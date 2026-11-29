Kétsávos közúti felüljáró épül a szigetszentmiklósi Mű úton, amely kiváltja a ráckevei HÉV egyik legforgalmasabb, állandó torlódásokat okozó szintbeli kereszteződését. A beruházás uniós forrásokból valósul meg, a kivitelezés pedig 2028-ban indulhat el.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán jelentette be a régóta halogatott fejlesztés újraindítását. A Szigetszentmiklós és Szigethalom közötti átjáró jelenleg komoly szűk keresztmetszetet jelent a közúti és a kötöttpályás közlekedésben egyaránt.

Bár egy korábbi felújítás már megszüntette a HÉV-szerelvényekre vonatkozó 30 kilométer/órás sebességkorlátozást, a miniszter hangsúlyozta, hogy a sorompók lezárása miatti rendszeres dugók végleges felszámolásához elengedhetetlen egy különszintű kereszteződés megépítése.

A H6-os ráckevei HÉV korszerűsítésének előkészítése éveken át állt, és a korábbi tervezési szerződést is felbontották. A rendelkezésre álló európai uniós források azonban most lehetővé teszik a projekt folytatását, amely a HÉV-pálya megújítását és a kapcsolódó közúti beruházásokat is magában foglalja.

A vágányok felett átívelő új felüljáró mellett szervizutakat és körforgalmú csomópontokat is kialakítanak, hogy a környező utcák forgalma biztonságosabb és rendezettebb legyen. A projektet szorosan összehangolják a Szigetszentmiklós-Gyártelep térségébe tervezett új közlekedési csomóponttal is. Itt P+R parkolót létesítenek, akadálymentesítik a megállókat, valamint jelentősen megkönnyítik az átszállást a HÉV és az autóbuszok között.

A fejlesztés átfogó célja a közúti torlódások csökkentése, a kötöttpályás közlekedés megbízhatóságának javítása, valamint a térség közlekedésbiztonságának növelése. Az új felüljáró megvalósításához szükséges engedélyek már rendelkezésre állnak, így a kivitelező sikeres közbeszerzési kiválasztását követően, 2028-ban megkezdődhet az építkezés.

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Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA