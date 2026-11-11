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Gazdaság

Nagy célt tűzött ki az új magyar költségvetés: Bod Péter Ákos szerint mégis komoly veszélyek leselkednek ránk

Pénzcentrum
2026. november 11. 08:27 3 perc

Megjelent az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai programja és a 2027-es költségvetés tervezete. Bár a dokumentum üdítően átlátható, és a jövő évre kitűzött 4,9 százalékos hiánycél érdemi lépés az euró 2030-as bevezetése felé, a büdzsé komoly megalkuvásokat is tartalmaz. A középtávú tervek nem elég ambiciózusak, a költségvetési lyukakat továbbra is különadókkal tömik be, a kabinet pedig több olyan káros, az Orbán-korszakból megörökölt gazdaságpolitikai intézkedést is továbbvisz, amely hosszú távon gátolhatja a hazai növekedést - írta meg a Portfolio hasábjain Bod Péter Ákos.

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Az elemző szerint hosszú idő után visszatért a normális, demokratikus mederbe a jövő évi költségvetés tervezése. A dokumentumot nem a nyári melegben, bizonytalan bázisokra építve és átláthatatlanul módosítgatva nyújtották be, hanem a hagyományoknak megfelelően az őszi parlamenti ülésszak keretében tárgyalják. Bár a kormányoldal domináns parlamenti helyzete miatt a zárószavazás kimenetele borítékolható, a részletek és a belső arányok az érdemi viták során még formálódhatnak.

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A figyelem középpontjában a komoly szakmai munkáról tanúskodó főbb makrogazdasági sarokszámok állnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos GDP-arányos hiányt egyetlen év alatt 4,9 százalékra szorítaná le. Ez a jelentős, a ciklus elejére koncentrált kiigazítás elengedhetetlen ahhoz a stratégiai célhoz, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit.

Bod Péter Ákos szerint a 2027 utáni pálya azonban már aggodalomra ad okot, mivel a tervek szerint a hiánycsökkentés üteme lelassulna, holott a jelenlegi világgazdasági környezetben a 3 százalékos maastrichti kritériumot már 2029-re teljesíteni kellene. Egy gyorsabb ütemű fiskális konszolidáció nem fojtaná meg a gazdaságot, hiszen a felszabaduló uniós források, a valutaövezeti csatlakozás hiteles ígérete és a piactorzító állami beavatkozások leépítése jelentősen ösztönözné a vállalati szféra beruházásait.

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A tervezet általános indoklása szerint a 2027-es büdzsé „az igazságosság és a fejlődés költségvetése", amelyet az új vezetés az első sortól az utolsóig maga alakított ki. A valóságban azonban a dokumentum rengeteg megörökölt kényszerpályát és elavult reflexet rejt. A bevételi oldal megtámasztása például továbbra is a jól ismert szektorális különadókkal történik. Ennél a megoldásnál európaibb és kiszámíthatóbb lett volna egy többkulcsos adórendszer bevezetése vagy az örökösödési adó méltányos újragondolása.

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Ennél is nagyobb probléma, hogy az új kormány láthatóan nem mer vagy nem akar szakítani az előző rendszer több gazdaságilag káros, de politikailag népszerű intézkedésével. A túlzottan centralizált, sokszor versenykorlátozó és a közgazdasági racionalitást nélkülöző, pusztán kommunikációs célokat szolgáló megoldások fenntartása utólagosan is legitimálja a korábbi időszak hibáit.

Ha a döntéshozók ezeket a „gyári hibás" konstrukciókat adottságként kezelik ahelyett, hogy kivezetnék őket, azzal pontosan azt a versenypiaci dinamikát fékezik, amely elengedhetetlen lenne a régiós felzárkózáshoz. Néhány hónapnyi kormányzati munka után, 2026 végén még érthető, ha egyes szakpolitikai koncepciók kevésbé kidolgozottak. Ahhoz azonban, hogy a magyar gazdaság valóban visszatérjen a fenntartható növekedési pályára, elkerülhetetlen lesz a bátor, piacpárti fordulat és a káros örökségek végleges felszámolása - összegezte Bod Péter Ákos. 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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