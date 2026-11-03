Elmarad a december 12-re tervezett ledolgozós szombat. A változás sok munkavállalónak különösen jó hír lehet.
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
Az Országgyűlés kedden megszavazta, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen, így az idei szenteste már hivatalos szabadnapnak számít. A döntés a decemberi munkarendet is érinti, és a kereskedelemben dolgozók számára is változást hoz. A törvény értelmében ugyanis a legtöbb üzletnek zárva kell tartania ezen a napon.
Munkaszüneti nappá nyilvánította az Országgyűlés kedden december 24-et. 193 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a törvényjavaslatot.
A törvényjavaslatot még szeptemberben nyújtotta be a Tisza Párt három országgyűlési képviselője „Egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról” címmel.
A változás azért is fontos, mert a korábbi 2026-os munkarend szerint december 24. még pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozni. Az új szabály viszont ezt a kötelezettséget felülírta.
Ezért fontos, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen
A javaslat indoklása szerint december 24-e vallási meggyőződéstől függetlenül az együttlét, a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem közös napja. A kezdeményezés célja, hogy a karácsony keresztény eredetének és a hívők számára hordozott jelentőségének tiszteletben tartása mellett mindenki számára lehetővé tegye az ünnep méltó, nyugodt, közösségben történő megélését.
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A módosítást a munka és a magánélet egyensúlyának erősítésével, a családi és közösségi együttlét elősegítésével, valamint az ünnepi időszak nyugodtabbá tételével indokolták. A törvényjavaslat arra is kitér, hogy december 24-én az üzleteknek – a meghatározott kivételektől eltekintve – zárva kell tartaniuk, így a kereskedelemben dolgozók minél szélesebb köre is pihenhet az ünnep előtt.
A szabályozás szerint azzal, hogy december 24. munkaszüneti nap lett, nem tarthatnak nyitva az üzletek, kivéve a vendéglátóhelyeket, a szálláshelyeket, a virág- és édességüzleteket, valamint az üzemanyagtöltő állomásokat. Szintén kivételt jelentenek a közforgalmú vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtereken, illetve az üzemanyagtöltő állomásokon belül működő üzletek.
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