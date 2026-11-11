2026. november 11. szerda Márton
4 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lego-dobozok egy szupermarket polcain. Itt láthatók a híres Lego-sorozatok: Lego Super Heroes, Lego Star Wars, Lego Hero Factory, Lego Ninjago, Lego City.
Vásárlás

Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak

Nagy Bálint
2026. november 11. 17:31 4 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Elindult a karácsonyi LEGO-akciózás a hazai láncoknál. Több népszerű szett jóval olcsóbb náluk, mint a gyártó hivatalos webshopjában. A különbség egy-egy dobozon több ezer, a nagyobbaknál több mint tízezer forint is lehet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A LEGO évről évre a karácsonyi kívánságlisták élén áll, így sok szülő előbb-utóbb a dobozos építőjátékok között keresgél. Kézenfekvőnek tűnhet a gyártó saját magyar webáruháza, a LEGO Shop. Megnéztük, mennyibe kerül néhány népszerű szett ott, és mennyiért adják ugyanezt a nagy hazai kereskedők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szerdai körkép alapján a trend egyértelmű: a nagy láncok szűkebb kínálattal, de jóval a hivatalos ár alá mennek. A választék viszont a LEGO Shopban a legnagyobb, az egyedi készleteket csak ott lehet megvenni. Mindenhol azonos cikkszámú szetteket néztünk, így ugyanarról a dobozról van szó.

Ugyanaz a rendőrkapitányság, hétezer forinttal olcsóbban

Jó példa a LEGO City egyik slágere, a 60316-os rendőrkapitányság. A LEGO Shop 24 990 forintot kér érte, igaz, ott jelenleg el is fogyott. A Tesco Clubcarddal 17 990 forintért adja, a Lidl csütörtöktől 17 999 forintért, a Müller játékkatalógusában pedig 19 990 forint. A legolcsóbb ajánlattal tehát nagyjából hétezer forint marad a zsebben.

A Lidl kínálata szűk, a webshopjában mindössze nyolc LEGO-termék szerepel. Ezek viszont komoly árelőnnyel jönnek. A november 12. és 15. között futó akcióban 6999 forintért kínál több olyan szettet, amely a gyártónál 11 490 forint. Ilyen például a 60454-es City lakóautó, ezen közel 4500 forint, azaz majdnem 40 százalék a különbség. A diszkontlánc tavaly saját márkás, olcsóbb építőjátékkal is előállt, idén pedig az eredeti LEGO-n is jelentős kedvezményt ad.

A nagy dobozoknál tízezrek is maradhatnak a zsebben

Százalékban a kisebb szettek hozzák a legtöbbet, forintban viszont a nagy, karácsonyfa alá szánt készleteknél nagyobb a tét. Az Auchan webshopjában a 60511-es Nosztalgia gőzmozdony 23 999 forint. A LEGO Shopban ugyanez 34 990 forintba kerül, a különbség csaknem 11 ezer forint.

A Müller katalógusában a 60419-es Börtönsziget 26 990 forint, ez 12 ezerrel kevesebb a hivatalos 38 990 forintnál. A felnőttek körében is népszerű Botanicals-sorozatból a tulipáncsokor a Tescóban Clubcarddal 14 990 forint, a gyártónál 22 990.

Érdemes a hivatalos árhoz mérni, nem az áthúzotthoz

Akciós vásárlásnál sokan a polcon kiírt kedvezményt nézik. Ez azonban nem mindig mutatja a valódi előnyt, mert a bolt által áthúzott „eredeti ár” néha magasabb a gyártó saját áránál. Az Auchan például az Unikornis kastélyt 50 százalékos kedvezménnyel hirdeti, 19 999 forintról 9999-re. A LEGO Shopban a szett 15 490 forint. A megtakarítás így is jelentős, de valójában 35 százalék.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az is előfordul, hogy egy webshop a gyári árnál drágábban ad egy szettet. A Kifli.hu-n például a Lilo és Stitch-készlet 8239 forint, a LEGO Shopban 7490, a Lidlben pedig 4999. A legbiztosabb, ha a doboz ötjegyű cikkszámára rákeresünk a hivatalos oldalon és néhány boltban is.

Mire figyeljen, aki most vásárol?

A legjobb ajánlatok rövid ideig élnek. A Lidl akciója csütörtöktől vasárnapig tart, a készlet pedig korlátozott. A Tesco feltüntetett árai Clubcarddal érvényesek november 17-ig. Az Auchan online akciója november 25-ig, a Müller katalógusa január 10-ig szól.

Az egyedi készletekért továbbra is a gyári boltba kell menni

A LEGO Shop legnagyobb előnye a kínálat. A gyártó webáruházában messze a legnagyobb a szortiment, a láncok ennek csak egy szűk szeletét tartják. Az egyedi, csak a LEGO saját csatornáin árult készleteket pedig értelemszerűen csak itt lehet megvenni.

A hivatalos bolt ráadásul bizonyos költési határ fölött ajándékszetteket is ad, ezek egy része a LEGO Insiders-tagoknak szól. Aki tehát egy konkrét, ritkább vagy exkluzív szettet keres, annak a LEGO Shop marad a biztos választás. Aki viszont egy népszerű, sok boltban kapható dobozt venne, annak érdemes körülnézni a láncoknál is.

A decemberi hetekben a láncok várhatóan újabb akciós hullámokkal jönnek. Mivel az online boltok egyre inkább dinamikusan áraznak, érdemes a vásárlás pillanatában újra összevetni az ajánlatokat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #Tesco #spórolás #lidl #árak #auchan #lego #akciók #gyerekjáték #karácsonyi ajándék #tudatos vásárlás #játékok #kifli.hu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:12
19:02
18:45
18:39
18:37
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
november 11. 10:34 Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 11.
Itt a világ legdrágább úti céljainak listája: nem hiszed el, mennyibe kerül egy kiruccanás a világ végére
2026. november 11.
Mégsem tűnnek el a benzines autók 2035-től? Az EU máris lazítana a tiltáson: célba érhetett a gyártók lobbija
2026. november 11.
Kiderült, ha ennyit keresel, már tehetősnek számítasz Magyarországon: havi 100 ezerből tengődik az ország 20%-a
NAPTÁR
Tovább
2026. november 11. szerda
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
6 napja
Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók
3
4 napja
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
4
3 hete
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
5
2 napja
Egy a magyar boltokban kevesebb mint 1000 forintért kapható édesség nyerte el a világ egyik legjobb deszertje címet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 11. 18:02
Kvíz: Te sok Mártont ismersz? Teszteld a Márton-napi kvízünkön, mennyire vagy képben a híres Mártonokkal!
Pénzcentrum  |  2026. november 11. 17:01
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: elkerülhetjük a forrásvesztést, de most jön a neheze
Agrárszektor  |  2026. november 11. 18:28
Elértük a határt: csak így menthető meg Magyarország a kiszáradástól