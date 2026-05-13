Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Támogatja a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megszüntetését a Magyar Nemzeti Cirkusz. Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával. A cirkuszigazgató arra is emlékeztetett, hogy társulatuk már évekkel ezelőtt kivonta vadállatait az aktív műsorokból.

A Magyar Nemzeti Cirkusz támogatja Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős miniszterének bejelentését, miszerint megszűnik a vadállatok cirkuszi szerepeltetése. Ifj. Richter József cirkuszigazgató szerint a döntés a nemzetközi állatvédelmi irányelvekhez való igazodást és a felelős, előremutató gondolkodást jelzi.

Ifj. Richter József 2022-ben hozott döntést arról, hogy a cirkusz vadállatait kivonja az aktív cirkuszi munkából. A döntés nyomán alapította meg a Richter Safari Parkot, ahol új otthont biztosított a cirkusz egykori vadállatainak. Nagykőrösön, az autós szafari park területén fajspecifikus és egyedi szükségleteiknek megfelelő körülmények között élnek tovább a munkából kivont cirkuszi vadállatok. A parkban azóta is folyamatosan zajlik az állatok befogadása és gondozása, biztosítva számukra a méltó életkörülményeket és a szakértői ellátást.

A Magyar Nemzeti Cirkusz üdvözli, hogy az újonnan megalakult kormány döntésével megakadályozza a külföldi utazó cirkuszok Magyarországra érkezését és vadállatokkal való fellépését – ez a lépés ugyanis nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi cirkuszművészet és állatvédelem szempontjából is jelentős előrelépés.

A Magyar Nemzeti Cirkusz továbbá egyetért a miniszter kijelentésével, miszerint „állati fellépők nélkül nincs cirkusz”, így azon fajok, amelyek jól tűrik a cirkuszi körülményeket - lovak, háziállatok, tevefélék, papagájok - számukra megfelelő körülményeket biztosítva láthatóak a porondon.

A jelenleg Magyarországon még cirkuszi porondon fellépő Szandra, indiai elefánt kapcsán Ifj. Richter József elmondta: „A Richter Safari Park nagy örömmel fogadja be Szandrát, és biztosít számára megfelelő elhelyezést, amint az állat jelenlegi gondviselői ezt lehetővé teszik és együttműködnek a folyamatban.”