek.

Óvatosabb optimizmus az AI-szektorban

A Wells Fargo negatívról semlegesre minősítette fel az amerikai AI-infrastruktúrát építő vállalatok szektorát. A bankház szerint a félvezetőrészvények júniusi csúcshoz mért mintegy 38 százalékos korrekcióját követően a hozam-kockázat arány lényegesen vonzóbbá vált.

Az elemzők álláspontja szerint az árazások immár nagyrészt tükrözik az eredménynövekedés várható kifulladását. A lefelé mutató kockázatok ugyanakkor továbbra is jelentősek: a beruházási hullám 2027-ben még kitarthat, 2028-ban azonban a megugró amortizáció és a potenciális kapacitásfelesleg komoly nyomást helyezhet az egy részvényre jutó eredményre (EPS).

Tartáson maradt a Magyar Telekom

Az MBH Befektetési Bank fenntartotta a Magyar Telekom részvényeire vonatkozó tartás ajánlását, 2850 forintos, 12 hónapos célár mellett. A távközlési papír hétfőn 2924 forinton, vagyis 2,5 százalékkal a célár felett fejezte be a kereskedést, miután az év eleje óta közel 60 százalékos felértékelődést produkált.

A cég harmadik negyedéves árbevétele 7,4 százalékkal, 261 milliárd forintra, nettó profitja pedig 6,9 százalékkal, 61,4 milliárd forintra hízott. Az elemzőház szerint a javuló fundamentumok többsége már beárazódott, a részvény defenzív vonzerejét a jövőben leginkább a részvényesi javadalmazás (osztalék és saját részvény visszavásárlás) támaszthatja alá.

A társaság igazgatósága egyúttal 2030. június 30-ig meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói mandátumát. A Telekom szervezeti átalakítást is bejelentett: önálló informatikai területet hoz létre, melynek vezetését 2027 januárjától Takács Gergely veszi át vezérigazgató-helyettesként.

Új figyelmeztetés a népszerű fogyasztószereknél

Az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) új biztonsági figyelmeztetés feltüntetését írta elő a GLP-1 receptor agonista típusú, diabétesz és elhízás kezelésére szolgáló készítményeknél. A döntés a Novo Nordisk és az Eli Lilly kulcstermékeit is érinti egy ritka, hirtelen látásvesztéssel összefüggő szembetegség kockázata miatt.

A felügyelet kiemelte, hogy közvetlen ok-okozati kapcsolatot egyelőre nem igazoltak a vizsgálatok. A Citi elemzői mindössze marginális bevételkiesésre számítanak, meglátásuk szerint ugyanis a mellékhatás extrém ritkasága és a terápia terápiás előnyei miatt az orvosok felírási hajlandósága nem fog érdemben visszaesni.