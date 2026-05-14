2026. május 14. csütörtök Bonifác
12 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy halom euróérme részletes, felülről lefelé irányuló nézete. A középpontban egy két eurós érme áll, amelyet más aranyszínű érmék vesznek körül. Ez a kép az európai gazdaságot, pénzügyeket, valutát és gazdagságot ábrázolha
Gazdaság

Egy lépés választja el Magyarországot a bajtól? Sok múlhat ezen az EU-s döntésen

Pénzcentrum
2026. május 14. 04:05

A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekében. E jogszabályok előírják a hitelminősítők által alkalmazott módszerek transzparens publikálását, legyen szó akár vállalatok, akár államok hitelminősítéséről. Ezen túl az kötelezettsége az intézeteknek, hogy folyamatosan, legalább évente felülvizsgálják módszereiket. Ha pedig olyan jelentős módszertani módosításokat hajtana végre, amelyek a hitelminősítéseit is megváltoztathatják, az érintetteknek egy hónapos időszakot biztosítva előre közzé kell tenniük, írja a GKI legfrissebb elemézésében.

E szigorú szabályok miatti transzparencia szerencsére megkönnyítik annak előrejelzését is, hogy milyen hatást gyakorol egy EU-s tagállam hitelminősítésére, ha bevezeti az eurót, illetve az ahhoz vezető út első lépéseként belép az ERM II árfolyam-mechanizmusba. Elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy az új kormány eurobevezetési tervei várhatóan hogyan befolyásolják Magyarország hitelminősítési kilátásait, az ebből adódó hatás ellensúlyozhatja-e a már több hitelminősítő által megfogalmazott növekvő fiskális kockázatokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ERM II rendszerben legalább két évet kell eltölteni az euró bevezetése előtt annak érdekében, hogy az ország saját devizájának árfolyam stabilitását felmutassa. Ennek keretében az árfolyam egy központilag meghatározott árfolyamtól csak +/- 15%-kal térhet el. Ez a belépési árfolyam kiemelten fontos, mivel irányadó lehet a bevezetéskori végső euró/forint átváltási rátára nézve. Jellemzően a legutóbb csatlakozó tagállamok az ERM II-es belépéskori, vagy annál erősebb árfolyamon vezették be az eurót. Ebből a szempontból különösen releváns Szlovákia esete, ahol az ERM II-es időszak alatt kétszeri felértékelésre is sor került: ennek eredményeként a szlovák koronát végül a kezdeti, 38,5-ös belépési szintnél mintegy 22 százalékkal erősebb, 30,2-es árfolyamon rögzítették az euróhoz.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ERM II mechanizmusba történő belépés a hitelminősítők megítélése szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. A tagság egyrészt makrogazdasági stabilitást tükröz, másrészt hitelesíti az euróövezeti integrációs szándékot a piacok felé, ami érdemben erősítheti a befektetői és a hitelminősítői bizalmat.

Túl az általános megítélésen, a csatlakozás a hitelminősítői értékelési modellekben közvetlen, pozitív hatást is generálhat. Ez a szempont különösen a Standard & Poor’s-nál jelenik meg, ahol a módszertanában a monetáris politika hatékonysága és az alkalmazott árfolyamrezsim önálló vizsgálati dimenziót képez, amely a többi fő makrogazdasági mutatóhoz hasonló súlyt képvisel a végső minősítés kialakításakor. Az S&P értékelése azért is lényeges, mert jelenleg a három nagy minősítő közül az S&P esetében áll a legrosszabbul a magyar minősítés, hiszen náluk a magyar adósság besorolást jelenleg csupán egyetlen fokozat választja el a befektetésre nem ajánlott kategóriától. Ráadásul a kilátás már több mint egy éve negatív, ami az S&P módszertana alapján 0,5-2 év közötti időszakban leminősítést valószínűsít. Legutóbb a 2022 nyáron jelzett negatív kilátást 2023 januárjában követte is a leminősítés.

