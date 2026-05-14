A lengyel piacvezető, a PKO BP ("a lengyel OTP") az elemzői várakozásokat felülmúlva növelte nyereségét az év első negyedévében.
Fájdalmas lépést sürgetnek a legismertebb hazai szakemberek: hatalmas árat fizethetünk, ha marad a rögzített benzinár
Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez több ismert közgazdász és szakember. Az aláírók a védett üzemanyagár mielőbbi megszüntetését, a jövedéki adó visszaemelését és célzott szociális kompenzáció bevezetését sürgetik, mert szerintük a jelenlegi rendszer hosszabb távon súlyos gazdasági problémákat okozhat.
A levélben arra kérik a minisztert, hogy tájékoztassa a lakosságot: a mesterségesen alacsonyan tartott üzemanyagárak fenntartása belátható időn belül tovább ronthatja a gazdasági helyzetet.
A közgazdászok szerint a védett ár egyik legnagyobb problémája, hogy növeli az üzemanyag-fogyasztást egy olyan időszakban, amikor éppen csökkenteni kellene azt. Arra hivatkoznak, hogy az Európai Bizottság, a Nemzetközi Energia Ügynökség és a Nemzetközi Valutaalap is óva inti a kormányokat az olyan intézkedésektől, amelyek ösztönzik az energiafogyasztást a közel-keleti konfliktus és az emelkedő olajárak idején.
Az aláírók között szerepel többek között Csanádi Mária, Mellár Tamás és Inotai András is. Szerintük a mesterségesen leszorított árak azt az érzetet keltik, mintha a globális energiaválság hatásai kívül tarthatók lennének Magyarországon.
A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az import jelentős része leállt, mert a rögzített alacsony nagykereskedelmi ár mellett nem éri meg külföldről üzemanyagot behozni. Emiatt szerintük ismét benzinkútbezárások jöhetnek, ahogy az 2022-ben is történt.
Pogátsa Zoltán közgazdász szerint az ártámogatás elsősorban a magasabb jövedelműeket segíti, mivel a leggazdagabb háztartások jóval több üzemanyagot fogyasztanak, mint a legszegényebbek. Úgy véli, a védett ár megszüntetéséből és a jövedéki adó visszaemeléséből származó többletbevételt inkább szociális támogatásokra kellene fordítani.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A levél szerint az üzemanyagárak reálértéken alig változtak az elmúlt harminc évben, miközben az átlagkeresetek jelentősen emelkedtek. A szakértők környezetvédelmi szempontból is károsnak tartják az ártámogatást, mert az alacsonyabb árak növelik a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.
Úgy látják, a védett ár csak rövid távon jelent könnyebbséget, hosszabb távon azonban hiányt, későbbi áremelkedést és jelentős költségvetési bevételkiesést okozhat.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.
A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.
Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató
Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával.
A korábban az Audi számára is kulcsfontosságú reptér értéke meghaladhatja a 10 millió eurót.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Szerda délután Ópusztaszeren tartott kormányülést első ízben Magyar Péter kormánya.
Több mint 200 milliót emeltek le a Magyarországon forgató amerikai színész kártyájáról: így bukott le a tolvaj
A csaló több mint 300 tranzakcióval több mint 200 millió forintot emelhet le a számláról.
Elérte a csúcsot a forint? Jelentős döntést hozott a magyar jegybank, hamarosan nagyot fordulhat a kocka
Az elemző szerint a nyáron ismét 360–370 forint közé gyengülhet az euró árfolyama.
Akár a teljes helyreállítási alap lehívására is esély lehet az uniós forrásoknál.
Hat európai uniós tagállam szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötné a közös uniós források, köztük az agrártámogatások kifizetését is.
Mérsékelt gazdasági növekedést, 3 százalék feletti inflációt és továbbra is magas költségvetési hiányt vár Magyarországon a CIB Bank 2026-ban.
A miniszter szerint az erdők nemcsak faanyagot, hanem Magyarország jövőjét is jelentik.
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Öt százalékra csökkentenék az alapvető élelmiszerek áfáját, a zöldségek és gyümölcsök is érintettek.
Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták
Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.
A megbízatás megszűnése egy jogszabályi előírásból fakad, amely az adóhatóság vezetőjének mandátumát a miniszterelnök megbízatásához köti.
Hatalmas fordulat jöhet a magyar tőzsdén: megjött a friss előrejelzés, dörzsölhetik a tenyerüket a befektetők
Tovább esett a BUX kedden, szerdán viszont pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés, miután némileg javult a nemzetközi befektetői hangulat.
Kiderült, mire készül Magyar Péter kormánya az első száz napban: rengeteg magyart érintenek a bejelentett változások
Rekordidő alatt megalakult Magyar Péter kormánya. A kimerült államkassza miatt azonban a legnagyobb kihívást a programok finanszírozása jelenti.
Az egy évvel korábbinál 3,9, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n