Fájdalmas lépést sürgetnek a legismertebb hazai szakemberek: hatalmas árat fizethetünk, ha marad a rögzített benzinár

Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez több ismert közgazdász és szakember. Az aláírók a védett üzemanyagár mielőbbi megszüntetését, a jövedéki adó visszaemelését és célzott szociális kompenzáció bevezetését sürgetik, mert szerintük a jelenlegi rendszer hosszabb távon súlyos gazdasági problémákat okozhat.

A levélben arra kérik a minisztert, hogy tájékoztassa a lakosságot: a mesterségesen alacsonyan tartott üzemanyagárak fenntartása belátható időn belül tovább ronthatja a gazdasági helyzetet.

A közgazdászok szerint a védett ár egyik legnagyobb problémája, hogy növeli az üzemanyag-fogyasztást egy olyan időszakban, amikor éppen csökkenteni kellene azt. Arra hivatkoznak, hogy az Európai Bizottság, a Nemzetközi Energia Ügynökség és a Nemzetközi Valutaalap is óva inti a kormányokat az olyan intézkedésektől, amelyek ösztönzik az energiafogyasztást a közel-keleti konfliktus és az emelkedő olajárak idején.

Az aláírók között szerepel többek között Csanádi Mária, Mellár Tamás és Inotai András is. Szerintük a mesterségesen leszorított árak azt az érzetet keltik, mintha a globális energiaválság hatásai kívül tarthatók lennének Magyarországon.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az import jelentős része leállt, mert a rögzített alacsony nagykereskedelmi ár mellett nem éri meg külföldről üzemanyagot behozni. Emiatt szerintük ismét benzinkútbezárások jöhetnek, ahogy az 2022-ben is történt.

Pogátsa Zoltán közgazdász szerint az ártámogatás elsősorban a magasabb jövedelműeket segíti, mivel a leggazdagabb háztartások jóval több üzemanyagot fogyasztanak, mint a legszegényebbek. Úgy véli, a védett ár megszüntetéséből és a jövedéki adó visszaemeléséből származó többletbevételt inkább szociális támogatásokra kellene fordítani.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A levél szerint az üzemanyagárak reálértéken alig változtak az elmúlt harminc évben, miközben az átlagkeresetek jelentősen emelkedtek. A szakértők környezetvédelmi szempontból is károsnak tartják az ártámogatást, mert az alacsonyabb árak növelik a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

Úgy látják, a védett ár csak rövid távon jelent könnyebbséget, hosszabb távon azonban hiányt, későbbi áremelkedést és jelentős költségvetési bevételkiesést okozhat.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA