Erősödéssel indította a napot a hazai fizetőeszköz: így alakulnak a fontosabb árfolyamok

Kissé erősödött a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró jegyzése 364,34 forintra, a dolláré 326,50 forintra, a svájci franké pedig 395,10 forintra csökkent a kedd esti szintekről.

November 11-én reggel hét órakor egy euróért 364,34 forintot kértek a devizapiacon, szemben az előző este hat órakor jegyzett 364,50 forinttal. A dollár árfolyama 326,83 forintról 326,50 forintra mérséklődött, míg a svájci frank 395,51 forintról 395,10 forintra gyengült.

A forint tehát mindhárom meghatározó devizával szemben javítani tudott az előző esti jegyzéséhez képest. A hónap eleji árfolyamokhoz viszonyítva szintén kedvezőbb képet mutat a forint. A novemberi kezdéshez képest az euróval szemben 0,4 százalékkal, a dollárral szemben 0,2 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,5 százalékkal erősödött a magyar fizetőeszköz.