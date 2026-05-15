2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
22 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 19.Matija Ljujic (b), az Újpest és Gavriel Kanikovszki, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.MTI/Sziget
Sport

Nem kegyelmezett a FEB az Újpestnek és a Fradinak: pénzbüntetést, szektorbezárást értek a rigmusok

MTI
2026. május 15. 10:13

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.

A derbi alatt elhangzott megbotránkoztató és rasszista bekiabálások miatt a Ferencváros pénzbüntetést kapott. A klubra emellett egy hazai bajnoki meccsre szóló, de hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást is kiszabtak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A testület ezenfelül elrendelte a zöld-fehérek egy korábbi, felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását is, mivel a fegyelmi vétségek a próbaidőn belül ismétlődtek meg.

Fizz Liga 32. forduló
Újpest FC
0
5
Ferencváros
Félidő: 0-2
2026. május 3. vasárnap 16:00
|
Megyeri uti, Budapest
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
19' Kristoffer Zachariassen, 40' Gabi Kanikovski, 48' Lenny Joseph, 64' Lenny Joseph, 99' Mohammad Abu Fani
43
Labdabirtoklási arány
57
76
Támadások
81
27
Veszélyes támadások
52
2
Kaput eltaláló lövések
5
5
Kaput elkerülő lövések
2
3
Szögletek
5
5
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
3
Blokkolt lövések
7
Adatlap létrehozva: 2026.05.15.

Az Újpest hasonló okokból – megbotránkoztató és rasszista bekiabálások, valamint rendzavarás miatt – szintén pénzbírságot és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kapott. A lila-fehéreknél is életbe lépett egy korábban felfüggesztett szektorbezárás végrehajtása, mivel a próbaidőn belül ismét fegyelmi vétséget követtek el. A IV. kerületi klub ráadásul három másik mérkőzés összevont fegyelmi eljárása során további pénzbírságot is kapott.

A fegyelmi bizottság a Nyíregyházát is elmarasztalta. A klubot négy bajnoki találkozó összevont fegyelmi eljárása során kötelezték pénzbüntetésre, méghozzá a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt. A másodosztályból feljutott Budapest Honvéd szegedi vendégszereplése sem maradt következmények nélkül. A szurkolók rasszista és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a klub a pénzbüntetés mellett szektorbezárást is kapott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
#büntetés #foci #sport #labdarúgás #rasszizmus #újpest fc #magyar bajnokság #ferencváros #szurkolók #Fizz liga #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:40
10:32
10:13
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
2026. május 14.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
1 hete
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
2 hete
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
4
1 hete
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
5
6 napja
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 10:03
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 08:44
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
Agrárszektor  |  2026. május 15. 10:31
Kész, vége? Leáldozott a hagyományos gazdálkodásnak Magyarországon?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm