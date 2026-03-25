Az amerikai elnök szerint Irán tárgyalni akar, miközben a katonai csapások után súlyos veszteségeket szenvedett.
Irán engedélyezi az áthaladást a Hormuzi-szoroson, de keményen megszűri, kik mehetnek
Tovább éleződött az iráni fegyveres konfliktus szerda hajnalban. Miközben az izraeli hadsereg légitámadásokat hajtott végre Teherán ellen, Irán Izraelt és több Perzsa-öböl menti országot is célba vett. Ezzel párhuzamosan az iráni vezetés közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem ellenséges hajók áthaladását a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson. Ezt azonban szigorú feltételekhez köti - írta meg a 24.hu.
Az izraeli légierő szerda hajnali csapásai során helyi beszámolók szerint városszerte robbanások rázták meg az iráni fővárost. Teherán keleti részén több lakóház és egy iskola is találatot kapott. A károk pontos mértékéről és az esetleges áldozatokról azonban egyelőre nincsenek hivatalos információk.
Ezzel egy időben Irán több fronton is támadást indított. Egy iráni drón eltalált egy üzemanyagtartályt a kuvaiti nemzetközi repülőtéren. A csapás hatalmas tüzet okozott, de személyi sérülés szerencsére nem történt. Szaúd-Arábia keleti része felé öt pilóta nélküli repülőgépet indítottak, ám ezeket a szaúdi légvédelem sikeresen megsemmisítette. Izrael déli és középső területeit, köztük Ejlat városát három hullámban támadták ballisztikus rakétákkal. Az izraeli légvédelem azonban mindet elfogta, még mielőtt célba értek volna.
A katonai akciókkal párhuzamosan Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) küldött hivatalos közleményében pontosította a Hormuzi-szoroson való áthaladás szabályait. A teheráni vezetés kikötötte, hogy a tengerszorost csak azok a nem ellenséges hajók használhatják biztonságosan, amelyek nem vesznek részt és nem is támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót. További feltételként szabták meg az iráni biztonsági előírások maradéktalan betartását, valamint a helyi hatóságokkal való együttműködést.
A bejelentés kiemelt jelentőségű, mivel a Hormuzi-szoros a globális gazdaság egyik legfőbb ütőere. A világ napi olaj- és földgázszállítmányainak mintegy húsz százaléka halad át ezen a keskeny tengeri folyosón.
Olyan helyen kezdődtek ma választások Európában, ami Donald Trumpnak is életbevágó: egy nem várt eredmény mindent boríthat
A kormányfő ezzel arra a geopolitikai nyomásra utalt, amelyet Washington gyakorol a sarkvidéki szigetre.
Vészhelyzet Európa legnagyobb atomerőművében: elvesztette a fő áramellátását, egyetlen vezetéken lóg a biztonság
Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik.
Komoly figyelmeztetést küldött az európai jegybank: rejtett csapda fenyegetheti a teljes pénzügyi rendszert
Az Európai Központi Bank (EKB) kettős vizsgálatot indított a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása érdekében.
Egyre merészebb az orosz hadsereg: fényes nappal támadtak az ukrán nagyvárosra - ez már a lengyel határhoz is irtó közel van
A több mint 700 ezer lakosú Lviv Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa.
Oroszország nagyszabású rakéta- és dróncsapást mért Ukrajnára, erre válaszul Lengyelországban és Romániában is riasztották a NATO vadászgépeit.
A Citadel Securities szerint a befektetők veszélyesen alábecsülik az iráni háború gazdasági következményeit.
Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött Ausztrália és az Európai Unió Canberrában. A felek a védelmi együttműködés erősítéséről is döntöttek.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026-ban több mint 40 országban tartanak választásokat, de a nemzetközi figyelem három országra összpontosul
Megszólalt az Európai Központi Bank vezetője a Magyarországon lefoglalt ukrán pénzekről: nem kertelt, a következmények súlyosak
Bár az Európai Bizottság már megkapta az ukrán jegybank levelét, a testület egyelőre nem reagált nyilvánosan a magyar hatóságok fellépésére.
Nagyon komoly fordulat a háborúban: kész a mesterterv, ettől az országtól területeket csatolhatnak el
Becalél Szmotrics izraeli pénzügyminiszter nyílt területi követeléssel állt elő. Kijelentette, hogy Izraelnek a libanoni Litáni folyóig kellene kitolnia az északi határát.
Bebizonyosodott, hogy Teherán az eddig vélt kétezer kilométernél jóval nagyobb hatótávolságú, akár Európát is elérő rakétákkal rendelkezik.
Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le.
Irán megerősítette továbbá, hogy álláspontjuk továbbra is teljesen változatlan maradt.
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
A hat hónapra szóló válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.
Trump brutális megtorlásától félnek a NATO-országok: a lépés mégis Zelenszkijnek és Ukrajnának fájna a legjobban
Több uniós diplomata szerint az európai kormányok attól tartanak, hogy Trump megtorlásként megvonja a Kijevnek nyújtott maradék amerikai segítséget.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
urópa egyre kevésbé hajlandó automatikusan követni az amerikai külpolitikai döntéseket.
Óriási meglepetést hozott az urnáknál a generációs szakadék: ezen a helyen durván máshogy szavaztak a fiatalok, mint a nyugdíjasok
A Rajna-vidék–pfalzi tartományi választás előzetes eredményei a CDU győzelmét és az SPD visszaesését mutatják.
Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún
A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.
