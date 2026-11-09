Olyan részletet árult el Orbán Viktor testvéréről az NVVH, ami minden képzeletet felülmúl: ezért hallgatták ki ma Orbán Áront

Újabb részleteket közölt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a hétfői akcióról, amelynek során több embert is elfogtak Budapesten és Pest megyében. A hivatal tájékoztatása szerint az egyik előállított személyt felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével gyanúsítják. A közleményben nevet nem említettek, ugyanakkor a leírás illik Orbán Viktor öccsének, Orbán Áronnak az ügyére. A nyomozás érdekeire hivatkozva további tájékoztatást egyelőre nem adnak.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) azt közölte hétfő délelőtt, hogy több embert elfogtak egy embercsempészügyben Budapesten és Pest megyében, az akcióban több helyszínen zajlanak elfogások és házkutatások. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói és az NVVH munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban egyszerre, közösen hajtanak végre nyomozati cselekményeket.

Délután az NVVH közölte: a helyszíni eljárási cselekmények után előállított személyt felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

EZ IS ÉRDEKELHET Őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét: megszólalt az ex-miniszterelnök a letartóztatásról, itt vannak a részletek A volt miniszterelnök az eseményekre reagálva úgy fogalmazott, hogy valójában ő a célpont, az öccse pedig csupán eszköz a hatóságok kezében.

A gyanú szerint az előállított személy politikai kapcsolatára, és befolyására hivatkozással közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég vezetőjétől, melyért cserébe azt ígérte, elintézik, hogy a munkaerő kölcsönző cég visszakerüljön a kiemelt foglalkoztatók nyilvántartásába. Az NVVH az ügyben megkezdett nyomozást tovább folytatja, a további eljárási cselekményekről azonban a nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatást egyelőre nem ad - írta a hivatal.

Magyar Péter miniszterelnök azt közölte hétfő reggel: sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront embercsempészet gyanújával. Hozzátette, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal és a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást.

Erre reagálva Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán azt írta, hogy "a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz". Hozzátette, hogy hétfőn a kormánynak az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. A volt kormányfő politikai leszámolásnak nevezte a történteket, és azt állította, hogy az akció célja a figyelem elterelése.

Magyar Péter később újabb bejegyzést tett közzé, amelyben úgy fogalmazott: Orbán Viktor megerősítette, hogy a nyomozó hatóságok őrizetbe vették az öccsét. A miniszterelnök szerint a volt kormányfő rögtön másokra hárította a felelősséget, és áldozati szerepbe helyezkedett. Bejegyzését a „Ki mint vetett, azonképpen arat” bibliai idézettel zárta.

Frissítés 17:57-kor:

Négy gyanúsítottja van az embercsempészési ügynek

Az NNI a rendőrség honlapján közölte, hogy négy helyszínen, Budapesten, Fóton és Dunakeszin végzett nyomozati cselekményeket a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) közösen hétfő reggel, illetve négy személyt vettek őrizetbe embercsempészés, illetve befolyással üzérkedés gyanújával.

Egy élettársi kapcsolatban lévő férfin és nőn, valamint két bűntársuk kezén "kattant a bilincs". Két helyszínen biztonsági okokból - mivel a lakásokban fegyverekre lehetett számítani - a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei, a további helyszíneken pedig az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (BEI) taktikai egységei hajtották végre az elfogásokat - tartalmazza a közlemény.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az NVVH befolyással üzérkedés miatt folyamatban lévő büntetőeljárásában, míg az NNI Illegális Migráció Elleni Osztálya embercsempészés miatt indított nyomozásában vált szükségessé az akció végrehajtása - tették hozzá.

Azt írták: A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein a vízumszerzésben működtek közre az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, amelyen közösen osztoztak. Ezen vízumok birtokában Vietnám elmaradott részéből érkeztek a külföldiek a schengeni övezetbe.

A rövid távú magyarországi tartózkodás céljaként megjelölt mikroképzés egyes személyeknél ugyan megvalósult, de ezek az emberek sem hagyták el az ország területét a vízumban rögzített érvényességi időn belül. Többségük még a vízumkérelemben megjelölt képzésen sem vett részt, ugyanakkor magyarországi beutazásuk megtörtént. A beszerzett információk alapján valamennyiük célja az volt, hogy a jobb élet reményében Nyugat-Európába jussanak. A négy személy ehhez nyújtott segítséget - az eddigi adatok szerint - több mint száz vietnáminak - sorolták.

Arról is beszámoltak, hogy az elfogott négy emberhez tartozó ingatlanokban több órán keresztül zajlottak a házkutatások. A rendőrök lefoglaltak minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot, amely az embercsempész, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat - fűzték hozzá.

Az NNI a nőt és a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. A kihallgatások és a helyszíni nyomozati cselekmények még hétfő este is zajlottak.

"Az NNI valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést tervez. Az NVVH egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel. A műveletet az Europol támogatta" - olvasható a nyomozó iroda közleményében.