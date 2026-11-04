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Forint, valuta, érme, európai valuta, pénzügyi tétel,
Gazdaság

Kilőtt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. november 4. 18:41 1 perc

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán a bankközi devizapiacon. Az euró árfolyama a reggeli 364,52 forintról 362,27 forintra csökkent kora estére.

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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,52 forintról 362,27 forintra csökkent 18 órakor, napközben 362,13 forint és 365,21 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 397,12 forintról 395,06 forintra csökkent, míg a dolláré 324,36 forintról 322,91 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1236 dollárról 1,1218 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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