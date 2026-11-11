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Budapest, 2026. augusztus 3. A Zenit irodakomplexum a zuglói Bosnyák téren 2026. augusztus 3-án. A kormány eláll az épületegyüttes megvásárlásától és visszaköveteli a már kifizetett több mint 300 milliárd forint közpénzt. MTI/Szigetv
Gazdaság

Bayer-csőd: perre mehet Zugló, elutasították a 37 milliárdos kárigényt - ezt követeli a kerület a csődeljárásban

Pénzcentrum
2026. november 11. 09:02 3 perc

A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő ZVK Development Kft. stratégiailag kiemelt csődeljárásában. Rózsa András polgármester bejelentette, hogy a döntés ellen kifogással élnek, és szükség esetén perre mennek. Mindeközben a Tisza-kormány által felügyelt eljárás végén az állam akár nyomott áron is felvásárolhatja a bajba jutott projektcéget, ami kapóra jöhet az állami lakásépítési program megvalósításához.

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A vagyonfelügyelő arra hivatkozva utasította el a fővárosi kerület követelését, hogy az önkormányzat nem teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségeit, köztük a Csömöri úti gyorsvillamos kivitelezését. Rózsa András polgármester a Népszabadságnak érthetetlennek nevezte az indoklást, hangsúlyozva, hogy a villamosépítés egy utólag törölt állami projekt volt, amelyre az önkormányzatnak nem volt ráhatása, és ezzel a kivitelezést végző Bayer Construct Zrt. is tisztában volt. 

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Zugló jelentős tételekből álló kárigényében egyebek mellett egy meg nem épült, 400 férőhelyes P+R parkolót, 30 ezer négyzetméternyi közintézményi területet, különféle infrastrukturális fejlesztéseket, valamint húsz évre számított, kieső építményadó-bevételt követelnek. A képviselő-testület felhatalmazása alapján a kerület jogi útra tereli az ügyet, amennyiben a vagyonfelügyelő fenntartja elutasító döntését.

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A konfliktus abból fakad, hogy az MNV idén nyáron egyoldalúan elállt a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy szerződésszegés miatt visszakövetelik az előző kormány által kifizetett 314 milliárd forintos vételárelőleget. Válaszul a projekt hivatalos gazdája, a ZVK Development Kft. csődeljárást kért maga ellen, amivel átmeneti fizetési moratóriumot és védelmet szerzett a hitelezőkkel szemben.

A jelenlegi kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette az ügyet, a lebonyolítást pedig az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-re bízta. Az eljárásban döntő szerepe van a vagyonfelügyelőnek, aki csődegyezséget köthet, vagy a cég vagyonelemeit egy új társaságba szervezheti át. Ez a megoldás komoly állami érdekeket szolgálhat, mivel a Bayer cégcsoport kiterjedt építőipari kapacitásait és infrastruktúráját jól tudnák hasznosítani a Wekerle Lakásépítési Programban.

Ha nem születik egyezség, a csődeljárást követő felszámolási eljárás során az állam élhet elővásárlási jogával. A vételár valószínűleg rendkívül alacsony lenne, hiszen a hitelezői követelések, a félkész beruházások és a folyamatban lévő perek – köztük a XIV. kerület tervezett jogi lépései – drasztikusan csökkentik a projekt értékét.

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Bár Vitézy Dávid beruházási miniszter korábban bejelentette egy 40 milliárd forintos bankgarancia lehívását is, a legcélravezetőbb kiutat a vagyon állami tulajdonba vétele jelentheti. Ezzel a lépéssel a kormány nemcsak az állami lakásprogramhoz szükséges uniós források felhasználási határidejét tudná tartani, hanem a lakóparkok vásárlóit is kártalaníthatná, megelőzve ezzel egy komolyabb társadalmi elégedetlenséget.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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