Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Irán engedélyezi az áthaladást a Hormuzi-szoroson, de keményen megszűri, kik mehetnek

2026. március 25. 09:52

Tovább éleződött az iráni fegyveres konfliktus szerda hajnalban. Miközben az izraeli hadsereg légitámadásokat hajtott végre Teherán ellen, Irán Izraelt és több Perzsa-öböl menti országot is célba vett. Ezzel párhuzamosan az iráni vezetés közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem ellenséges hajók áthaladását a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson. Ezt azonban szigorú feltételekhez köti - írta meg a 24.hu.

Az izraeli légierő szerda hajnali csapásai során helyi beszámolók szerint városszerte robbanások rázták meg az iráni fővárost. Teherán keleti részén több lakóház és egy iskola is találatot kapott. A károk pontos mértékéről és az esetleges áldozatokról azonban egyelőre nincsenek hivatalos információk.

Ezzel egy időben Irán több fronton is támadást indított. Egy iráni drón eltalált egy üzemanyagtartályt a kuvaiti nemzetközi repülőtéren. A csapás hatalmas tüzet okozott, de személyi sérülés szerencsére nem történt. Szaúd-Arábia keleti része felé öt pilóta nélküli repülőgépet indítottak, ám ezeket a szaúdi légvédelem sikeresen megsemmisítette. Izrael déli és középső területeit, köztük Ejlat városát három hullámban támadták ballisztikus rakétákkal. Az izraeli légvédelem azonban mindet elfogta, még mielőtt célba értek volna.

A katonai akciókkal párhuzamosan Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) küldött hivatalos közleményében pontosította a Hormuzi-szoroson való áthaladás szabályait. A teheráni vezetés kikötötte, hogy a tengerszorost csak azok a nem ellenséges hajók használhatják biztonságosan, amelyek nem vesznek részt és nem is támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót. További feltételként szabták meg az iráni biztonsági előírások maradéktalan betartását, valamint a helyi hatóságokkal való együttműködést.

A bejelentés kiemelt jelentőségű, mivel a Hormuzi-szoros a globális gazdaság egyik legfőbb ütőere. A világ napi olaj- és földgázszállítmányainak mintegy húsz százaléka halad át ezen a keskeny tengeri folyosón.
