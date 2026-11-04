Egy vidéki épület felújítása csak akkor jelent valódi és tartós értéket egy település számára, ha ahhoz valós közösségi igény és fenntartható üzemeltetés társul.
Kilőtt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán a bankközi devizapiacon. Az euró árfolyama a reggeli 364,52 forintról 362,27 forintra csökkent kora estére.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,52 forintról 362,27 forintra csökkent 18 órakor, napközben 362,13 forint és 365,21 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 397,12 forintról 395,06 forintra csökkent, míg a dolláré 324,36 forintról 322,91 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1236 dollárról 1,1218 dollárra változott.
Az amerikai félidős választások alapvetően átrendezték a washingtoni politikai erőviszonyokat. A piacok erre adott első reakciója negatív volt.
Itt a rendelet, drasztikusan hozzányúl az utcaképhez a Tisza-kormány: leszámolnak az óriásplakátokkal
Jelentősen szigorítja a közterületi reklámok kihelyezését a Tisza-kormány tegnap megjelent rendelete.
Virovácz Péter: régiós éltanuló lehet a forint, a hitelességépítés hónapjai jönnek a magyar gazdaságban
A választások után látványosan javult a befektetői hangulat Magyarország körül, a külföldi befektetők érdeklődése pedig továbbra is erős.
Az Erste Bank nyeresége a negyedével csökkent az év első kilenc hónapjában a megemelkedett állami terhek és szabályozói változások miatt, a hitelezés történelmi csúcsokat döntött.
Szúrós szag miatt riasztották a hatóságokat kedden egy budapesti, XII. kerületi épülethez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Megszólalt Csányi Péter: egyelőre nem vonul ki Oroszországból az OTP, elárulta az indokot a bankvezér
Egyelőre nem vonul ki Oroszországból az OTP, mivel nem találtak olyan vevőt, amely elfogadható árat kínált volna úgy, hogy közben az orosz hatóságok is jóváhagyják...
Ügynökakták: több tízezer nevet hoznak nyilvánosságra a nyitottaktak.hu-n, többségük egyszerű "kisember"
Megnyíltak az ügynökakták, a nyitottaktak.hu oldalon több tízezer, 1990 előtt beszervezett ügynök neve és adatai váltak bárki számára ingyenesen kereshetővé.
Váratlan lendületet vett a magyar ipar: több kulcságazat is húzza a növekedést, de nem mindenki tartja a tempót
Szeptemberben 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, míg augusztushoz viszonyítva 0,9 százalékos bővülést mértek.
Vége lehet az árrésstopnak, jelentősen emelhetik a nyugdíjminimumot: fontos változásokról tárgyal ma a parlament
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezik szerdán az Országgyűlés, majd több jelentős adó- és gazdasági változásról tárgyalnak a képviselők.
Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dr. Goda Zoltán vízügyi szakértő szerint gyökeres szemléletváltásra van szükség a hazai vízgazdálkodásban.
Hétfőn több mint 7 százalékot zuhant a Brent-olaj jegyzése az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására, kedden azonban ismét 106 dollár fölé emelkedett.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.
Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére
Magyarország dolgozik az orosz energiahordozókról való leváláson, miközben bizonyos nemzetbiztonsági és stratégiai kérdésekben a kormányváltás ellenére is folytonosságot képvisel.
Hatalmas csalódás érheti az oktatásban és szociális szférában dolgozókat: megszólaltak az érdekképviseletek
Bár a 2027-es költségvetési tervezet szerint több pénz jut az oktatásra, a szakszervezetek szerint a béremelések mértéke elmarad a várakozásoktól.
Nagy leállás jön az online közigazgatásban: rengeteg ügyet nem lehet majd elintézni, érdemes felkészülni
Vasárnap hajnalban az Ügyfélkapu+, a DÁP és több állami online felület sem lesz használható ügyintézésre. AZ EESZT-be, EgészségAblakba, Webes Ügysegédbe sem lehet majd belépni.