Sötét hónapok várhatnak Európára: az EKB vészforgatókönyve rémisztő adatokat jelez előre

A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartósan magasan maradó energiaárak súlyos gazdasági válsággal fenyegetik Európát. Az Európai Központi Bank legfrissebb előrejelzései szerint az elhúzódó krízis technikai recessziót és hat százalék fölötti inflációt hozhat az eurózónában. Ráadásul az energiapiacok normalizálódása egy azonnali békekötés esetén is hónapokat venne igénybe, írta meg a Portfolio.

A negyedik hete tartó iráni konfliktus következtében a világ egyre mélyülő energiaválsággal néz szembe. A gazdasági szereplők már most érzékelik a meredeken emelkedő üzemanyagárakat. Az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek drágulása, valamint az infláció másodkörös hatásainak megjelenése a bérekben azonban még csak ezután várható.

Az Európai Központi Bank (EKB) frissített előrejelzése szerint az eurózóna idei gazdasági növekedése a korábban várt 1,2 százalékról 0,9 százalékra lassulhat, míg az átlagos infláció 2,6 százalékra emelkedhet. Ez az alapforgatókönyv azonban a jelenlegi helyzetben meglehetősen optimista feltételezéseken alapul.

Mivel a konfliktus elhúzódása esetén ezek a számok könnyen meghaladottá válhatnak, a jegybank két pesszimistább eshetőséget is kidolgozott. A "kedvezőtlen" forgatókönyv a nagyjából jelenlegi szinten tetőző olaj- és emelkedő gázárakkal számol. Ez egy negyedéven át tartó gazdasági visszaesést, valamint 2026 végére 4,2 százalék körül tetőző inflációt hozna.

A "súlyos" forgatókönyv már 150 dollárt közelítő olajárral és tartósan magas gázárral kalkulál. Ez technikai recessziót és jelentős részvénypiaci esést vetít előre, miközben az infláció 6,3 százalékig gyorsulhat, és csak 2028-ra térhet vissza a 2 százalékos jegybanki célhoz. Ennek megvalósulása az eurózóna 2026-os növekedésének felét, a 2027-esnek pedig a harmadát emészthetné fel. A magasabb energia- és élelmiszerárak csökkentik a háztartások reáljövedelmét, a növekvő munkanélküliség pedig érezhetően visszafogja a fogyasztást.

A drasztikus gazdasági kilátásokat a nyers fizikai valóság indokolja. A Hormuzi-szoroson áthaladó kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalom (LNG) hetek alatt a korábbi tizedére esett vissza. Emellett az öböl menti országok energiatermelő infrastruktúrája olyan súlyos károkat szenvedett, amelyek helyreállítása akár évekig is eltarthat. A konfliktus miatt a globális kőolajkitermelés tíz százalékkal csökkent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges béketárgyalásokról szóló, egyelőre ellentmondásos hírek némi reményre adhatnak okot, a jelenlegi helyzetkép alapján az EKB súlyos forgatókönyve tűnik a legvalószínűbb kimenetelnek.

Az iparági elemzések rámutatnak, hogy ha a felek azonnal meg is állapodnának a harcok beszüntetéséről, a piacok normalizálódása akkor is legalább további négy hónapot venne igénybe. A leállított finomítók újraindítása, az elterelt hajózási útvonalak helyreállítása, valamint az egekbe szökő háborús biztosítási felárak konszolidációja mind hosszú heteket, hónapokat igényel. Bár a gazdasági következmények pontos mértéke napról napra változhat, egy jelentős inflációs és növekedési sokk már elkerülhetetlennek látszik.

