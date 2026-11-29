Jelentősen megnőtt a tűzifa iránti kereslet, ezért egyes erdészeteknél és bizonyos fafajták esetében akár hosszabb várakozási idővel is számolniuk kell a vásárlóknak.
Új IKEA nyílhat a közeljövőben, sok magyar vásárló örülhet a fejleményeknek: már toborozzák az első dolgozókat
Újabb egységgel bővítheti horvátországi jelenlétét az IKEA, ezúttal a magyar határhoz közeli Eszéken. A svéd bútorlánc ugyanis álláshirdetést tett közzé, amelyben kifejezetten a szlavóniai nagyvárosba keres munkatársat. A hirdetés több érdekes részletet is elárul a lehetséges új üzletről, amely a baranyai vásárlók számára is fontos lehet. Egyelőre azonban nem tudni biztosan, pontosan milyen egységet tervez a vállalat.
Az IKEA Eszéken meghirdetett álláslehetősége azonnal találgatásokat indított el Horvátországban. A svéd bútoráruházlánc ugyanis eddig elsősorban átvételi lehetőséget biztosított a városban, most viszont egy újabb típusú egység megjelenése is szóba került - írja a bama.hu.
Az eszéki SiB hírportál beszámolója szerint a vállalat egy úgynevezett értékesítési központba keres munkatársat, határozatlan idejű szerződéssel, heti 40 órás munkavégzésre. A pozícióhoz kapcsolódó feladatok és az álláshirdetésben szereplő részletek alapján úgy tűnik, hogy az IKEA a jelenleginél szélesebb szolgáltatást kínáló egységet hozhat létre a városban.
A fejlemény a magyar vásárlókat is érintheti, hiszen Eszék Pécstől nagyjából egyórányi autóútra található. A horvátországi terjeszkedés így a Baranyában élők számára is új lehetőségeket teremthet.
Nem hagyományos IKEA-áruház épülhet a határ közelében
A jelenlegi információk alapján azonban nem érdemes egy hatalmas, hagyományos IKEA-áruházra számítani. A horvát sajtó szerint sokkal valószínűbb, hogy a svéd vállalat egy tervezőstúdiót nyit Eszéken, amely a már Pécsen is működő egységhez hasonlíthat.
A baranyai megyeszékhelyen 2023 szeptembere óta működik IKEA-tervezőstúdió, amely az országban Debrecen után másodikként nyílt meg. Az ilyen üzletek kínálata jóval szűkebb egy hagyományos bútoráruházénál, a hangsúly ugyanis elsősorban a lakberendezési tanácsadáson és a tervezésen van.
A vásárlók többek között konyhájuk és hálószobájuk berendezéséhez kaphatnak segítséget, a kiválasztott termékek megrendelését pedig helyben is elindíthatják.
A horvát értesülések szerint az új eszéki egység egy már meglévő nagy bevásárlóközpontban kaphat helyet, tehát külön új épület felhúzására sem feltétlenül lenne szükség.
Horvátországban jelenleg egyetlen teljes értékű IKEA-áruház működik, mégpedig Zágrábban. Eszéken 2018 óta van jelen a vállalat, ott azonban eddig elsősorban a webáruházban megrendelt termékek átvételére volt lehetőség.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az álláshirdetésből érdekes részletek derültek ki
Az IKEA által meghirdetett pozíció feladatköre arra utal, hogy az új egység akár a hagyományos tervezőstúdióknál szélesebb szolgáltatást is nyújthat.
A leendő munkatárs feladatai közé tartozna a vásárlók tájékoztatása, a termékek bemutatása, az eladótér rendben tartása, az árufeltöltés, a pénztárkezelés és az áruátvétel is. Az álláshirdetés az élelmiszer-kínálat gondozását szintén megemlíti, ami további kérdéseket vet fel az egység pontos profiljával kapcsolatban.
A targoncavezetői engedély külön előnyt jelenthet a jelentkezők számára. A meghirdetett állásra a jelentkezési határidő pénteken jár le.
A felsorolt feladatok alapján tehát nem kizárt, hogy az eszéki egység a pécsi tervezőstúdiónál valamivel összetettebb működésű lesz.
A vállalat egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy pontosan milyen fejlesztést tervez Eszéken. A horvát sajtó megkeresésére az IKEA annyit közölt, hogy folyamatosan vizsgálják, miként tudnák közelebb vinni termékeiket és szolgáltatásaikat a vásárlókhoz, és hosszú távon gondolkodnak a terjeszkedésben.
A konkrét eszéki terveket tehát nem erősítették meg, de nem is cáfolták. A magyar határ közelében megjelenő új IKEA-egység mindenesetre a pécsi és környékbeli vásárlók számára is érdekes fejlemény lehet. Ha valóban tervezőstúdió nyílik Eszéken, az újabb lehetőséget jelenthet azoknak, akik Horvátország felé is szívesen intézik a lakberendezéssel kapcsolatos vásárlásaikat.
Tiltott csomagot próbáltak bejuttatni egy látogató a pálhalmai börtönbe: 97 tabletta, mobiltelefon is előkerült
Kilencvenhét tablettát és egy mobiltelefont próbált becsempészni egy rabnak a testvére a pálhalmai börtönbe egy látogatás során.
Ritkán látni ilyet a Balatonnál: az egész tó megbillent, 65 centimétert változott a vízszint a két végén
A viharos szél hatására jelentősen elmozdult a tó víztömege, Keszthely és Siófok között pedig 65 centiméteres vízálláskülönbséget mértek.
Egyre nagyobb a baj, sorra telnek meg a hajléktalanszállók Pesten, vidéken: van, ahol százan zsúfolódnak 71 férőhelyre
A hideg idő beköszöntével országszerte egyre nagyobb nyomás nehezedik a hajléktalanellátó intézményekre, több városban már most szinte minden férőhely foglalt.
Péntek reggel elbontották a siófoki szállodasor keleti oldalánál húzódó kerítést, így egy évtizedek óta elzárt balatoni partszakasz vált újra szabadon látogathatóvá.
Íme dédanyáink titkos téli varázsorvossága: mindössze két összetevőből készül ez a házi különlegesség
Elsőre talán furcsának tűnik a méz és a fokhagyma párosítása, pedig régi házi praktika, amelyet most a fermentálás hívei is újra felfedeztek.
Bíróság elé áll a fiatal magyar lókereskedő: durván átverte a milliós tételben vásároló külföldi nőt
Díjlovaglásra alkalmas lovakat ígért egy dél-koreai vevőnek, de egészen más állatokat szállított le neki.
Így készül a klasszikus hálaadási pulykavacsora: itt vannak a legfinomabb amerikai receptek, ennyibe kerülnek az ünnepi fogások
Hogyan készül az amerikai hálaadási pulykavacsora? Bevált receptek, hagyományos köretek, praktikus tanácsok és 2026-os árak egy hálaadási vacsorához.
Ezen a festői zalai településen él a legendás színész-rendező, Verebes István: 20 évig vágyott erre a vidéki otthonra
Nem véletlenül választotta Zalát otthonának Verebes István: ebben a gyönyörű göcseji városrészben él a színész-rendező.
Óriási világító karácsonyi gömb, Mikulás-kisvonat és gesztenyés hétvégék: ilyen lesz a 2026-os advent Szolnokon
A hagyományos gyertyagyújtások mellett zenés és kulturális programok, gesztenyés hétvégék, Mikulás-kisvonat is lesz adventkor Szolnokon.
A víz visszahúzódásával furcsa, mély gödrök bukkantak elő egy gödöllői horgásztó medrében. A horgászok azóta is találgatják, vajon pontyok vagy harcsák túrhatták ki a tófeneket.
Cáfolta a Magyar Cukor Zrt. kaposvári gyárának esetleges bezárására vonatkozó információkat a tulajdonos Agrana csoport szerdán az MTI megkeresésére.
Nem csak a vásár miatt lesz érdemes Székesfehérvárra menni: mutatjuk a 2026-os advent legjobb programjait
Ünnepi díszbe öltözött belvárossal, karácsonyi vásárral, koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Fehérvári Advent idei rendezvénysorozata.
Rejtélyes barna képződmény jelent meg a Balatonban: egészen mást találtak a kutatók, mint amire számítottak
November 11-én, a Tihanyi-félsziget mentén végzett mintavételezés során figyeltek fel a kutatók a szokatlan képződményre.
Brutálisan megdrágulhat a parkolás: 40 százalékos emelés és hét új fizetős utca jöhet ebben a vidéki nagyvárosban
A tervek szerint a legnagyobb drágulás a jelenleg legolcsóbb parkolási zónában jönne, ahol akár 40 százalékkal is többet kérhetnek az autósoktól Veszprémben.
Méregdrága lehet idén a karácsonyfa: megkezdődött a kitermelés Zalában, ennyit kérhetnek a fenyőkért
Megkezdődött a karácsonyfának szánt fenyők kivágása Zalában, a termelők már készülnek az ünnepi rohamra.
Itt a legújabb wellnes őrület, 6+1 top Balaton-parti mobil szauna: ahol a forró szeánsz után jöhet a jeges csobbanás
Megnéztük, hol lehet belevágni a forró-hideg balatoni szaunás kalandba: mutatunk 7 különleges helyet, és azt is, mennyibe kerül a téli tóparti kikapcsolódás.
Hévíz ismét szeretne beleszólást kapni a világhírű Tófürdő működtetésébe, ezért a helyi és térségi aláírásgyűjtés után már online is várják a támogatásokat.
Veszélybe került Szombathely egyik legértékesebb fája: 41,5 millió forintra becsülték, mégis az építkezés útjában áll a 103 éves gesztenye
Egy több mint százéves vadgesztenyefa megmentéséért küzd egy család Szombathely herényi városrészében.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.