Nem kegyelmezett a FEB az Újpestnek és a Fradinak: pénzbüntetést, szektorbezárást értek a rigmusok
Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.
A derbi alatt elhangzott megbotránkoztató és rasszista bekiabálások miatt a Ferencváros pénzbüntetést kapott. A klubra emellett egy hazai bajnoki meccsre szóló, de hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást is kiszabtak.
A testület ezenfelül elrendelte a zöld-fehérek egy korábbi, felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását is, mivel a fegyelmi vétségek a próbaidőn belül ismétlődtek meg.
Az Újpest hasonló okokból – megbotránkoztató és rasszista bekiabálások, valamint rendzavarás miatt – szintén pénzbírságot és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kapott. A lila-fehéreknél is életbe lépett egy korábban felfüggesztett szektorbezárás végrehajtása, mivel a próbaidőn belül ismét fegyelmi vétséget követtek el. A IV. kerületi klub ráadásul három másik mérkőzés összevont fegyelmi eljárása során további pénzbírságot is kapott.
A fegyelmi bizottság a Nyíregyházát is elmarasztalta. A klubot négy bajnoki találkozó összevont fegyelmi eljárása során kötelezték pénzbüntetésre, méghozzá a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt. A másodosztályból feljutott Budapest Honvéd szegedi vendégszereplése sem maradt következmények nélkül. A szurkolók rasszista és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a klub a pénzbüntetés mellett szektorbezárást is kapott.
