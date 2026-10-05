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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Hitel

Euróbevezetés Magyarországon: brutális löketet adhatna a gazdaságnak, ha végre elindulnának a tárgyalások

Pénzcentrum
2026. október 5. 11:28

Bár a tavaszi parlamenti választások után szárnyalt a forint és a hazai kötvénypiac, a harmadik negyedévre megfordult a trend, mivel a romló nemzetközi hangulat és a dollár erősödése miatt a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült. Éves szinten azonban még így is felülteljesítette a régiós devizákat. Az év utolsó hónapjaiban a hamarosan bemutatandó 2027-es költségvetés sarokszámai, az euróbevezetési tárgyalások esetleges megkezdése, valamint az év végi hitelminősítői döntések határozhatják meg a hazai eszközök árfolyamának alakulását - áll a Portfolio elemzésében.

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A tavaszi választásokat megelőző felfokozott várakozások, majd a Tisza Párt áprilisi kétharmados győzelme a világ egyik legjobban teljesítő devizájává tették a forintot. Ez a lendület nagyjából június végéig tartott ki, a nyár második felében azonban az árfolyam érezhetően gyengülni kezdett. A harmadik negyedévben a magyar fizetőeszköz már egyértelműen alulteljesítővé vált, hiszen közel 4 százalékos gyengülésénél világviszonylatban is csak maroknyi deviza zárt rosszabb időszakot.

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A fordulat mögött belső és külső tényezők egyaránt meghúzódtak. Belföldön természetes piaci reakcióként sok befektető realizálta a korábbi erősödésen elért nyereségét, és lezárta pozícióit. Emellett a nyári aszály miatt a hamarosan megjelenő harmadik negyedéves GDP-adat is lefelé mutató kockázatokat hordoz.

A nemzetközi piacon a közel-keleti konfliktus kiéleződése miatt a befektetők tartósan magas energiaárakat kezdtek árazni, ami felerősítette az inflációs félelmeket. Ez szigorításra, illetve kamatemelésre késztette az amerikai és az európai jegybankot is, a piaci szereplők pedig a biztonságos menedéknek számító dollár felé fordultak. Az amerikai deviza jelentős erősödése hagyományosan kedvezőtlen a kockázatosabb, feltörekvő piaci eszközök, így a forint számára is.

A harmadik negyedéves gyengülés ellenére az év egészét nézve nincs ok az aggodalomra, ugyanis a forint jelenleg nagyjából az év eleji nyitószintjén áll. Egy negyedév alatt ugyan elveszítette az első félévben felhalmozott nyereségét, ám ezzel együtt is jelentősen felülteljesíti a régiós versenytársakat. A román lej idén eddig több mint 9, a lengyel zloty 8,3, de még a stabilnak tartott cseh korona is több mint 5 százalékot veszített értékéből. Egyértelmű, hogy a tavaszi rali nélkül a jelenlegi ellenszélben a magyar deviza is sokkal rosszabb helyzetben lenne.

Hasonló ívet írt le a magyar állampapírpiac is. A választások után meredeken eső hozamok a nyár eleji mélyponthoz képest 70-80 bázisponttal korrigáltak felfelé, a 10 éves referenciahozam 5 százalékról 5,7 százalékra emelkedett. Ez a mozgás azonban teljes egészében a globális hozamemelkedés számlájára írható, a hazai papírok relatív pozíciója nem romlott a nemzetközi piacon. Európai viszonylatban továbbra is Magyarország az egyetlen állam, ahol az év eleje óta összességében csökkentek a hozamok.

Mivel a nemzetközi környezet egyelőre feszült marad, a forint újbóli erősödése és a hozamok csökkenése az év utolsó negyedévében leginkább a küszöbön álló belföldi fejleményektől várható. A kormány októberre ígérte a 2027-es költségvetés bemutatását. A piacok a 2026-os 7,5 százalékos hiány után abban bíznak, hogy a jövő évi deficitcél 5 százalék alá csökken, ami azonnal növelné a kockázati étvágyat.

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További komoly lendületet adhatna, ha a kormány hivatalosan is megkezdené a tárgyalásokat az euróbevezetés előszobájának számító ERM II árfolyamrendszerbe történő belépésről. Egy ilyen bejelentés megerősítené az ország elköteleződését, újraindíthatná a tavaszi konvergenciasztorit, és a magyar hozamokat a 4–4,5 százalékos régiós eurózónás szintek felé mozdíthatná el.

Ezek a lépések a hitelminősítők november végén és december elején esedékes felülvizsgálataira is kulcsfontosságú hatással lennének.

Egy hiteles középtávú fiskális pálya és az euróbevezetési szándék hivatalossá válása elegendő lehetne ahhoz, hogy a jelenlegi negatív kilátást stabilra javítsák, végleg eltávolítva Magyarországot a befektetésre nem ajánlott kategória széléről. A piacok bizalmát jelzi, hogy a kötvénypiac már jelenleg is kedvezőbben árazza a magyar adósságot, mint amit a hivatalos hitelminősítői besorolás indokolna.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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