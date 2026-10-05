Elképesztő adatok láttak napvilágot: több mint 5200 milliárdos hiánynál jár a magyar állam

Hétfő délelőtt 368 forint körül jegyezték az eurót, miközben a közös deviza a dollárral szemben 17 hónapos mélypontra esett az ázsiai kereskedésben. A nemzetközi piacokat az európai költségvetési kockázatok és a további amerikai kamatemelések lehetősége foglalkoztatja. Itthon a friss államháztartási adatok mellett a heti inflációs jelentés, a gazdaságpolitikai megszólalások és a jövő évi költségvetés tervezete kerülhet a befektetők figyelmének középpontjába. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Nagyobb elmozdulás nélkül telt a hétfő délelőtt a forint piacán, az euró árfolyama a reggeli 368,3-ról késő délelőttre 368 közelébe került. A dollárt reggel 329 forinton jegyezték. A magyar deviza így egyelőre stabil maradt az euróval szemben, miután pénteken az árfolyam még a 370-es szintet közelítette.

Nyomás alá került az euró

Az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben 1,1161 dollárig gyengült, ami 2025 májusa óta a legalacsonyabb szint volt. Napon belüli vesztesége elérte a 0,8 százalékot. A közös deviza a svájci frankkal szemben mintegy 0,4, a font ellenében 0,3, a japán jennel szemben pedig 0,6 százalékkal esett a reggeli adatok szerint.

A gyengülés hátterében részben az európai politikai és fiskális bizonytalanság állt. A francia tízéves állampapír hozama pénteken közel 4,9 százalékra, az euró bevezetése óta nem látott magasságba emelkedett. A német állampapírokhoz viszonyított hozamfelár több mint egy évtizedes csúcsot ért el. A piaci hangulatot a spanyol előrehozott választások lehetőségéről szóló hírek is rontották.

A dollár erősödését eközben a szigorú amerikai kamatvárakozások fűtötték. A piac a Fed szeptemberi kamatemelése után további három szigorítással számol az infláció letörése érdekében. Az euró kilátásairól ugyanakkor megoszlanak az elemzői vélemények: a JPMorgan stratégái további térvesztést valószínűsítenek, míg a Commerzbank szerint korlátozhatja az esést, hogy a kötvénypiaci feszültség egyelőre nem terjedt át a német állampapírokra.

Japánban is jelentős hozamemelkedés ment végbe. A harmincéves államkötvény hozama hétfőn rekordot jelentő 4,235 százalékra ugrott a növekvő adósságkibocsátással és a közel-keleti konfliktus inflációs hatásaival kapcsolatos aggodalmak közepette.

Nehéz negyedév után vár új lendületre a forint

A hétfői nyugalom gyengébb időszakot követett a magyar deviza piacán. A forint harmadik negyedéves, közel 4 százalékos esésével a régióban is alulteljesítővé vált, és korábbi felértékelődésének nagy részét elveszítette.

A fordulatban a dollár erősödése, a közel-keleti háború nyomán megugró energiapiaci kockázatok és a korábbi nyereségek befektetői profitrealizálása is szerepet játszott. A magyar gazdaság energiaár-érzékenysége mellett az aszály harmadik negyedéves GDP-növekedésre gyakorolt negatív hatása is bizonytalanságot szül.

A magyar kötvénypiacon szintén megtorpant a tavaszi kedvező korrekció. A tízéves referenciahozam a nyár eleji, 5 százalék körüli mélypontról 5,7 százalék közelébe emelkedett. A hosszú hozamok 0,7–0,8 százalékpontos növekedése ugyanakkor a nemzetközi hozamkörnyezet emelkedésével esett egybe, így a magyar állampapírok relatív prémiuma nem romlott érdemben: a tízéves magyar hozam továbbra is a lengyel benchmark alatt maradt.

Kisebb szeptemberi hiány, magas kilenchavi deficit

A hétfőn megjelent előzetes adatok szerint szeptemberben 92,8 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere. Ez 210,4 milliárd forintos javulás az egy évvel korábbihoz képest, az első kilenc hónap kumulált deficitje azonban így is 5261,9 milliárd forintra hízott.

A szeptemberi javuláshoz átmeneti tényezők is hozzájárultak: a rezsitámogatásra fordított összeg például 154 milliárd forinttal maradt el a tavaly szeptemberitől, részben a kifizetések eltérő ütemezése miatt. Az első kilenc hónap kamatkiadásai 726 milliárd forinttal csökkentek éves bázison.

Az összesített hiányt jelentősen felduzzasztotta az uniós helyreállítási források felhasználásához kapcsolódó, augusztusi 2186,9 milliárd forintos költségvetési előfinanszírozás. E tétel nélkül a kilenchavi deficit 3075 milliárd forintot tett volna ki, ami 253,7 milliárddal alacsonyabb a bázisidőszakinál.

Az idei pénzforgalmi hiányterv 7110 milliárd forint, a kormány uniós módszertan szerinti, GDP-arányos ESA-deficitcélja pedig 7,5 százalék. Ennél kedvezőbb egyenleget vár a Fitch és az MNB: előbbi 6,4, utóbbi 6,9 százalékos hiánnyal kalkulál.

A piaci szereplők számára azonban már a 2027-es költségvetés lehet a valódi zsinórmérték. Az októberre ígért törvényjavaslatban egy 5 százalék alatti hiánycél kedvező fogadtatásra találhatna. A hazai eszközöket az euróbevezetés előkészítéséről szóló hiteles roadmap is támogathatná: ennek egyik mérföldköve lehetne az ERM–2 árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozás feltételrendszeréről szóló egyeztetések megkezdése.

Japánban a kormány igyekszik hűteni a kedélyeket

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában a kötvénypiac stabilizálását, az államkötvény-kibocsátás kordában tartását és a piaci anomáliákra adott gyors fellépést ígért. A szigetország államadóssága a GDP mintegy kétszeresére rúg, miközben a jegybanki kamatemelések és az eszközvásárlások visszavágása érdemben drágítják az adósságszolgálatot.

A bizonytalanságot fokozza a 2027 áprilisától tervezett, élelmiszereket érintő kétéves adócsökkentés, amelynek forrásoldala egyelőre nem tisztázott. A tokiói kabinet közlése szerint a kibocsátási volument a jövőbeli adóbevételekhez, a kamatkörnyezethez és a másodpiaci kereslethez igazítják majd.

Sűrű makroadatdömping jön a héten

Kedden publikálja a KSH az augusztusi ipari és kiskereskedelmi adatokat, miközben Kurali Zoltán MNB-alelnök az euróbevezetés lehetséges forgatókönyveiről tart előadást. Szerdán lát napvilágot a szeptemberi inflációs adat, valamint megszólal Kármán András pénzügyminiszter is, akinek expozéját a formálódó büdzsé miatt kíséri kiemelt befektetői figyelem.

Nemzetközi téren szerdán a Fed, csütörtökön az EKB legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve nyújthat iránymutatást a monetáris pálya alakulásáról. Október 8–9-én Isztambulban csúcstalálkozót tartanak a vezető jegybankárok: az inflációs folyamatokról és a globális konjunktúráról szóló tanácskozáson a magyar jegybankelnök mellett Christopher Waller Fed-kormányzó és Andrew Bailey, a Bank of England elnöke is részt vesz.