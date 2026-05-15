Nem kegyelmezett a FEB az Újpestnek és a Fradinak: pénzbüntetést, szektorbezárást értek a rigmusok

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.

A derbi alatt elhangzott megbotránkoztató és rasszista bekiabálások miatt a Ferencváros pénzbüntetést kapott. A klubra emellett egy hazai bajnoki meccsre szóló, de hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást is kiszabtak.

A testület ezenfelül elrendelte a zöld-fehérek egy korábbi, felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását is, mivel a fegyelmi vétségek a próbaidőn belül ismétlődtek meg.

Fizz Liga 32. forduló Újpest FC 0 5 Ferencváros Félidő: 0-2 2026. május 3. vasárnap 16:00 | Megyeri uti, Budapest Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 19' Kristoffer Zachariassen, 40' Gabi Kanikovski, 48' Lenny Joseph, 64' Lenny Joseph, 99' Mohammad Abu Fani 43 Labdabirtoklási arány 57 76 Támadások 81 27 Veszélyes támadások 52 2 Kaput eltaláló lövések 5 5 Kaput elkerülő lövések 2 3 Szögletek 5 5 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 7 Adatlap létrehozva: 2026.05.15.

Az Újpest hasonló okokból – megbotránkoztató és rasszista bekiabálások, valamint rendzavarás miatt – szintén pénzbírságot és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kapott. A lila-fehéreknél is életbe lépett egy korábban felfüggesztett szektorbezárás végrehajtása, mivel a próbaidőn belül ismét fegyelmi vétséget követtek el. A IV. kerületi klub ráadásul három másik mérkőzés összevont fegyelmi eljárása során további pénzbírságot is kapott.

A fegyelmi bizottság a Nyíregyházát is elmarasztalta. A klubot négy bajnoki találkozó összevont fegyelmi eljárása során kötelezték pénzbüntetésre, méghozzá a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt. A másodosztályból feljutott Budapest Honvéd szegedi vendégszereplése sem maradt következmények nélkül. A szurkolók rasszista és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a klub a pénzbüntetés mellett szektorbezárást is kapott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA