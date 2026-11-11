Egyre több magyar vállalat bízik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakban, azonban a cégek háromnegyedénél továbbra sincs belső szabályozás az AI használatára
Megszólalt Magyar Péter a gázárakról: ezzel a lépéssel törnék le a szállítási díjakat
A visegrádi együttműködés felélesztése jelentős alkupozíciót biztosít Magyarország számára az európai uniós költségvetési tárgyalásokon – hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közelgő dublini EU-csúcs kapcsán a Nyugat-Balkán integrációjának fontosságáról, valamint a magyar energiaellátás diverzifikációjáról és a kedvezőbb tranzitdíjak eléréséről is beszélt.
A miniszterelnök berlini látogatását követően az ATV-nek fejtette ki, hogy a hétéves uniós költségvetés és a közös agrárpolitika kérdésében a visegrádi országok egységesen lépnek fel. A lengyelekkel, szlovákokkal és csehekkel folytatott szoros koordináció egy több mint 60 millió fős piacot és közös erőt képvisel. Ez a néhány hónapja megerősített szövetség jóval hatékonyabb érdekérvényesítést tesz lehetővé Brüsszelben az Európai Tanács elnökével és a tagállamokkal szemben, mintha az érintett országok külön-külön tárgyalnának.
A hét második felében, az ír elnökség égisze alatt megrendezendő dublini csúcstalálkozón az uniós büdzsé mellett a mesterséges intelligencia is kiemelt téma lesz. A hivatalos és az informális egyeztetéseken a kormányfő számos kétoldalú tárgyalást folytat majd az európai vezetőkkel.
A miniszterelnök kitért a Nyugat-Balkán helyzetére is, hangsúlyozva, hogy Magyarország stabilizáló szerepet tölt be a térségben. Az európai béke és prosperitás érdekében létfontosságú ezen államok uniós integrációja, ellenkező esetben ugyanis Európán kívüli erők vethetik meg ott a lábukat. Ennek jegyében a kormányfő kész tárgyalni a leendő új szerb kormány vezetőjével is.
Magyarország energiaellátásával kapcsolatban a miniszterelnök a legolcsóbb és legbiztonságosabb energiamix kialakítását nevezte meg fő célként. A kiépített határkeresztező kapacitásoknak, azaz az interkonnektoroknak köszönhetően az ország immár minden irányból képes földgázt beszerezni. Bár az orosz energiahordozó ára kedvező, a végső költségek a gáztőzsdei árfolyammozgások mellett leginkább a tranzitdíjaktól függnek.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A cél az, hogy a minél több forrásból – például amerikai, norvég, azeri, török vagy román irányból – érkező vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) révén Magyarország megfelelő alkupozícióba kerüljön a szállítási díjak letörése érdekében. A dublini csúcson a nemzetközi szereplők mellett a román miniszterelnökkel is egyeztet majd a fekete-tengeri gázmezők kitermeléséről.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Bayer-csőd: perre mehet Zugló, elutasították a 37 milliárdos kárigényt - ezt követeli a kerület a csődeljárásban
A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő cég csődeljárásában.
Teljesen átírnák a választási rendszert Magyarországon: jöhet a digitális szavazás, levélben is lehetne voksolni
A Nemzeti Választási Iroda átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján.
Nagy célt tűzött ki az új magyar költségvetés: Bod Péter Ákos szerint mégis komoly veszélyek leselkednek ránk
Bod Péter Ákos szerint a 2027 utáni pálya azonban már aggodalomra ad okot, mivel a tervek szerint a hiánycsökkentés üteme lelassulna.
Kissé erősödött a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Letartóztathatják Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és három társát, miután a hatóságok bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őket.
Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben
Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe.
Osztrák nyugdíjast rabolt el egy magyar férfi: 3 napig egy kisbuszban kínozta, hogy pénzt csaljon ki tőle
Leütötte, megkötözte és egy kisbusz rakterébe zárta áldozatát, akit még a szabadon engedése után is megfenyegetett.
Súlyos rongálás történt a Keletiben: két Railjet étkezőkocsiját is feltörték, utasok százai jártak rosszul
Két nemzetközi vonat sem tudott időben elindulni, miután ismeretlenek feltörték az étkezőkocsikat és az utasterekben is kárt tettek.
Még nincs vége az áremelkedésnek: az elemzők szerint több tényező is felfelé hajthatja az inflációt 2027-ben.
A nemzetközi üzemanyagárak miatt nőtt az infláció, de a kormányzati várakozásokon egyelőre nem változtatnak.
A kereskedők szerint a friss inflációs adatok már nem indokolják az árrésstop fenntartását, minden további hét károkat okoz.
Új főigazgatót nevezett ki Magyar Péter a titkosszolgálati csúcsszerv élére, a megbízatás november 10-én lép életbe.
Közel 8 százalékot zuhant a gáz ára, de Európa gáztartalékai aggasztóan alacsony szinten vannak.
Tényleg 9 milliárd volt Seszták Miklós széfjében? Elkészült a szakvélmény, újabb vizsgálatot kezdeményez az NVVH
A védelem sérelmezi, hogy a nyomozást árnyaló dokumentum már a döntés előtt rendelkezésre állt, mégsem vették figyelembe.
Emelkedéssel nyithat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Olcsóbb lett az élelmiszerek többsége, de a benzin, a taxi és több szolgáltatás ára tovább emelkedett.
Hatalmas menetelésben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
A dollár és az euró is kevesebbe került reggelre, a forint pedig novemberben és az év egészében is erősödött.
Október 23-ra ígérték az egyhavi jutalmat, de novemberben még mindig nem kapták meg a pénzt az érintett vízügyesek.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.