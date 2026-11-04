Kilőtt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán a bankközi devizapiacon. Az euró árfolyama a reggeli 364,52 forintról 362,27 forintra csökkent kora estére.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,52 forintról 362,27 forintra csökkent 18 órakor, napközben 362,13 forint és 365,21 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 397,12 forintról 395,06 forintra csökkent, míg a dolláré 324,36 forintról 322,91 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1236 dollárról 1,1218 dollárra változott.