Közel-keleti háború: a világ már a legrosszabbra készül az olajárak kapcsán - nagyon fájni fog, ha ezt meglépi Irán

Totális háborúvá fajult a közel-keleti konfliktus: Irán a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget, Izrael pedig az iszlám köztársaság megsemmisítését ígéri. Eközben folyamatosak az amerikai és izraeli légicsapások az iráni, iraki, valamint libanoni célpontok ellen - tudósított az Al Jazeera.

Teherán bejelentette, hogy teljesen lezárja a Hormuzi-szorost, amennyiben az Egyesült Államok iráni erőműveket támad. Irán emellett a térség energetikai és vízügyi infrastruktúrája elleni megtorló csapásokkal is fenyegetőzik. A tengerszoros a globális olajszállítás egyik legfontosabb útvonala, teljes lezárása rendkívül súlyos következményekkel járna a világgazdaságra nézve.

Az iráni fenyegetés ugyanakkor nem minden szereplőt érint egyformán: Teherán közölte, hogy a japán hajók továbbra is zavartalanul áthaladhatnak a szoroson. Ez a szelektív tengeri zárlat egyelőre kiszámíthatatlanná teszi a helyzet energiapiaci hatásait, az olajárak azonban már most is jelentősen emelkedtek.

Piaci elemzők szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén a kőolaj hordónkénti ára akár a 150-200 dolláros szintet is elérheti.

Közben a konfliktus egyre tovább gyűrűzik a régióban. Az izraeli fegyveres erők felrobbantották a dél-libanoni Kaszimijja-hidat, amelyet Joseph Aoun libanoni elnök egy esetleges szárazföldi invázió előkészítésének nevezett. Bagdadban az Iránnal szövetséges Népi Mozgósítási Erők (PMF) főhadiszállását érték légicsapások. Erre azt követően került sor, hogy a bagdadi nemzetközi repülőtéren támadás ért egy amerikai diplomatát és egy logisztikai központot.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti energetikai infrastruktúrában esett károk miatt a válság gazdasági hatásai hosszú távon érezhetők maradnak. A régió helyzetének normalizálódása így a vártnál lényegesen több időt vehet majd igénybe.