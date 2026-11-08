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Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
Gazdaság

Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot

Pénzcentrum
2026. november 8. 09:59 5 perc

Fitch: 2032-től jöhet az euro! A hitelminősítő szerint, ha a feltételeket a vállaltak szerint teljesíti a kormány, akkor 6 év múlva reális lesz a közös valuta bevezetése Magyarországon. Ehhez azonban sok akadályt kell leküzdeni, hiszen például hazánk a mai napig túlzottdeficit-eljárás alatt áll. Ratfai Attilát, a CEU kutatóját kérdeztük.

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Nemrég írtunk arról, hogy a Fitch Ratings Londonban bemutatott új helyzetértékelése szerint  a magyar kormány 2027-re szóló költségvetési tervezete és a középtávú államháztartási hiánycélok összeegyeztethetők azzal a kormányzati célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit. Néhány nappal később pedig a hitelminősítő annak a véleményének is hangot adott, hogy Magyarország így legkorábban 2032-ben vezetheti be az eurót, abban az esetben, ha tartósan csökkenti a költségvetési hiányt, sikeresen részt vesz az európai árfolyam-mechanizmusban, és elvégzi a szükséges jogi előkészületeket A hitelminősítő szerint az euró előszobájának tekintett ERM II rendszerhez 2029-ben csatlakozhat Magyarország, de ehhez mindenekelőtt az államháztartást kell rendbe tenni.

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Én azt gondolom, hogy ez a dátum reális. Az időzítést a maastrichti kritériumok teljesítése határozza meg, és ezen belül is kétféle kritériumra érdemes gondolni. Az ártípusú és a költségvetési

- mondja Rátfai Attila, a CEU docense ennek kapcsán. Szerinte a jelenlegi számok tükrében mindkét kritériumcsoport esetében lehetséges a megfelelés.

Korábban írtunk már  a kormány ezirányú terveiről, de annak lehetséges buktatóiról is. Magyarország ugyanis jelenleg több mérőszám alapján fejlődő és nem pedig fejlett piacnak számít. Ráadásul a költségvetési hiány 8% körüli volt idén, miközben az államadósság is nőtt. Komoly gondot okoz a pénzromlás, is. Sőt, az elemzőcég úgy véli, hogy ez a legkomolyabb probléma. A Fitch szerint ugyanis a többi csatlakozási feltétel teljesítése kisebb kihívást jelenthet, az infláció közelmúltbeli lassulását azonban részben a forint erősödése segítette, amelynek áremelkedést fékező hatása idővel gyengülhet. Főleg, ha az ERM-rendszer része lesz Magyarország.

A forint saját, független árfolyamának megszűnésére, mint veszélyforrásra Rátfai is rámutat: „Itt azt fontos látni, hogy az eurobevezetést megelőzi egy ERM-II rendszernek nevezett, legalább 2 éves folyamat, amelynek az árfolyamstabilitási kritérium a legfontosabb része. Előírja az ezt választó országok számára, hogy a nominális árfolyamuk egy meghatározott sávon belül mozogjon. Ez márpedig kihívás a gazdaságpolitika számára, hiszen a stabilitást aktívan fenn kell tartaniuk” – mondja a szakértő, aki szerint az is fontos, hogy a kormányoknak el kell érniük, hogy – adott időszakban – a fiskális és a monetáris politika együtt mozogjon. Az átmeneti időszakban már kevesebb tér lesz a fiskális és a monetáris politika korrekciójára a szigorú maastrichti kritériumok miatt.

Vannak külső sokkok, amelyet a nominális árfolyam képes lehet elnyelni lebegő árfolyamrendszer esetén

– mondja a várható változások negatív vetülete kapcsán Rátfai, rámutatva, hogy a árfolyampolitikáról való lemondással erről is lemondunk. A CEU Közgazdasági Tanszékének tanára szerint ugyanis, például egy negatív külső sokk esetén, saját valutával rendelkező országoknál az egyik lehetséges válasz az, hogy a monetáris politika leértékeléssel válaszol. Ez viszont szükségszerűen inflációt okoz. Ami viszont nehezíti a maastrichti kritériumok teljesülését.

Innentől tehát, ha megszűnik a független árfolyam, mutat rá a CEU docense, a reálgazdaságnak kell igazodnia, ami viszont kellemetlen mellékhatásokkal járhat: „Jelenleg rossz állapotban van az allokáció minősége a magyar gazdaságban. Ha eltűnik a nominális árfolyam, mint igazodási lehetőség, akkor marad a reáligazodás, ami rövid távon azt jelentheti, hogy például nem bővülnek annyira az exportáló cégek, vagy akár elbocsájtásokra kényszerülnek.” A szakértő szerint a megoldás az állami gazdaságpolitikában rejlik:

Az euro hosszútávon nyilvánvalóan hatékony megoldás a kiszámíthatóság és az árstabilitás támogatására, ám van egy  átmeneti állapot. Ahhoz, hogy a hosszútávú folyamat ne járjon elnyúló gazdasági veszteségekkel, az államnak fontos az allokációt és a termelenységet segítő beavatkozásokat támogatnia.

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Euro 2032 előtt?

„Az euró bevezetése támogatná Magyarország hitelképességét az árfolyamkockázat megszüntetésével, a külső és a költségvetési finanszírozási rugalmasság erősítésével, valamint a hitelfelvételi költségek csökkentésével” – írja a Fitch fentebb hivatkozott közleménye. Összességében tehát a hitelminősítő véleménye egybecseng a magyar kormány várakozásival. Ez azért biztató, mert korábban, más elemzők még későbbre tették az eurobevezetés lehetséges dátumát.

Rátfai Attila szerint pedig akár optimistább forgatókönyv is lehetséges: „Technikailag korábban sem lehetetlen az eurobevezetés, ám itt nyilvánvaló politikai szempontok is felmerülnek, főleg annak kapcsán, hogy mennyire gyorsan kívánatos elérni a költségvetési hiány és államadósság mérséklődését.” A szakértő szerint érdemes lerövidíteni az átmeneti időszakot, mert az kockázatos az ország számára. Hogy ez hogyan lehetséges, az már egy nehezebb kérdés.

Olyan gazdaságpolitikai (fiskális, monetáris és fejlesztési) mixet kell létrehozni, amely támogatja a kritériumok teljesülését

– szögezi le Rátfai.

Szerinte elsősorban a kínálat bővítését célzó gazdaságpolitikát kell folytatni ebben az időszakban. Az ugyanis úgy képes a magyar gazdaság növekedését, kapacitás bővülés  hosszú távon és fenntarthatóan támogatni - ez önmagában is fontos cél -, hogy közben az árszintet is kordában tartja.  Az árstabilitás pedig segíti a maastrichti kritériumok betartását is. Éppen ezért Rátfai szerint a cégek innovációját kell támogatni, illetve termelékenyebbé kell tenni a magánszektort, elsősorban az ebben lemaradásban lévő hazai tulajdonú KKV-kat. Talán még ennél is fontosabb azonban – véli –  a források hatékonyabb allokációjának állami segítése, azaz, hogy például a munkaerő odakerüljön, ahol a leghatékonyabban tud működni.  

Rátfai szerint összességében a maastrichti kritériumoknak valóban fontos része az infláció megfékezése, és a kínálatot támogató típusú gazdaságpolitika az inflációt jobban kordában tartja, mint a keresletet ösztönző, ami a növekedés biztosítása közben ponthogy növelheti az inflációt.

Ideális esetben az eurobevezetéshez vezető út „kihangosítja” a szerkezeti reformok sürgősségét, olyan lépések felé tereli a kormányt, amelyeket amúgy is fontos megvalósítani. Hogy ez a pálya végül valódi előrelépést hoz-e, vagy csak újabb elhalasztott lehetőségek sorát, az már nem a hitelminősítőkön, hanem a következő évek gazdaságpolitikai döntésein múlik.
Címlapkép: Getty Images
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