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Meglepő változás a magyar cégeknél: egyre jobban bíznak az AI-ban, de sokan megfeledkeznek a kontrollról
Egyre több magyar vállalat bízik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakban, azonban a cégek háromnegyedénél továbbra sincs belső szabályozás az AI használatára – derül ki a GKI Gazdaságkutató 2026-os felméréséből. Az AI-t egyáltalán nem megbízhatónak tartó vállalatok aránya egy év alatt 15-ről 4 százalékra csökkent, miközben a cégek 28 százaléka már megbízhatónak ítéli a technológia által előállított tartalmakat. A belső szabályozás elsősorban a nagyobb vállalatoknál terjedt el, de az építőiparban és a kereskedelemben is jelentős előrelépés történt.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2026-ban is elkészítette mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatását, amelyben azt vizsgálták, hogyan viszonyulnak a vállalatok az AI terjedéséhez, milyen lehetőségeket látnak benne, és milyen hatásokra számítanak a működésük kapcsán. A jelenlegi elemzés az AI megbízhatóságának vállalati megítélését, valamint az AI-használatra vonatkozó belső szabályozások alakulását vizsgálja.
A mesterséges intelligencia által generált tartalmak megbízhatóságának vállalati megítélését egy -100-tól +100-ig terjedő egyenlegindex méri. Ennek értéke 2026-ban -0,7 pont volt, szemben a 2025-ös -14,7 ponttal, ami 14 indexpontos javulást jelent. Az AI-ban egyáltalán nem bízók aránya 15%-ról 4%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan azok aránya, akik megbízhatónak tartják az AI által generált tartalmakat (4-es vagy 5-ös értékelés), 20%-ról 28%-ra emelkedett.
A vállalatméret szerinti bontás mérsékelt különbségeket mutat. A közép- és nagyvállalatok körében valamivel kedvezőbbnek tűnik az AI-tartalmak megítélése, mint a kisebb cégeknél. Ágazati bontásban az egyenlegindex az iparban -21,4 pontról -6,5 pontra, a kereskedelemben -12,1 pontról +2,5 pontra, az építőiparban pedig -28,8 pontról +5,6 pontra emelkedett. A legjelentősebb javulás az építőiparban figyelhető meg, ahol az index negatívból pozitív tartományba került. Ez arra utal, hogy az AI által generált tartalmak megbízhatóságával kapcsolatos fenntartások mindhárom ágazatban mérséklődtek.
A belső szabályozások terén is észrevehetőbb a tudatosság
Az AI megbízhatóságának javuló megítélése mellett a belső szabályozások terén is megjelenni látszik a tudatosság. A válaszadó vállalatok 25%-a rendelkezik mesterséges intelligenciára vonatkozó belső szabályozással, miközben a cégek háromnegyedénél továbbra sincs ilyen keretrendszer. Ezt részben a technológia újszerűsége és a vele kapcsolatos ismeretek korlátozottsága magyarázza.
A vállalatméret szerinti bontásban egyértelmű tendencia figyelhető meg: a nagyobb vállalatok körében magasabb az AI-ra vonatkozó belső szabályozással rendelkezők aránya. A mikrovállalatok 18%-a, a kisvállalatok 24%-a, a közép- és nagyvállalatoknak pedig 31%-a számolt be ilyen jellegű keretrendszerről.
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Az előző évhez képest az iparban, a kereskedelemben és az építőiparban is nőtt az AI-ra vonatkozó belső szabályozással rendelkező vállalatok aránya. A legnagyobb emelkedés az építőiparban figyelhető meg, ahol az arány 0%-ról 42%-ra nőtt, míg a kereskedelemben 19%-ról 30%-ra emelkedett.
Összességében az eredmények az AI vállalati megítélésének fokozatos javulására utalnak. A technológia megbízhatóságával kapcsolatos bizalom erősödik, miközben az alkalmazás tudatosabb használatának igénye is megjelenik. Ugyanakkor a belső szabályozások még nem váltak általánossá, ami arra utal, hogy a vállalatok technológiai nyitottsága egyelőre nem minden esetben jár együtt a használat intézményesült kereteinek kialakításával.
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