A Nemzeti Választási Iroda átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján.
Bayer-csőd: perre mehet Zugló, elutasították a 37 milliárdos kárigényt - ezt követeli a kerület a csődeljárásban
A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő ZVK Development Kft. stratégiailag kiemelt csődeljárásában. Rózsa András polgármester bejelentette, hogy a döntés ellen kifogással élnek, és szükség esetén perre mennek. Mindeközben a Tisza-kormány által felügyelt eljárás végén az állam akár nyomott áron is felvásárolhatja a bajba jutott projektcéget, ami kapóra jöhet az állami lakásépítési program megvalósításához.
A vagyonfelügyelő arra hivatkozva utasította el a fővárosi kerület követelését, hogy az önkormányzat nem teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségeit, köztük a Csömöri úti gyorsvillamos kivitelezését. Rózsa András polgármester a Népszabadságnak érthetetlennek nevezte az indoklást, hangsúlyozva, hogy a villamosépítés egy utólag törölt állami projekt volt, amelyre az önkormányzatnak nem volt ráhatása, és ezzel a kivitelezést végző Bayer Construct Zrt. is tisztában volt.
Zugló jelentős tételekből álló kárigényében egyebek mellett egy meg nem épült, 400 férőhelyes P+R parkolót, 30 ezer négyzetméternyi közintézményi területet, különféle infrastrukturális fejlesztéseket, valamint húsz évre számított, kieső építményadó-bevételt követelnek. A képviselő-testület felhatalmazása alapján a kerület jogi útra tereli az ügyet, amennyiben a vagyonfelügyelő fenntartja elutasító döntését.
A konfliktus abból fakad, hogy az MNV idén nyáron egyoldalúan elállt a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy szerződésszegés miatt visszakövetelik az előző kormány által kifizetett 314 milliárd forintos vételárelőleget. Válaszul a projekt hivatalos gazdája, a ZVK Development Kft. csődeljárást kért maga ellen, amivel átmeneti fizetési moratóriumot és védelmet szerzett a hitelezőkkel szemben.
A jelenlegi kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette az ügyet, a lebonyolítást pedig az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-re bízta. Az eljárásban döntő szerepe van a vagyonfelügyelőnek, aki csődegyezséget köthet, vagy a cég vagyonelemeit egy új társaságba szervezheti át. Ez a megoldás komoly állami érdekeket szolgálhat, mivel a Bayer cégcsoport kiterjedt építőipari kapacitásait és infrastruktúráját jól tudnák hasznosítani a Wekerle Lakásépítési Programban.
Ha nem születik egyezség, a csődeljárást követő felszámolási eljárás során az állam élhet elővásárlási jogával. A vételár valószínűleg rendkívül alacsony lenne, hiszen a hitelezői követelések, a félkész beruházások és a folyamatban lévő perek – köztük a XIV. kerület tervezett jogi lépései – drasztikusan csökkentik a projekt értékét.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár Vitézy Dávid beruházási miniszter korábban bejelentette egy 40 milliárd forintos bankgarancia lehívását is, a legcélravezetőbb kiutat a vagyon állami tulajdonba vétele jelentheti. Ezzel a lépéssel a kormány nemcsak az állami lakásprogramhoz szükséges uniós források felhasználási határidejét tudná tartani, hanem a lakóparkok vásárlóit is kártalaníthatná, megelőzve ezzel egy komolyabb társadalmi elégedetlenséget.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Meglepő változás a magyar cégeknél: egyre jobban bíznak az AI-ban, de sokan megfeledkeznek a kontrollról
Egyre több magyar vállalat bízik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakban, azonban a cégek háromnegyedénél továbbra sincs belső szabályozás az AI használatára
Új helyzetet teremthet a vagyonadó: egészen más szerepbe kerülhetnek a milliárdos családok feleségei
A tervezett vagyonadó miatt átalakulhat a családi vagyonok tulajdonosi megosztása, a nők döntési szerepe is erősödhet.
A hétfői meredek emelkedés után korrigált az OTP árfolyama kedden, a bankpapír az amerikai inflációs jelentés után került lejtőre és húzta le a BUX-ot.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Letartóztathatják Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és három társát, miután a hatóságok bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őket.
Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben
Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe.
Osztrák nyugdíjast rabolt el egy magyar férfi: 3 napig egy kisbuszban kínozta, hogy pénzt csaljon ki tőle
Leütötte, megkötözte és egy kisbusz rakterébe zárta áldozatát, akit még a szabadon engedése után is megfenyegetett.
Súlyos rongálás történt a Keletiben: két Railjet étkezőkocsiját is feltörték, utasok százai jártak rosszul
Két nemzetközi vonat sem tudott időben elindulni, miután ismeretlenek feltörték az étkezőkocsikat és az utasterekben is kárt tettek.
Még nincs vége az áremelkedésnek: az elemzők szerint több tényező is felfelé hajthatja az inflációt 2027-ben.
A nemzetközi üzemanyagárak miatt nőtt az infláció, de a kormányzati várakozásokon egyelőre nem változtatnak.
A kereskedők szerint a friss inflációs adatok már nem indokolják az árrésstop fenntartását, minden további hét károkat okoz.
Új főigazgatót nevezett ki Magyar Péter a titkosszolgálati csúcsszerv élére, a megbízatás november 10-én lép életbe.
Közel 8 százalékot zuhant a gáz ára, de Európa gáztartalékai aggasztóan alacsony szinten vannak.
Tényleg 9 milliárd volt Seszták Miklós széfjében? Elkészült a szakvélmény, újabb vizsgálatot kezdeményez az NVVH
A védelem sérelmezi, hogy a nyomozást árnyaló dokumentum már a döntés előtt rendelkezésre állt, mégsem vették figyelembe.
Emelkedéssel nyithat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Olcsóbb lett az élelmiszerek többsége, de a benzin, a taxi és több szolgáltatás ára tovább emelkedett.
Hatalmas menetelésben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
A dollár és az euró is kevesebbe került reggelre, a forint pedig novemberben és az év egészében is erősödött.
Október 23-ra ígérték az egyhavi jutalmat, de novemberben még mindig nem kapták meg a pénzt az érintett vízügyesek.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.