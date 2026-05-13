2026. május 13. szerda Szervác, Imola
11 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
szép felvétel egy cirkuszi sátor színes zászlókkal sötét háttér előtt
Gazdaság

Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Pénzcentrum
2026. május 13. 21:51

Támogatja a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megszüntetését a Magyar Nemzeti Cirkusz. Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával. A cirkuszigazgató arra is emlékeztetett, hogy társulatuk már évekkel ezelőtt kivonta vadállatait az aktív műsorokból.

A Magyar Nemzeti Cirkusz támogatja Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős miniszterének bejelentését, miszerint megszűnik a vadállatok cirkuszi szerepeltetése. Ifj. Richter József cirkuszigazgató szerint a döntés a nemzetközi állatvédelmi irányelvekhez való igazodást és a felelős, előremutató gondolkodást jelzi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ifj. Richter József 2022-ben hozott döntést arról, hogy a cirkusz vadállatait kivonja az aktív cirkuszi munkából. A döntés nyomán alapította meg a Richter Safari Parkot, ahol új otthont biztosított a cirkusz egykori vadállatainak. Nagykőrösön, az autós szafari park területén fajspecifikus és egyedi szükségleteiknek megfelelő körülmények között élnek tovább a munkából kivont cirkuszi vadállatok. A parkban azóta is folyamatosan zajlik az állatok befogadása és gondozása, biztosítva számukra a méltó életkörülményeket és a szakértői ellátást.

Kapcsolódó cikkeink:

A Magyar Nemzeti Cirkusz üdvözli, hogy az újonnan megalakult kormány döntésével megakadályozza a külföldi utazó cirkuszok Magyarországra érkezését és vadállatokkal való fellépését – ez a lépés ugyanis nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi cirkuszművészet és állatvédelem szempontjából is jelentős előrelépés.

A Magyar Nemzeti Cirkusz továbbá egyetért a miniszter kijelentésével, miszerint „állati fellépők nélkül nincs cirkusz”, így azon fajok, amelyek jól tűrik a cirkuszi körülményeket - lovak, háziállatok, tevefélék, papagájok - számukra megfelelő körülményeket biztosítva láthatóak a porondon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jelenleg Magyarországon még cirkuszi porondon fellépő Szandra, indiai elefánt kapcsán Ifj. Richter József elmondta: „A Richter Safari Park nagy örömmel fogadja be Szandrát, és biztosít számára megfelelő elhelyezést, amint az állat jelenlegi gondviselői ezt lehetővé teszik és együttműködnek a folyamatban.”
Címlapkép: Getty Images
#kormány #magyarország #állatkert #belföld #gazdaság #szabályozás #állat #állatvédelem #betiltás #tiltás #miniszter #állatok #cirkusz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:51
21:27
21:05
20:59
20:36
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 13. 16:40
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 13. 21:19
Felmondott Élő Gábor, a hirado.hu főszerkesztője
Egy éven át sem volt a főszerkesztői poszton az állami média internetes portáljánál.
Holdblog  |  2026. május 13. 09:16
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
2026. május 13.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
2
3 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
3
1 hete
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
4
10 órája
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
5
1 hete
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Medián
nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 21:05
A Skandináv lottó nyerőszámai a 20. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 19:00
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
Agrárszektor  |  2026. május 13. 20:28
Kifakadtak a termelők: összeomlott a helyi piac az import miatt
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm