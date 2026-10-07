Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a bankszektort sújtó különadók mielőbbi csökkentését és kivezetését sürgette a Portfolio 2026-os Budapest Economic Forum konferenciáján. Kiemelte, hogy az euró bevezetése rövid távon bevételkiesést okoz a pénzintézeteknek, hosszú távon azonban elengedhetetlen a gazdasági felzárkózáshoz. Bár a jelenlegi adóterhek és a makrogazdasági kihívások nehezítik a szektor helyzetét, az OTP továbbra is Európa egyik legstabilabb és legmagasabbra értékelt bankja.

A globális gazdaságot jelenleg az Egyesült Államok és Kína versengése, valamint egy állandósult válságállapot határozza meg, amelyben a politikai érdekek felülírják a gazdasági ésszerűséget. Magyarországon az új kormány a korábbi három és fél éves stagnálás után némi növekedést tapasztalhatott, hiszen 2026 első félévében 1,7 százalékkal bővült a hazai gazdaság.

Ezt a növekedést azonban szinte kizárólag a fogyasztás hajtja, miközben a beruházások és az export továbbra is gyengélkednek. Az iparban a debreceni BMW-gyár indulása mellett az adhat okot az optimizmusra, hogy a német vállalatok hatékonysági okokból egyre több kapacitást telepítenek át az alacsonyabb bérköltségű országokba, amiből Magyarország is profitálhat. A vállalati szektor ugyanakkor továbbra is óvatos, és a piactorzító intézkedések kivezetésére vár.

A várható euróbevezetésre az ország hosszú távú felzárkózásának eszközeként kell tekinteni. Noha a közös valuta önmagában nem oldja meg a strukturális problémákat, rákényszeríti az országot a gazdasági fegyelemre. A kormány azonban döntési kényszerben van, mivel a jelenlegi szabályozási környezet nehezen egyeztethető össze a piacbarát euróövezettel. A befektetői bizalom fenntartásához kiszámítható költségvetési politikára és hiteles konvergenciaprogramra van szükség. A 2029-es hiánycél eléréséhez további 1,4 százalékpontos kiigazítás indokolt, ellenkező esetben állampapír-eladási hullám és hozamemelkedés indulhat meg.

Ahhoz, hogy a pénzintézetek hatékonyan támogathassák a gazdaságot, elengedhetetlen a kiszámítható működési környezet. A magyar bankok versenyképességét rontó terhek európai viszonylatban is kiemelkedően magasak, hiszen 2010 és 2026 között a szektor összesített elvonása meghaladta az 5200 milliárd forintot. Idén a bankok már több adót fizetnek, mint amennyi a teljes hazai társaságiadó-bevétel. A különadókat csökkenteni kell, és konkrét ütemtervet kell kidolgozni a kivezetésükre. Erre már csak azért is szükség van, mert az euró bevezetése nyomás alá helyezi a bankok jövedelmezőségét, mivel szűkülnek a kamatmarzsok, kiesnek a devizaváltási jutalékok, és erősödik a nemzetközi verseny. Ezek a tényezők a költséghatékonyság drasztikus növelésére kényszerítik a szektor szereplőit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kedvezőtlen hazai feltételek ellenére az OTP Bankcsoport eredményei stabilak. Az eurózóna súlya a bankcsoport működésében az elmúlt évtizedben 6 százalékról 41 százalékra emelkedett, a balti Luminor felvásárlásával pedig ez az arány tovább nő. Ezzel párhuzamosan az oroszországi jelenlét felülvizsgálata még az idei év végéig lezárul. Az OTP tőkearányos megtérülése eléri a 21 százalékot, részvényei pedig a legmagasabban értékelt európai bankpapírok közé tartoznak, ami világosan tükrözi a piac bizalmát a bankcsoport hosszú távú kilátásaiban.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA