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Eldőlt az euró sorsa Magyarországon? Fontos üzenetet küldött az MNB, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. október 6. 13:36

Kedd délelőtt a forint teljesített a legjobban a közép-kelet-európai devizák közül, az euró jegyzése 366 alá süllyedt. A magyar fizetőeszközt a javuló nemzetközi hangulat, az alacsonyabb energiaárak és az euróbevezetésről szóló jegybanki üzenetek is támogatták. A román lej eközben visszaadott hétfői erősödéséből, a brit fontnál pedig komoly gyengülési kockázatokra figyelmeztetett a Morgan Stanley.

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A forint kedd délelőtt 0,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, a jegyzés 365,90-ig süllyedt. Ezzel a magyar deviza felülteljesítette régiós társait. A lengyel zloty 0,2 százalékos erősödéssel 4,3740-es euróárfolyamig jutott, a cseh korona lényegében változatlanul, 24,4520 körül mozgott. A román lej ugyanakkor 0,2 százalékkal gyengült, egy euróért 5,3520 lejt kellett adni.

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A hazai devizapiacon reggel még nem látszott határozott irány. Az euró árfolyama 367 közelében oldalazott, a dolláré pedig a 327–328-as sáv felső része felé emelkedett. A délelőtt folyamán azonban javult a nemzetközi befektetői hangulat, gyengülni kezdett a dollár, és csökkentek a francia, illetve a brit államkötvényhozamok. A francia tízéves hozam ezt megelőzően az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak miatt 18 éves csúcsra emelkedett.

A keddi forinterősödés a hétfő délutáni korrekciót követte. Hétfő délelőtt a dollár jegyzése még 330-ig emelkedett, amire legutóbb áprilisban volt példa, estére azonban 327,3 közelébe tért vissza. Az euró árfolyama a hétfő délelőtti 368,3-ról a nap végére a 367,0–367,6 közötti sávba süllyedt.

Az euróbevezetésről szóló üzenetek is segítették a forintot

A forintot az alacsonyabb energiaárak mellett az euróövezeti csatlakozásról szóló jegybanki megszólalások is támogatták. Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke kedden arról beszélt, hogy ha a kormány középtávú gazdasági felzárkózási terve sikeres és hiteles lesz, Magyarországnak nem érdemes halogatnia az ERM II.-be való belépést. Ez az euró bevezetését megelőző árfolyam-mechanizmus, amelyben a részt vevő ország devizáját meghatározott sávban tartják az euróhoz képest.

A magyar fizetőeszköz idei régiós felülteljesítését az uniós forrásokról szóló megállapodás és a kormány euróövezeti csatlakozási vállalása is segítette.

A nemzetközi környezet hétfőn még kedvezőtlenebb volt. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedő energiaárak és az amerikai szolgáltatószektor tartós árnyomása erősítették a Federal Reserve további kamatemeléseire vonatkozó várakozásokat. A dollárindex egyéves csúcsa közelébe került, az euró pedig 17 hónapos mélypontra, 1,1161 dollárig gyengült. Az európai devizát a francia költségvetési viták és a spanyol politikai bizonytalanság is nyomás alatt tartotta.

A hitelminősítés megerősítése sem oldja meg Románia gondjait

A lej keddi gyengülésével részben visszaadta a hétfői nyereségét, amelyet Románia befektetésre ajánlott hitelminősítésének megerősítése hozott. Az S&P október 2-án változatlanul BBB-/A-3 szinten hagyta az ország hosszú és rövid távú államadós-besorolását, a kilátás azonban negatív maradt.

A hitelminősítő szerint a kormányalakítás elhúzódása ellenére a 2026-os költségvetési kiigazítás a tervezett pályán maradt. Ugyanakkor az államháztartási és külső egyensúly romlása, a jelentős külső finanszírozási igény és a külföldi befektetők magas aránya az államadósság tulajdonosai között érzékennyé teszi az országot a kamatok és a befektetői bizalom változásaira.

A Commerzbank elemzői szerint a döntés átmenetileg segítheti a román jegybankot az árfolyam stabilizálásában, de nem ellensúlyozhatja tartósan a politikai döntésképtelenséget, a magas inflációt és az egyensúlyi problémákat.

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A lej a múlt héten történelmi mélypontra, 5,39-es euróárfolyamig gyengült. A politikai válság rendezésére hétfő este újabb kísérlet indult, amikor Nicușor Dan államfő Luca Niculescu diplomatát jelölte miniszterelnöknek. Öt hónapon belül ez már a negyedik próbálkozás a válság lezárására.

Lengyelországban eközben megkezdődött a jegybank monetáris tanácsának kétnapos ülése. Az elemzők a szerdai döntésen nem számítanak kamatváltozásra. Csehországban a szeptemberi éves infláció a vártnál kissé magasabbra, 2,5 százalékra emelkedett, de az adat nem váltott ki érdemi elmozdulást a korona árfolyamában.

A font gyengülésére számít a Morgan Stanley

A brit devizánál az október 28-i költségvetés jelenthet fontos kockázatot. A Morgan Stanley szerint a piac túlságosan nyugodtan várja a bejelentést, ezért a bank a font gyengülésére építő, úgynevezett short pozíció felvételét javasolja. Az elemzőház a kedden délelőtt jelzett 1,3220 dolláros szintről 1,2850 dollárig tartó esést tart lehetségesnek, ami mintegy 2,8 százalékos leértékelődést jelentene.

A költségvetés bemutatásának napján a brit költségvetési felügyeleti hivatal, az OBR is közzéteszi új gazdasági és államháztartási előrejelzését. A Morgan Stanley szerint több középtávú döntés még nyitott, miközben az adóemelések politikai és gazdasági mozgástere szűk.

Az államháztartási adatok is növelik a bizonytalanságot. A brit közszféra augusztusi nettó hitelfelvétele 18,3 milliárd font volt, 3,5 milliárddal meghaladva az OBR várakozását. Az áprilistól augusztusig tartó időszak hiánya 77,3 milliárd fontra rúgott, ami 8,1 milliárddal volt magasabb az előrejelzésnél. A közszféra nettó adóssága augusztus végén a GDP 93,8 százalékát tette ki.

A font kilátásait a kamatvárakozások is befolyásolják. A Bank of England szeptemberben 3,75 százalékon tartotta az alapkamatot, de a kilenc döntéshozóból hárman negyed százalékpontos emelést támogattak. A költségvetésig így az államháztartási hitelesség mellett az inflációs kockázatok is meghatározóak lehetnek a brit deviza piacán.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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