Újabb egységgel bővítheti horvátországi jelenlétét az IKEA, ezúttal a magyar határhoz közeli Eszéken. A svéd bútorlánc ugyanis álláshirdetést tett közzé, amelyben kifejezetten a szlavóniai nagyvárosba keres munkatársat. A hirdetés több érdekes részletet is elárul a lehetséges új üzletről, amely a baranyai vásárlók számára is fontos lehet. Egyelőre azonban nem tudni biztosan, pontosan milyen egységet tervez a vállalat.

Az IKEA Eszéken meghirdetett álláslehetősége azonnal találgatásokat indított el Horvátországban. A svéd bútoráruházlánc ugyanis eddig elsősorban átvételi lehetőséget biztosított a városban, most viszont egy újabb típusú egység megjelenése is szóba került - írja a bama.hu.

Az eszéki SiB hírportál beszámolója szerint a vállalat egy úgynevezett értékesítési központba keres munkatársat, határozatlan idejű szerződéssel, heti 40 órás munkavégzésre. A pozícióhoz kapcsolódó feladatok és az álláshirdetésben szereplő részletek alapján úgy tűnik, hogy az IKEA a jelenleginél szélesebb szolgáltatást kínáló egységet hozhat létre a városban.

A fejlemény a magyar vásárlókat is érintheti, hiszen Eszék Pécstől nagyjából egyórányi autóútra található. A horvátországi terjeszkedés így a Baranyában élők számára is új lehetőségeket teremthet.

Nem hagyományos IKEA-áruház épülhet a határ közelében

A jelenlegi információk alapján azonban nem érdemes egy hatalmas, hagyományos IKEA-áruházra számítani. A horvát sajtó szerint sokkal valószínűbb, hogy a svéd vállalat egy tervezőstúdiót nyit Eszéken, amely a már Pécsen is működő egységhez hasonlíthat.

A baranyai megyeszékhelyen 2023 szeptembere óta működik IKEA-tervezőstúdió, amely az országban Debrecen után másodikként nyílt meg. Az ilyen üzletek kínálata jóval szűkebb egy hagyományos bútoráruházénál, a hangsúly ugyanis elsősorban a lakberendezési tanácsadáson és a tervezésen van.

A vásárlók többek között konyhájuk és hálószobájuk berendezéséhez kaphatnak segítséget, a kiválasztott termékek megrendelését pedig helyben is elindíthatják.

A horvát értesülések szerint az új eszéki egység egy már meglévő nagy bevásárlóközpontban kaphat helyet, tehát külön új épület felhúzására sem feltétlenül lenne szükség.

Horvátországban jelenleg egyetlen teljes értékű IKEA-áruház működik, mégpedig Zágrábban. Eszéken 2018 óta van jelen a vállalat, ott azonban eddig elsősorban a webáruházban megrendelt termékek átvételére volt lehetőség.

Az álláshirdetésből érdekes részletek derültek ki

Az IKEA által meghirdetett pozíció feladatköre arra utal, hogy az új egység akár a hagyományos tervezőstúdióknál szélesebb szolgáltatást is nyújthat.

A leendő munkatárs feladatai közé tartozna a vásárlók tájékoztatása, a termékek bemutatása, az eladótér rendben tartása, az árufeltöltés, a pénztárkezelés és az áruátvétel is. Az álláshirdetés az élelmiszer-kínálat gondozását szintén megemlíti, ami további kérdéseket vet fel az egység pontos profiljával kapcsolatban.

A targoncavezetői engedély külön előnyt jelenthet a jelentkezők számára. A meghirdetett állásra a jelentkezési határidő pénteken jár le.

A felsorolt feladatok alapján tehát nem kizárt, hogy az eszéki egység a pécsi tervezőstúdiónál valamivel összetettebb működésű lesz.

A vállalat egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy pontosan milyen fejlesztést tervez Eszéken. A horvát sajtó megkeresésére az IKEA annyit közölt, hogy folyamatosan vizsgálják, miként tudnák közelebb vinni termékeiket és szolgáltatásaikat a vásárlókhoz, és hosszú távon gondolkodnak a terjeszkedésben.

A konkrét eszéki terveket tehát nem erősítették meg, de nem is cáfolták. A magyar határ közelében megjelenő új IKEA-egység mindenesetre a pécsi és környékbeli vásárlók számára is érdekes fejlemény lehet. Ha valóban tervezőstúdió nyílik Eszéken, az újabb lehetőséget jelenthet azoknak, akik Horvátország felé is szívesen intézik a lakberendezéssel kapcsolatos vásárlásaikat.