A Moody’s esetében szintén lényeges lehet az ERM II belépés, mivel ez egyrészt a négy fő dimenzió egyikét jelentő intézményrendszeri és kormányzati teljesítményen belül 30 százalékos súlyt képviselő monetáris és makro gazdaságpolitika hatékonyság értékelésében hozhat erősödést. Másrészt a másik lényeges fő dimenziónál, fiskális erősségnél a devizaadósság pályának a kilátásait írhatja felül. Az eurobevezetéssel ugyanis a devizaadósság több mint felét kitevő euro adósság saját devizás adóssággá válna. De az utolsó fő dimenziót jelentő egyedi sokkok értékelésénél a politikai, likviditási és külső sérülékenységi kockázatokat is csökkenti az EKB-val közösen fenntartott új árfolyamrendszerrel és majd az eurobevezetéssel járó elköteleződés.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Fitch módszertanában a végső minősítés 17,3 százalékát adó külső pénzügyi pillérben az eurózóna tagjai egységesen megkapják a tartalékvaluta-rugalmasságért járó pozitív pontszámot, ami a finanszírozási nehézségek alacsony valószínűségét tükrözi a kibocsátott eszközök iránti stabil kereslet miatt. Ugyanakkor az ERM II-be lépés során és a rögzített árfolyamrendszer működtetése alatt a minősítő azt kiemelt kockázatként kezeli. Szigorúbban vizsgálja a devizatartalékok, valamint a pénzügyi szektor stabilitását, mivel egy esetleges árfolyamkudarc a rögzített rendszerben káros lehet a szuverén hitelképességre. Az eurobevezetés pedig a Fitch esetében is a költségvetési dimenziónál a devizaadósság arányában egyértelmű javulást hozhat.

Az Európai Bizottság egy kutatása szerint a hitelminősítő intézetek módszertana lehetővé teszi a hitelminősítések javítását az árfolyam-mechanizmusba (ERM II) való felvételtől egészen az euróhoz való tényleges csatlakozásig. Ez azt jelenti, hogy az ERM II-höz való csatlakozás önmagában még nem jelent azonnali felminősítést; ahhoz a rendszeren belüli stabil bent maradás igazolására van szükség. Az elemzés szerint a hitelminősítő intézetek különösen az euró tartalékvaluta-státuszát értékelik.

Az ERM II csatlakozás közvetlen besorolás javítást nem eredményezett Horvátország és Bulgária esetében sem, inkább a besorolási kilátások lettek pozitívabbak. Horvátország esetében fokozatosan javult a minősítések megítélése, majd az euró bevezetésének bejelentése kapcsán javult kimagaslóan a horvát államadósság megítélése.

Összességében tehát az ERM II bevezetést a hitelminősítők fontos mérföldkőnek tekinthetik az eurobevezetéshez vezető úton. Mivel mindhárom meghatározó intézmény törekszik a minősítésük simítására, ezért e várható pozitív irányú elmozdulás ellensúlyozhatja a jelenleg egyértelműen jelzett fiskális kockázatokat. Tehát a következő hónapokban az ERM II csatlakozással kapcsolatos előrelépések is fontos lehetnek ahhoz, hogy az intézmények a fenntartott negatív kilátásaik ellenére a tavaszi és őszi felülvizsgálataik során is időt adjanak a fiskális kilátások erősödésének.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #magyarország #európai unió #államadósság #deviza #gazdaság #euró bevezetés #eurózóna #fitch

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:05
21:51
21:27
21:05
20:59
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 13. 16:40
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 13. 21:19
Felmondott Élő Gábor, a hirado.hu főszerkesztője
Egy éven át sem volt a főszerkesztői poszton az állami média internetes portáljánál.
Holdblog  |  2026. május 13. 09:16
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
2026. május 13.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
2
3 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
3
1 hete
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
4
16 órája
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
5
1 hete
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 21:05
A Skandináv lottó nyerőszámai a 20. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 19:00
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
Agrárszektor  |  2026. május 13. 20:28
Kifakadtak a termelők: összeomlott a helyi piac az import miatt
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm