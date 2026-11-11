Elutasították Hankó Balázs fellebbezését: így indokolt az ügyészség

Nem szabadulhat az ünnepek előtt Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter. A Kecskeméti Törvényszék másodfokon elutasította a letartóztatás meghosszabbítása elleni fellebbezést, és helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését. Hankó Balázs és egykori államtitkára, Varga-Bajusz Veronika így 2027. február 1-jéig biztosan letartóztatásban marad az NKA-botrány miatt.

A Kecskeméti Törvényszék sajtósa, Szombath Anita a 24.hu-nak megerősítette, hogy a másodfokon eljáró bíróság helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság október 28-i határozatát. Ezzel lezárult a letartóztatás meghosszabbítása elleni jogorvoslati eljárás, így Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika február elejéig fogva marad.

A járásbíróság korábban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványára további három hónappal hosszabbította meg a két gyanúsított letartóztatását. A döntés indoklása szerint erre a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélye miatt volt szükség.

Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzeinek felhasználásával kapcsolatban.

Az ügyészség által ismertetett gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A központi költségvetést érintő vagyoni hátrány összege a gyanú szerint meghaladta a 17,3 milliárd forintot.

A nyomozás feltételezése szerint a támogatások egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordíthatták. A gyanúsítás szerint a támogatási döntések ténylegesen nem az erre kijelölt ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem a formális eljárástól elkülönülő döntéshozatali rendszer működött. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a támogatások odaítélése során milyen szerepet játszott a volt miniszter, illetve a vele együtt gyanúsított személyek.

Hankó Balázs tagadja a bűncselekményt

A volt minisztert és Varga-Bajusz Veronikát szeptember 28-án vették őrizetbe, miután Hankó mentelmi jogának felfüggesztéséről döntött az Országgyűlés. A bíróság október 1-jén rendelte el a letartóztatásukat, majd október 28-án további három hónappal hosszabbította meg a kényszerintézkedést.

Hankó Balázs tagadja a bűncselekmény elkövetését, és politikai indíttatásúnak tartja az eljárást. A 24.hu beszámolója szerint 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásban cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút.

A mostani másodfokú döntés azt jelenti, hogy a nyomozás folytatása alatt Hankó Balázs és korábbi államtitkára továbbra is letartóztatásban marad. Az ügyben egyelőre nem született jogerős ítélet, a két politikus bűnösségéről a bíróság még nem döntött.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA