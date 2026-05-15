A kínai elektromosautó-gyártók, köztük a BYD és az Xpeng, aktívan keresik a lehetőséget alacsony kapacitáskihasználtságú európai autógyárak felvásárlására.
Trump váratlan bejelentést tett: Kína is beszállna az iráni konfliktus rendezésébe
Donald Trump szerint Kína is szerepet vállalna az iráni konfliktus rendezésében. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy Hszi Csin-ping támogatja a Hormuzi-szoros megnyitását és a háborús helyzet lezárását. A két vezető közben jelentős gazdasági megállapodásokról is egyeztetett Pekingben.
A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez - nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, amikor beszámolt Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott első tárgyalásáról.
Az elnök a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról.
Donald Trump hozzátette, hogy pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától.
Az amerikai elnök a csúcstalálkozó gazdasági eredményeivel kapcsolatban arról számolt be, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti beszerzési forrástól.
Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ül.
