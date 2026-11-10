Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben

Drága afférnak bizonyulhat Jensen Huang számára a házasságon kívüli kapcsolata. Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe. A botrány a tőzsdén is komoly nyomot hagyott: a chipgyártó egyetlen kereskedési nap alatt mintegy 190 milliárd dollárt veszített piaci értékéből. Az ügyben már Donald Trump is megszólalt, miközben az FBI és a vállalat igazgatótanácsa is vizsgálódik.

Az Nvidia az elmúlt években a mesterségesintelligencia-forradalom egyik legnagyobb nyertesévé vált, Jensen Huang pedig a technológiai ipar egyik legismertebb vezetője lett. Most azonban egy személyes történet miatt került a figyelem középpontjába, mely az amerikai nemzetbiztonságot is érintheti. A The New York Times beszámolója szerint az amerikai hírszerzés úgy vélte, hogy az ügyben érintett nő kínai hírszerzési kapcsolatokkal rendelkezhetett és információkat gyűjthetett Peking számára. A nő korábban a szingapúri Megaspeednél dolgozott, amely Nvidia-chipeket juttatott el Kínába. A történet különösen érzékeny időszakban került nyilvánosságra, hiszen az Egyesült Államok és Kína között továbbra is komoly feszültség húzódik a fejlett félvezetők és a mesterséges intelligenciához szükséges technológiák körül.

Huang elismerte a kapcsolatot és bocsánatot kért a családjától, valamint a vállalat munkatársaitól. Mellette hangsúlyozta, hogy támogatja a vizsgálatot és együttműködik a hatóságokkal. Az Nvidia igazgatótanácsa független vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy a vezérigazgató valóban egy külföldi hírszerzési művelet célpontja volt-e, illetve történhetett-e bármilyen információszivárgás. A vállalat egyelőre nem lát bizonyítékot arra, hogy üzleti titkok vagy nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információk kerültek volna illetéktelen kezekbe.

Az ügy politikai szinten is komoly visszhangot kapott.

Donald Trump amerikai elnök november 9-én megerősítette, hogy az FBI is vizsgálja a történteket. Az amerikai elnök elmondása szerint Huanggal is beszélt, aki azt állította, hogy nem tudott a nő feltételezett hírszerzési kapcsolatairól. Kína külügyminisztériuma eközben visszautasította a kémkedési vádakat és alaptalan rágalmazásnak nevezte azokat.

Jelenzős eséssel reagáltak a befektetők az Nvidia körüli botrányra. Forrás: TradingView, NVIDIA (NASDAQ: NVDA).

A történtek a tőzsdén is éreztették hatásukat. Az Nvidia részvényei hétfőn a kereskedés kezdetén közel 5 százalékot estek, végül 4,3 százalékos mínuszban zárták a napot. A Reuters beszámolója szerint a vállalat piaci értéke mintegy 190 milliárd dollárral csökkent egyetlen kereskedési nap alatt. A befektetők aggodalma nem feltétlenül kizárólag a vezérigazgató magánéleti botrányának szól. Huang személye meghatározó az Nvidia működésében, miközben a történet a vállalat egyik legérzékenyebb üzleti területét, a kínai piacot is érintheti.

Az Egyesült Államok már korábban is korlátozta bizonyos fejlett Nvidia-chipek kínai értékesítését, arra hivatkozva, hogy ezek a technológiák katonai és nemzetbiztonsági célokra is felhasználhatók. Egy esetleges szigorúbb hatósági fellépés vagy a vállalat kínai üzleti kapcsolatainak további korlátozása hosszabb távon is hatással lehet az Nvidia növekedési lehetőségeire. A mostani ügy ezért túlmutat egy vezérigazgató magánéleti botrányán.

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Érdemes megnézni, hogyan teljesítettek a szektor többi meghatározó szereplői. Miközben az Nvidia részvényei jelentősen gyengültek, az ázsiai chipgyártók hétfőn emelkedni tudtak. A tajvani TSMC árfolyama 4,7 százalékkal, Samsungé 0,6 százalékkal, SK Hynixé pedig 0,4 százalékkal került feljebb. Ez arra utal, hogy a befektetők egyelőre nem fordultak el általánosságban a mesterségesintelligencia-iparágtól, hanem elsősorban az Nvidia körüli bizonytalanságot árazták.

A következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy mit állapít meg a vállalat igazgatótanácsának vizsgálata és jár-e az ügy további amerikai hatósági intézkedésekkel. Jensen Huang egyelőre a helyén marad, de a történtek jól mutatják, hogy a technológiai óriások esetében a geopolitikai és nemzetbiztonsági kockázatok akár a tőzsdei árfolyamban is gyorsan megjelenhetnek.