Megszólalt Magyar Péter a gázárakról: ezzel a lépéssel törnék le a szállítási díjakat

A visegrádi együttműködés felélesztése jelentős alkupozíciót biztosít Magyarország számára az európai uniós költségvetési tárgyalásokon – hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közelgő dublini EU-csúcs kapcsán a Nyugat-Balkán integrációjának fontosságáról, valamint a magyar energiaellátás diverzifikációjáról és a kedvezőbb tranzitdíjak eléréséről is beszélt.

A miniszterelnök berlini látogatását követően az ATV-nek fejtette ki, hogy a hétéves uniós költségvetés és a közös agrárpolitika kérdésében a visegrádi országok egységesen lépnek fel. A lengyelekkel, szlovákokkal és csehekkel folytatott szoros koordináció egy több mint 60 millió fős piacot és közös erőt képvisel. Ez a néhány hónapja megerősített szövetség jóval hatékonyabb érdekérvényesítést tesz lehetővé Brüsszelben az Európai Tanács elnökével és a tagállamokkal szemben, mintha az érintett országok külön-külön tárgyalnának.

A hét második felében, az ír elnökség égisze alatt megrendezendő dublini csúcstalálkozón az uniós büdzsé mellett a mesterséges intelligencia is kiemelt téma lesz. A hivatalos és az informális egyeztetéseken a kormányfő számos kétoldalú tárgyalást folytat majd az európai vezetőkkel.

A miniszterelnök kitért a Nyugat-Balkán helyzetére is, hangsúlyozva, hogy Magyarország stabilizáló szerepet tölt be a térségben. Az európai béke és prosperitás érdekében létfontosságú ezen államok uniós integrációja, ellenkező esetben ugyanis Európán kívüli erők vethetik meg ott a lábukat. Ennek jegyében a kormányfő kész tárgyalni a leendő új szerb kormány vezetőjével is.

Magyarország energiaellátásával kapcsolatban a miniszterelnök a legolcsóbb és legbiztonságosabb energiamix kialakítását nevezte meg fő célként. A kiépített határkeresztező kapacitásoknak, azaz az interkonnektoroknak köszönhetően az ország immár minden irányból képes földgázt beszerezni. Bár az orosz energiahordozó ára kedvező, a végső költségek a gáztőzsdei árfolyammozgások mellett leginkább a tranzitdíjaktól függnek.

A cél az, hogy a minél több forrásból – például amerikai, norvég, azeri, török vagy román irányból – érkező vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) révén Magyarország megfelelő alkupozícióba kerüljön a szállítási díjak letörése érdekében. A dublini csúcson a nemzetközi szereplők mellett a román miniszterelnökkel is egyeztet majd a fekete-tengeri gázmezők kitermeléséről.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA