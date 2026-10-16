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Az Európai Unió zászlaja előtt különböző pozíciókban egymásra rakott euróérmék. Pénzügy, üzlet és gazdaság – koncepció.
Gazdaság

Ez az euróbevezetés ára: búcsút mondhatnak a magyar dolgozók a nagy béremeléseknek

Pénzcentrum
2026. október 16. 07:35

Magyarország esetleges eurócsatlakozása gyökeres változást követel meg a bérpolitikában, hiszen el kell búcsúznunk az elmúlt éveket jellemző, kétszámjegyű béremelésektől. Bár a munkavállalók a látszólagos, ám inflációt gerjesztő magas bérnövekedést preferálják, a közös valuta bevezetéséhez elengedhetetlen az árfolyam-stabilitás és az alacsony infláció. Ehhez a fizetések emelkedését hozzá kell igazítani a valós termelékenységnövekedéshez, ami a jövőben legfeljebb egyszámjegyű, kiszámítható bérdinamikát tesz lehetővé, közölte a Portfolio.

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Az elmúlt években megszokottá váltak a tíz százalék feletti átlag- és minimálbér-emelések, és jelenleg is zajlanak a tárgyalások a jövő évre tervezett 14 százalékos növelésről. A dolgozók hajlamosak az úgynevezett pénzillúzió csapdájába esni, vagyis pozitívan élik meg a magas nominális fizetésemelést még akkor is, ha azt az infláció valójában felemészti. Ezt a helyzetet jobban elfogadják, mintha az árak és a bérek egyaránt stagnálnának. Ezt a pszichológiai tényezőt a gazdaságpolitika az elmúlt időszakban ki is használta, amikor a termelékenység javulását messze meghaladó béremeléseket szorított rá a vállalatokra.

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Ennek a stratégiának azonban súlyos ára volt. Mivel a fizetések sokkal gyorsabban nőttek, mint az egy foglalkoztatottra jutó valós teljesítmény, a magyar egységnyi munkaerőköltség 2019 és 2024 között közel hatvan százalékkal ugrott meg, ami durván a háromszorosa az uniós átlagnak. A versenyképesség romlását sokáig a forint folyamatos gyengülése fedte el, de ez nem jelentett fenntartható megoldást. Hiába nőttek látványosan a hazai bérek, az inflációs többlet és a gyenge árfolyam miatt a reálbérek vásárlóértéke tavalyra az európai rangsor legvégére csúszott vissza.

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Ha Magyarország be akarja vezetni az eurót, ehhez a modellhez nem lehet visszatérni. A csatlakozás egyik legszigorúbb feltétele a tartósan alacsony infláció, amelyet lehetetlen fenntartani, ha a vállalatok a drasztikus béremelések miatti többletköltségeiket áremelésekkel hárítják át a fogyasztókra. Ráadásul az euróövezeti belépést megelőző kétéves felkészülési időszak, vagyis az ERM–2 árfolyam-rendszerben való részvétel megköveteli az árfolyam stabilitását, így a forint további gyengítésével már nem lehet kompenzálni a gazdasági egyensúlytalanságokat.

A jövőben tehát a bérek emelkedése nem szakadhat el a termelékenység bővülésétől. Ahhoz, hogy a fizetések stabil árak és árfolyam mellett tartósan tíz százalékkal nőjenek, nagyjából nyolc százalékos termelékenységi ugrásra lenne szükség. Ilyen ütemű fejlődésre Magyarországon korábban nem volt példa, és a hozzánk hasonló, közepes jövedelmű gazdaságok esetében ez irreális elvárás.

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A hazai termelékenység az elmúlt években átlagosan csupán egy-két százalékkal javult. A gazdasági növekedés extenzív forrásai mára kimerültek, a foglalkoztatottsági szintet alig lehet tovább növelni. Bár van tér a termelékenység javítására – például a képzettségi szint emelésével –, jó esetben is csak három-négy százalékos bővülés érhető el. Ez az ütem pedig stabil árak mellett legfeljebb hat százalék körüli éves béremelést tesz lehetővé. A sikeres eurócsatlakozás és a tartós gazdasági felzárkózás érdekében a döntéshozóknak és a gazdasági szereplőknek is el kell fogadniuk ezt az új, józanabb bérpályát.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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