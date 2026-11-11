Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak

Elindult a karácsonyi LEGO-akciózás a hazai láncoknál. Több népszerű szett jóval olcsóbb náluk, mint a gyártó hivatalos webshopjában. A különbség egy-egy dobozon több ezer, a nagyobbaknál több mint tízezer forint is lehet.

A LEGO évről évre a karácsonyi kívánságlisták élén áll, így sok szülő előbb-utóbb a dobozos építőjátékok között keresgél. Kézenfekvőnek tűnhet a gyártó saját magyar webáruháza, a LEGO Shop. Megnéztük, mennyibe kerül néhány népszerű szett ott, és mennyiért adják ugyanezt a nagy hazai kereskedők.

A szerdai körkép alapján a trend egyértelmű: a nagy láncok szűkebb kínálattal, de jóval a hivatalos ár alá mennek. A választék viszont a LEGO Shopban a legnagyobb, az egyedi készleteket csak ott lehet megvenni. Mindenhol azonos cikkszámú szetteket néztünk, így ugyanarról a dobozról van szó.

Az árak változhatnak! Fontos: a cikkben szereplő árak 2026. november 11-i pillanatképet mutatnak. Az online áruházak egyre inkább dinamikusan áraznak , így az árak napon belül is változhatnak.

Ugyanaz a rendőrkapitányság, hétezer forinttal olcsóbban

Jó példa a LEGO City egyik slágere, a 60316-os rendőrkapitányság. A LEGO Shop 24 990 forintot kér érte, igaz, ott jelenleg el is fogyott. A Tesco Clubcarddal 17 990 forintért adja, a Lidl csütörtöktől 17 999 forintért, a Müller játékkatalógusában pedig 19 990 forint. A legolcsóbb ajánlattal tehát nagyjából hétezer forint marad a zsebben.

A Lidl kínálata szűk, a webshopjában mindössze nyolc LEGO-termék szerepel. Ezek viszont komoly árelőnnyel jönnek. A november 12. és 15. között futó akcióban 6999 forintért kínál több olyan szettet, amely a gyártónál 11 490 forint. Ilyen például a 60454-es City lakóautó, ezen közel 4500 forint, azaz majdnem 40 százalék a különbség. A diszkontlánc tavaly saját márkás, olcsóbb építőjátékkal is előállt, idén pedig az eredeti LEGO-n is jelentős kedvezményt ad.

A nagy dobozoknál tízezrek is maradhatnak a zsebben

Százalékban a kisebb szettek hozzák a legtöbbet, forintban viszont a nagy, karácsonyfa alá szánt készleteknél nagyobb a tét. Az Auchan webshopjában a 60511-es Nosztalgia gőzmozdony 23 999 forint. A LEGO Shopban ugyanez 34 990 forintba kerül, a különbség csaknem 11 ezer forint.

A Müller katalógusában a 60419-es Börtönsziget 26 990 forint, ez 12 ezerrel kevesebb a hivatalos 38 990 forintnál. A felnőttek körében is népszerű Botanicals-sorozatból a tulipáncsokor a Tescóban Clubcarddal 14 990 forint, a gyártónál 22 990.

Érdemes a hivatalos árhoz mérni, nem az áthúzotthoz

Akciós vásárlásnál sokan a polcon kiírt kedvezményt nézik. Ez azonban nem mindig mutatja a valódi előnyt, mert a bolt által áthúzott „eredeti ár” néha magasabb a gyártó saját áránál. Az Auchan például az Unikornis kastélyt 50 százalékos kedvezménnyel hirdeti, 19 999 forintról 9999-re. A LEGO Shopban a szett 15 490 forint. A megtakarítás így is jelentős, de valójában 35 százalék.

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Az is előfordul, hogy egy webshop a gyári árnál drágábban ad egy szettet. A Kifli.hu-n például a Lilo és Stitch-készlet 8239 forint, a LEGO Shopban 7490, a Lidlben pedig 4999. A legbiztosabb, ha a doboz ötjegyű cikkszámára rákeresünk a hivatalos oldalon és néhány boltban is.

Mire figyeljen, aki most vásárol?

A legjobb ajánlatok rövid ideig élnek. A Lidl akciója csütörtöktől vasárnapig tart, a készlet pedig korlátozott. A Tesco feltüntetett árai Clubcarddal érvényesek november 17-ig. Az Auchan online akciója november 25-ig, a Müller katalógusa január 10-ig szól.

Az egyedi készletekért továbbra is a gyári boltba kell menni

A LEGO Shop legnagyobb előnye a kínálat. A gyártó webáruházában messze a legnagyobb a szortiment, a láncok ennek csak egy szűk szeletét tartják. Az egyedi, csak a LEGO saját csatornáin árult készleteket pedig értelemszerűen csak itt lehet megvenni.

A hivatalos bolt ráadásul bizonyos költési határ fölött ajándékszetteket is ad, ezek egy része a LEGO Insiders-tagoknak szól. Aki tehát egy konkrét, ritkább vagy exkluzív szettet keres, annak a LEGO Shop marad a biztos választás. Aki viszont egy népszerű, sok boltban kapható dobozt venne, annak érdemes körülnézni a láncoknál is.

A decemberi hetekben a láncok várhatóan újabb akciós hullámokkal jönnek. Mivel az online boltok egyre inkább dinamikusan áraznak, érdemes a vásárlás pillanatában újra összevetni az ajánlatokat.