2026. május 14. csütörtök Bonifác
21 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. március 10.Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett
Gazdaság

Fájdalmas lépést sürgetnek a legismertebb hazai szakemberek: hatalmas árat fizethetünk, ha marad a rögzített benzinár

Pénzcentrum
2026. május 14. 11:01

Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez több ismert közgazdász és szakember. Az aláírók a védett üzemanyagár mielőbbi megszüntetését, a jövedéki adó visszaemelését és célzott szociális kompenzáció bevezetését sürgetik, mert szerintük a jelenlegi rendszer hosszabb távon súlyos gazdasági problémákat okozhat.

A levélben arra kérik a minisztert, hogy tájékoztassa a lakosságot: a mesterségesen alacsonyan tartott üzemanyagárak fenntartása belátható időn belül tovább ronthatja a gazdasági helyzetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közgazdászok szerint a védett ár egyik legnagyobb problémája, hogy növeli az üzemanyag-fogyasztást egy olyan időszakban, amikor éppen csökkenteni kellene azt. Arra hivatkoznak, hogy az Európai Bizottság, a Nemzetközi Energia Ügynökség és a Nemzetközi Valutaalap is óva inti a kormányokat az olyan intézkedésektől, amelyek ösztönzik az energiafogyasztást a közel-keleti konfliktus és az emelkedő olajárak idején.

Az aláírók között szerepel többek között Csanádi Mária, Mellár Tamás és Inotai András is. Szerintük a mesterségesen leszorított árak azt az érzetet keltik, mintha a globális energiaválság hatásai kívül tarthatók lennének Magyarországon.

Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást
Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az import jelentős része leállt, mert a rögzített alacsony nagykereskedelmi ár mellett nem éri meg külföldről üzemanyagot behozni. Emiatt szerintük ismét benzinkútbezárások jöhetnek, ahogy az 2022-ben is történt.

Pogátsa Zoltán közgazdász szerint az ártámogatás elsősorban a magasabb jövedelműeket segíti, mivel a leggazdagabb háztartások jóval több üzemanyagot fogyasztanak, mint a legszegényebbek. Úgy véli, a védett ár megszüntetéséből és a jövedéki adó visszaemeléséből származó többletbevételt inkább szociális támogatásokra kellene fordítani.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bejelentést tett az üzemanyagárakról Magyar Péter: ez hangzott el a kormányülésen
EZ IS ÉRDEKELHET
Bejelentést tett az üzemanyagárakról Magyar Péter: ez hangzott el a kormányülésen
Szerda délután Ópusztaszeren tartott kormányülést első ízben Magyar Péter kormánya.

A levél szerint az üzemanyagárak reálértéken alig változtak az elmúlt harminc évben, miközben az átlagkeresetek jelentősen emelkedtek. A szakértők környezetvédelmi szempontból is károsnak tartják az ártámogatást, mert az alacsonyabb árak növelik a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

Úgy látják, a védett ár csak rövid távon jelent könnyebbséget, hosszabb távon azonban hiányt, későbbi áremelkedést és jelentős költségvetési bevételkiesést okozhat.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#kormány #benzinkút #támogatás #üzemanyag #gazdaság #jövedéki adó #benzinár #szociális támogatás #üzemanyagár #energiaválság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:14
11:01
10:45
10:29
10:23
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 13. 16:40
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 14. 10:26
Lapunk bejelentése alapján ismét milliókra bírságolta a Médiatanács a közmédiát
Súlyos jogsértést állapított meg a Médiatanács az állami médiánál: a hatóság szerint a Duna Médiaszo...
Bankmonitor  |  2026. május 14. 10:07
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők...
Holdblog  |  2026. május 13. 09:16
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
2026. május 13.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
2
3 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
3
1 hete
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
4
23 órája
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
5
1 hete
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
PÉNZÜGYI KISOKOS
GIRO Bankkártya Rt.
a legnagyobb magyar bankközi bankkártya-szolgáltató. Ez a társaság üzemelteti azt az ATM hálózatot, melyben a magyar kártyabirtokosok bármelyik tagbank automatájából elérik saját bankjuk engedélyező központját, s így készpénzhez juthatnak

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 10:03
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 07:05
Váratlan fordulat a kormánynál: elvették a paksi bővítést a külügytől, elképesztő hatalmat kapott több tárcavezető
Agrárszektor  |  2026. május 14. 10:31
Amikor a műtrágya drága, a talaj végre szóhoz jut
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!